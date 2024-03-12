من لوس أنجلوس إلى غزة.. قصة "الدبوس الأحمر" الذي خطف الأضواء في حفل الأوسكار

حظي دبوس أحمر صغير ظهر على ملابس عدد من نجوم هوليود بالاهتمام وخطف الأضواء، محولاً الأنظار من حفل توزيع جوائز الأوسكار -الذي احتضنه مسرح "دولبي" بلوس أنجلوس الأميركية- إلى قضية كبرى تتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

الدبوس، الذي يحمل شعار "أوقفوا إطلاق النار"، لم يكن مجرد إكسسوار فني، بل كان رسالة سياسية قوية للفت انتباه العالم.

يتميز الدبوس بتصميم بسيط لكنه قوي، حيث يتكون من دائرة حمراء بها يد مفتوحة مخططة بالأسود وقلب برتقالي في وسطها.

ارتدى عدد من الفنانين الدبوس خلال الحفل، منهم مارك رافالو وبيلي آيليش، التي فازت بجائزة أفضل أغنية أصلية. ورغم اعتياد الفنانين استخدام الرموز السياسية والتعبير عن آرائهم في مثل هذه المناسبات فإن الدبوس الأحمر كان له وقع خاص هذه المرة، إذ ألقى الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة بشكل لافت.

وظهر الكثير من النجوم الآخرين يزينون صدورهم بالدبوس مثل المخرجة آفا دوفيرناي، والممثل ماهرشالا علي، وعارضة الأزياء والممثلة كوانا تشيسينغهورس، وريز أحمد، ويوجين لي يانغ.

كما انضم إليهم الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، الحائز على جائزة "غولدن غلوب"، وظهر فريق فيلم "تشريح سقطة" (Anatomy of a Fall) الذين ظهروا وهم يرتدون الدبوس.

وتقف حركة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" (Artists4Ceasefire) وراء هذا الرمز، ويشرح موقعها الرسمي هدفها بالقول إنه يكمن في "توحيد الأصوات من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في إسرائيل وفلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

حصلت الحركة على دعم من شخصيات بارزة في عالم الفن مثل برادلي كوبر، وأمريكا فيريرا، وكيت بلانشيت، ودريك، وجنيفر لوبيز، وغيرهم، حيث وقعوا على رسالة مفتوحة تحث الرئيس بايدن على الدعوة إلى وقف العنف.

وكما طالب الفنانون بوقف إطلاق النار في غزة من داخل الحفل، شهد الشارع المواجه لمسرح دولبي إغلاقا تاما أمام المرور بعد ازدياد عدد المتظاهرين والمطالبين باتخاذ موقف حاسم لوقف إطلاق النار.

وعبر الممثل الأميركي مارك رافالو عن فرحه بالمظاهرات وذلك أثناء دخوله إلى المسرح مارا بالسجادة الحمراء، بينما كانت تتردد هتافات "فلسطين حرة حرة"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"تحيا فلسطين".

فنانون ونشطاء

وعلى موقعها الإلكتروني، تقدم مجموعة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" تعريفا ذاتيا بالقول، "نحن مجموعة من الفنانين والمدافعين، توحدنا الرغبة في الاستجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في إسرائيل وفلسطين. هدفنا هو استخدام منابرنا الفنية لتعزيز الدعوة العالمية إلى وقف العنف الفوري والدائم، وتأمين عودة جميع الرهائن بسلام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة. نحن هنا لندافع عن قيم الإنسانية المشتركة ونعمل من أجل مستقبل تسوده الحرية، والعدالة، والكرامة، والسلام للجميع. الصمت ليس خيارًا بالنسبة لنا؛ يجب أن تكون الرحمة هي السائدة".

وفي تصريح لمجلة فانيتي فير، قال الممثل سوان أرلود، بطل فيلم "تشريح سقطة"، لقد "فقدنا الكثير من الأرواح منذ السابع من أكتوبر. يجب أن يتوقف هذا العنف. الأمر يتعلق بإنسانيتنا".

وأضاف "أن تكون محاطًا بالعديد من الفنانين المستعدين لإعلان مواقفهم، يزيد من أهمية الرسالة. الكثيرون يرتدون الدبوس الليلة. نحن هنا ليس لتسليط الضوء على القضية فحسب، بل لنكون صوتًا للإنسانية".

كما عبّر الفنان رامي يوسف في حديث لمجلة "فارايتي" عن رأيه قائلاً، "لا يوجد بديل لوقف العنف؛ الأمر طال أكثر من اللازم. يجب علينا النظر في أنفسنا وأن نكون صادقين في مواقفنا. إذا كانت القيادة تعتقد أن الوقف يجب أن يحدث، فلماذا لم يتم ذلك بعد؟ نحن هنا لنشجع الجميع على التحدث بجرأة".

الدعوة

ومن خلال موقعها الإلكتروني، توجه مجموعة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" رسالة قوية ومستمرة إلى الرئيس بايدن، تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن التاريخ يسجل مواقف الجميع.

وتنطلق الرسالة من مبدأ التضامن الإنساني، حيث تقول "نحن، كفنانين ومدافعين، وقبل كل شيء كبشر، نشهد بحزن شديد الخسائر الجسيمة في الأرواح والأحداث المأساوية التي تحدث في إسرائيل وفلسطين. نطالبكم، بصفتكم القيادة الأميركية، بالدعوة إلى وقف التصعيد وإطلاق النار في غزة وإسرائيل فورًا لإنقاذ الأرواح".

وتتابع الرسالة موضحة الأعداد المروعة للضحايا، "فأكثر من 31 ألف شخص قُتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية، وأُصيب أكثر من 71 ألفا، وهي أرقام تعبر عن مأساة إنسانية لا يمكن تجاهلها. نؤمن بقدسية كل حياة بغض النظر عن الدين أو العرق، ونستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتحث الرسالة الإدارة الأميركية والكونغرس وزعماء العالم على التدخل العاجل، "ندعوكم لتكريم كل الأرواح في الأراضي المقدسة وتسريع جهود وقف إطلاق النار – إنهاء القصف في غزة والإفراج الآمن عن الرهائن. يجب أيضًا السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان، حيث يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء والماء والكهرباء والأدوية".

تُضاف إلى الرسالة تصريحات المتحدث باسم اليونيسيف، جيمس إلدر، الذي وصف الوضع بأنه "بلغ مستويات مميتة"، مع استمرار التقارير عن هجمات جديدة، وتختتم المجموعة بتحذير قوي، "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وعدم تحركنا. التاريخ يراقبنا، كما يقول مارتن غريفيث من الأمم المتحدة".

ويُسجل الموقع أسماء المؤيدين البارزين لهذه الرسالة، مثل آرون فريزر، وعاصف ماندفي، وآبي جاكوبسون، وآدم لامبرت، وغيرهم، مما يعكس التأييد الواسع لتسريع جهود وقف إطلاق النار في غزة.