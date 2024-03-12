أغاني المسلسلات.. ماراثون غنائي في الدراما الرمضانية

تحوّلت أغنية "التتر" أو شارة المسلسل الرمضاني إلى واحدة من الملامح المميزة للعمل في السنوات الأخيرة، ورغم أنها تهدف للدعاية للمسلسل، فإن بعض هذه الأغاني يحقق نجاحا يتجاوز به العمل نفسه.

وساهم انتشار المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على نشر الشارة منفصلة عن العمل في استقلال هذه الشارات وتحويلها إلى أعمال شبه منفصلة، حتى أصبحت ساحة جديدة للمنافسة بين المطربين.

وقد حملت شارات الموسم الرمضاني الحالي عدة مفاجآت، منها دخول نجوم كبار إلى حلبة السباق، أو انتقال بعضهم من الدراما الخليجية إلى المصرية، وغيرها.

انتقالات غنائية في ملاعب الدراما

أولى مفاجآت الانتقالات تتمثل في انتقال الفنانة نوال الكويتية إلى الدراما المصرية، بعدما سبق أن قدمت عددا من الشارات الغنائية الخاصة بالمسلسلات الخليجية، وذلك من خلال أغنية "كنا واحد" لمسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبد الرازق، والمخرج أحمد حسن.

وتمثّل أغنية "كنا واحد" عودة نوال للغناء باللهجة المصرية بعد سنوات من الغياب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ولم تترك نوال الكويتية الدراما الخليجية تماما، فقد ساهمت بأغنية للمسلسل السعودي "الشرار" من بطولة ريم عبد الله.

أما المغنية المصرية روبي، فتشارك لأول مرة في غناء الشارات الدرامية عبر بوابة الخليج، إذ اختارها صناع المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" للغناء، والمسلسل من بطولة مجموعة من نجوم الوطن العربي، مثل هدى حسين، ونور الغندور، وماجد المصري، وآيتن عامر.

وجاءت أغنية روبي باللهجة المصرية تحت اسم "ندل وعيوطة"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد المصري.

من جانبها، أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عودتها الرسمية إلى الغناء بتقديمها شارة نهاية المسلسل المصري "نعمة الأفوكاتو"، من بطولة مي عمر، وإخراج محمد سامي، وذلك بعد اعتزالها عام 2012 عقب زواجها من الفنان المصري تامر حسني.

وتشارك الفنانة السورية أصالة نصري بأغنيتين للعمل نفسه وهما "جوكر" و"يا حظ".

أما المغني المصري حمزة نمرة، فيطل على جمهور الدراما، لأول مرة، من خلال غنائه شارة مسلسل "سر إلهي" من بطولة روجينا، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر محمود فاروق، وطُرحت الأغنية قبل أيام من بداية شهر رمضان المبارك، وحققت معدلات استماع مرتفعة.

ويشهد هذا الموسم على أول شارة خاصة بمسلسل كويتي تحمل اسم المغنية العراقية أصيل هميم، إذ أدت أغنية مقدمة المسلسل الدرامي الرومانسي "من كتر حبي لك" من ألحان عبدالله القعود، وكلمات أحمد الشرقاوي.

وتستعين الدراما المغربية بالفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، حيث تشارك بأغنية "شكون كان يقول" الخاصة بمسلسل "بين لقصور"، وهي من كلمات وألحان يونس آدم، وتوزيع حمزة الغازي، لتكون ثالث أغنياتها باللهجة المغربية بعد "تعالا نشوف" عام 2019 و"صابرة" عام 2022.

لقاء ثانٍ بين مطربين وممثلين

بعد النجاح الكبير الذي حققته ثنائية اللبنانية إليسا ومواطنتها ماغي بو غصن قبل 8 أعوام من خلال شارة مسلسل "ياريت"، جاء مسلسل "ع أمل"، الذي ينافس في موسم رمضان 2024 ليجمعهما من جديد، وذلك بأغنية "أنا مش صوتك" للشاعر الغنائي مازن ضاهر، ونقلت من خلالها المغنية اللبنانية قصة شخصية "إليسار" التي تقدمها ماغي بو غصن ضمن أحداث المسلسل.

ويشهد الموسم الرمضاني على اللقاء الثاني بين الممثل المصري خالد النبوي والمطرب مدحت صالح، حيث قدم صالح شارة مسلسل "إمبراطورية ميم"، بعدما تعاونا في رمضان 2022 في مسلسل "راجعين يا هوى".

كما عاد صوت الفنانة العراقية رحمة رياض ليصدح بأغنية "ها خويا"، التي تنتمي إلى الفلكور العراقي، للعام الثاني على التوالي، والخاصة بشارة مسلسل "خان الذهب"، الذي يشارك بجزئه الثاني هذا العام، وهو يجمع عددا من نجوم العراق مثل سامي قفطان وأميرة جواد وغسان سالم، تحت قيادة المخرج بهاء خداج.

الفن الشعبي يكسب

طالما كان للون الغنائي الشعبي قاعدة جماهيرية في الشارع المصري والعربي، لذلك وقع اختيار بعض صناع الدراما المصرية على نجومه لأداء عدد من الشارات، حيث اختار المنتج أحمد السبكي المطرب الشعبي رضا البحراوي لتقديم أغنية "خفي حبه" الخاصة بمسلسل "محارب" لحسن الرداد، وهي من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا.

كما نقل صوت عبد الباسط حمودة أجواء المناطق الشعبية المصرية، التي تدور فيها أحداث مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان، بينما لخصت أغنية "واحد الواحد" لأحمد شيبة حكاية مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي، لتكون الشارة الغنائية الخاصة به.