المخرج البريطاني جوناثان غليزر يدين قصف غزة ويتهم الاحتلال بخطف الهولوكوست

أدان المخرج البريطاني جوناثان غليزر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مذكرا خلال خطاب فوزه بالأوسكار بما حدث في الهولوكوست.

وفاز فيلم "منطقة الاهتمام" (The Zone of Interest) لغليزر، بجائزة "الأوسكار" عن فئة أفضل فيلم أجنبي في الحفل الذي أقامته الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم الصور المتحركة على مسرح "دولبي" بلوس أنجلوس في وقت متأخر أمس الأحد 11 مارس/آذار 2024.

وبدا غليزر مرتعشا أثناء قبوله الجائزة، وهو يقرأ خطاب فوزه قائلا "جميع خياراتنا تم اتخاذها لتواجهنا في الحاضر. ولا نقول: انظروا ماذا فعلوا في الماضي، بل انظروا إلى ما نفعله الآن".

وأضاف المخرج البالغ من العمر (58 عاما) "نحن نقف هنا الآن بصفتنا رجالا يدحضون يهوديتهم، وتعرض الهولوكوست للاختطاف على يد احتلال، مما أدى لاندلاع صراع للكثير من الأبرياء".

وختم، "سواء كانوا ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إسرائيل أو الهجوم المستمر في غزة، جميعهم ضحايا هذا التخلي عن الإنسانية. كيف نقاوم ذلك؟".

🗣️‘Right now we stand here as men who refute their Jewishness and Holocaust being hijacked by occupation that has led to conflict for so many innocent people’

Zone of Interest director Jonathan Glazer, of Jewish descent, condemns Israel's war on Gaza during his Oscars speech ⤵️ pic.twitter.com/6wF3uWcpdi

— Anadolu English (@anadoluagency) March 11, 2024