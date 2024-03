"غزة" في قلب حفل الأوسكار 2024 و "أوبنهايمر" الأعلى تتويجاً

انتهت المنافسة الشرسة بين أبرز صناع الأفلام وأشهرهم في الكوكب، وحظي حفل الأوسكار السادس والتسعين بمشاهدات مليارية، ووصل صوت غزة إلى العالم كله عبر "دبابيس" صغيرة" صبغت باللون الأحمر، وحملت رسالة للضمير العالمي من أجل وقف الحرب على غزة، ووضعها نجوم الحفل على صدورهم.

واستطاعت المظاهرات التي أقيمت أمام مسرح دولبي قبل وأثناء الحفل، و" الدبابيس" الصغيرة على الصدور، أن تجعل من صوت غزة هو الصوت الأعلى في الحفل الدولي، وأن تعكس صور الدمار والإبادة الجماعية بغزة.

كانت البداية من الممثل الأميركي رامي يوسف الذي كان من أوائل ضيوف الحفل الذين وصلوا إلى السجادة الحمراء، ثم مارك رافالو بطل فيلم " أشياء بائسة"(Poor Things) و المغنية بيلي ايليتش و الممثلات أميركا فيريرا وفينياس أوكونيل، وبطلا فيلم " تشريح السقوط" (Anatomy of a Fall) سوان أرلو و ميلر ماتشادو غارنر، بالإضافة إلى فريق الفيلم التونسي "بنات ألفة" وهم كوثر بن هنية و نديم شيخورة و هند صبري.

