جوائز الأوسكار 2024: كثير من الأجندات.. قليل من الفن

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بالأمس عن جوائز الأوسكار، وهي الجائزة الأشهر والأهم في عالم السينما. وكما يحدث كل عام تقريبا، أتت نسبة كبيرة من الجوائز لتخلط بين التقدير الفني للأعمال الحاصلة عليها، وتغذية "أيدلوجيات" يبدو أن الأكاديمية تتبناها.

كرّمت جوائز الأوسكار هذا العام عددا كبيرا من الأفلام، لكنها لا تكرم هنا أفلاما فحسب، بل أفكارا وقضايا ناقشتها الأعمال الفائزة، أو ألقت عليها الضوء حتى لو بصورة هامشية.

ونستعرض فيما يلي بعضا من أهم الجوائز العابقة برائحة الأيدلوجيا:

يعاني العالم اليوم من حربين دائرتين، لكن في نظر بعض الدول فإن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة؛ فبينما يُقصف ويُجوّع أهل غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما زالت الحرب الوحيدة التي تستحق النظر لضحاياها بعين الشفقة هي الحرب الروسية على أوكرانيا، وعلى هذا الأساس فاز فيلم "20 يوما في ماريوبول" (20 Days In Mariupol) بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الصحفيين الأوكرانيين المحاصرين في مدينة "ماريوبول" خلال رحلتهم لتوثيق الحرب، وقال مخرجه مستيسلاف شيرنوف في خطاب تسلمه للجائزة "هذه أول أوسكار في التاريخ الأوكراني ويشرفني ذلك، لكن ربما سأكون أول مخرج سيقول إنني أتمنى لو لم أصنع هذا الفيلم أبدا. وأود لو أقدر على مبادلة هذه الجائزة مقابل عدم مهاجمة روسيا لأوكرانيا واحتلالها لمدننا".

على الجانب الآخر، فاز فيلم "منطقة الاهتمام" (The Zone of Interest) بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بعد تنافسه مع مجموعة من أهم أفلام العام؛ مثل: "أنا كابتن" (Lo Capitano)، و"غرفة المدرسين" (The Teachers’ Lounge)، و"ومجتمع الثلج" (Society of the Snow)، و"أيام مثالية" (Perfect Days).

ويقدم الفيلم تناولا مختلفا للهولوكست الذي راح ضحيته ملايين اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، فبدلا من التركيز على قصص الضحايا يضعهم المخرج في الخلفية بينما يضع في المقدمة عائلة أحد ضباط النازية، تحيا حياة مثالية بالقرب من أسوار معسكر الاعتقال، معدّة ما يحدث داخل هذه الأسوار فعل اعتيادي، مثل شروق الشمس أو غروبها.

وفجّر مخرج وكاتب الفيلم جوناثان غلايزر مفاجأة للمشاهدين بخطبته التي أدانت إسرائيل، بل وأطلق عليها وصف "الاحتلال" الذي يعدّ استخدامه في عالم السينما أمرا نادرا، ورأى أن هذا الاحتلال يفعل ما فعله النازيون أنفسهم منذ عقود من تجريد الضحايا من إنسانيتهم.

وقال في خطبته القصيرة التي استدعت تصفيق الحاضرين -بما يعدّ أهم تصديق من نجوم هوليوود على حقيقة ما يحدث في غزة-، "جميع خياراتنا اتُخذت لتواجهنا في الحاضر. ولا نقول: انظروا ماذا فعلوا في الماضي، بل انظروا إلى ما نفعله الآن. نحن نقف هنا الآن بصفتنا رجالا يدحضون يهوديتهم، وتعرض الهولوكوست للاختطاف على يد احتلال، مما أدى لاندلاع صراع لكثير من الأبرياء. سواء كانوا ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إسرائيل أو الهجوم المستمر في غزة، جميعهم ضحايا هذا التخلي عن الإنسانية. كيف نقاوم ذلك؟".

🗣️‘Right now we stand here as men who refute their Jewishness and Holocaust being hijacked by occupation that has led to conflict for so many innocent people’

Zone of Interest director Jonathan Glazer, of Jewish descent, condemns Israel's war on Gaza during his Oscars speech ⤵️ pic.twitter.com/6wF3uWcpdi

— Anadolu English (@anadoluagency) March 11, 2024