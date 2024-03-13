إطلاق نسخة رمضانية من المسلسل التلفزيوني "سراج"

أطلق المسلسل التلفزيوني التعليمي والترفيهي "سراج" نسخة رمضانية جديدة مصممة خصيصًا للأطفال، وجاءت الحلقة الأولى التي تم بثها أول أيام رمضان تحت عنوان "لماذا نصوم؟"، وتهدف لتعليم الأطفال فضائل رمضان والصيام وإعداد الوجبات والمشاركة، وتسليط الضوء على الأهمية الثقافية والدينية لهذا الشهر الكريم.

ويمكن مشاهدة الحلقات على قناة "سراج" على منصة يوتيوب، وتسلط كل حلقة من حلقات المسلسل في رمضان الضوء على مجموعة من القيم الإسلامية الأساسية مثل الامتنان والإحسان والكرم وأهمية الدعاء وصلة الأرحام، حيث يتعلم الأطفال هذه القيم بأسلوب قصصي شيّق بصحبة شخصيات "سراج" المحبوبة: نورة وراشد.

مؤنس مهيدات، رئيس قسم تطوير المواد الوطنية في معهد التطوير التربوي التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر وأحد العاملين على مراجعة محتوى الحلقات، أكد على أهمية شهر رمضان بوصفه فرصة مثالية لتنمية حب الصلاة والصيام لدى الأطفال.

وأضاف: دمج هذه الفضائل في برنامج "سراج" وغرسها في نفوس الأطفال في سن مبكرة أمر في غاية الأهمية، فهذه الممارسات ترسخ أُسس المجتمع المرتبط بإيمانه والمحافظ على مبادئه الأخلاقية وتقاليده وقيمه الإسلامية.

وأضاف مهيدات "اختيار محور واحد لكل حلقة يسمح لنا بالتركيز على نقله بطريقة ميسرة وسهلة الفهم، والأهم من ذلك إن تعليم أطفالنا فضيلة معينة لا يقتصر على إعلامهم بها فحسب، بل يتضمن تمكينهم أيضًا من تطبيقها وتبنيها في حياتهم اليومية".

ويوضح رئيس قسم تطوير المواد الوطنية أن النهج السردي المعتمد في مسلسل "سراج" يسلط الضوء على الأهمية الثقافية، وعندما يتم دمجه مع المحتوى الذي يشد انتباه أطفالنا بصورة بصرية، تنجح هذه الإستراتيجية في جذب اهتمامهم نحو الفضائل التي نهدف إلى نقلها لهم بسلاسة.

ويتم إطلاق مبادرة "سراج ملهمي في رمضان" في مدارس مؤسسة قطر، إلى جانب حلقات "سراج"، والتي تستهدف الطلاب من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الصف الرابع. وتؤكد هذه المبادرة أن شهر رمضان هو وقت التعافي الروحي والجسدي، وتهدف إلى تحويل المحتوى التلفزيوني إلى مشاريع طلابية تعاونية.

وقال مهيدات "يقوم المعلمون بدمج هذه القيم في الصفوف الدراسية من خلال تخصيص قيمة محددة لكل أسبوع من شهر رمضان، وذلك عبر أنشطة عملية يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع المدرسي والأسري على حد سواء".

وختم رئيس قسم تطوير المواد الوطنية قائلاً "لا يمكن الاستهانة بالدور الحاسم الذي يلعبه أولياء الأمور في بدء المناقشات مع أطفالهم حول الإسلام وممارساته، ومع ذلك من الضروري بالنسبة لهم توجيه أبنائهم نحو مصادر تعليمية موثوقة، وفي مؤسسة قطر نفخر بإنتاج مسلسل "سراج" الذي يجسد هذا الأمر".