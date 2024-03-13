سلافة معمار فتاة شعبية وريهام حجاج كوميدية.. نجوم "غيروا جلودهم" في دراما رمضان

يشهد موسم دراما رمضان 2024 ظهور عدد من نجوم الصف الأول بنوعية من الأدوار التي لم يعتدها الجمهور، في مقدمتهم الممثلة المصرية ريهام حجّاج والممثل السوري تيم حسن.

ريهام حجاج تخوض تجربة الكوميديا

قدمت ريهام حجاج 5 بطولات مطلقة متتالية في مواسم الدراما الرمضانية الأخيرة، جسدت خلالها دور الفتاة الثرية المدللة التي لا تتوقف عن الظهور بالملابس والمجوهرات الثمينة مع اختلاف القصص التي تناولتها هذه أعمال مثل "جميلة" و"يوتيرن" و"كل ما نفترق" و"لما كنا صغيرين".

لكن في رمضان 2024، قررت ريهام حجاج اللجوء إلى الكوميديا من خلال مسلسل "صدفة"، الذي تؤدي فيه شخصية معلمة بسيطة في إحدى المدارس تخفي سرا خطيرا سيكون السبب في تغير حياتها. ويشاركها في بطولة العمل كلٌ من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، وعصام السقا.

ويحمل "صدفة" ذو الطابع الكوميدي التعاون الثالث بين حجاج وثنائية المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز، بعد مسلسلي "جميلة" العام الماضي و"يوتيرن" عام 2022.

تيم حسن ملاكم في الأربعينيات

أما الممثل السوري تيم حسن، فسبق له تجسيد كثير من الشخصيات المختلفة من حقب زمنية متنوعة على مدار مشواره الفني الحافل، لكن ظهوره بشخصية رياضية في أربعينيات القرن الماضي ضمن أحداث المسلسل السوري "تاج" يعد أمرا جديدا على مسيرته، خاصة أن الدور تطلب منه جهدا كبيرا وتدريبات شاقة على الملاكمة، بالإضافة إلى تمرينات رياضية مكثفة ليطل بهذه اللياقة البدنية التي ظهر بها خلال مشاهده بالعمل.

ولاقى أداء حسن إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ومن النقاد عقب عرض الحلقات الأولى من "تاج".

يشار إلى أن مسلسل "تاج" يعد الأكثر تكلفة في تاريخ الدراما السورية، إذ قدّرت الميزانية التي رصدتها شركة "إخوان صباح" للإنتاج بأكثر من 8.5 ملايين دولار، نظرا للحاجة إلى بناء مدن معزولة تشبه شوارع العاصمة السورية دمشق في تلك الحقبة.

كما أن العمل يمثل عودة لثنائية حسن مع النجم السوري بسام كوسا بعد 15 عاما، إذ كان مسلسل "زمن العار" آخر عمل جمعهما عام 2009، كما يجمعه "تاج" بتميمة حظه المخرج سامر برقاوي الذي تشارك معه نجاح سلسلة "الهيبة".

كريم عبد العزيز يؤدي شخصية حقيقية

من جانبه، يخوض الممثل المصري كريم عبد العزيز تحديا جديدا في رمضان 2024، إذ يعود بعد غياب عامين ليقدم شخصية زعيم جماعة "الحشاشين" في القرن الحادي عشر حسن الصباح، في مسلسل يحمل اسم الجماعة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجسد فيها عبد العزيز شخصية تاريخية حقيقية منذ بداياته الفنية في نهاية التسعينيات، الدور الذي تطلب منه تحضيرات لم تتوقف على مدار أكثر من عامين.

ومسلسل "الحشاشين" من إخراج المخضرم بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة فتحي عبد الوهاب الذي يؤدي دور نظام الملك، وميرنا نور الدين (دنيا زاد)، وأحمد عيد (زيد بن سيحون)، وإسلام جمال (سلطان ملك شاه)، إلى جانب الممثل اللبناني نيقولا معوض الذي يؤدي دور الشاعر عمر الخيام.

سلافة معمار بدور راقصة شعبية

أما في مسلسل "ولاد بديعة"، فنجحت المخرجة السورية رشا شربتجي في إظهار جانب جديد من الممثلة سلافة معمار التي تقدم شخصية الراقصة الشعبية "سكر".

ونال أداء معمار استحسان الجمهور منذ بث الإعلان الترويجي للعمل، خاصة أن المشاهد ودع لتوّه شخصية الدكتورة أسيل قبل أيام قليلة من انطلاق الماراثون الرمضاني مع نهاية مسلسل "الخائن".

ويعد دور سكر الذي تؤديه معمار في "ولاد بديعة" مختلفا تماما عمّا سبق أن قدمته في مسيرتها، التي شهدت مشاركتها في مسلسلات ناجحة مثل "أهل الغرام"، و"أرواح عارية"، و"زمن العار"، و"أشواك ناعمة" وغيرها.