المخرج البريطاني جوناثان غليزر يدين قصف غزة ويتهم الاحتلال بخطف الهولوكوست

أدان المخرج البريطاني جوناثان غليزر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مذكرا خلال خطاب فوزه بالأوسكار بما حدث في الهولوكوست.

وفاز فيلم "منطقة الاهتمام" (The Zone of Interest) لغليزر، بجائزة "الأوسكار" عن فئة أفضل فيلم أجنبي في الحفل الذي أقامته الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم الصور المتحركة على مسرح "دولبي" بلوس أنجلوس في وقت متأخر أمس الأحد 11 مارس/آذار 2024.

وبدا غليزر مرتعشا أثناء قبوله الجائزة، وهو يقرأ خطاب فوزه قائلا "جميع خياراتنا تم اتخاذها لتواجهنا في الحاضر. ولا نقول: انظروا ماذا فعلوا في الماضي، بل انظروا إلى ما نفعله الآن".

وأضاف المخرج البالغ من العمر (58 عاما) "نحن نقف هنا الآن بصفتنا رجالا يدحضون يهوديتهم، وتعرض الهولوكوست للاختطاف على يد احتلال، مما أدى لاندلاع صراع للكثير من الأبرياء".

وختم، "سواء كانوا ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إسرائيل أو الهجوم المستمر في غزة، جميعهم ضحايا هذا التخلي عن الإنسانية. كيف نقاوم ذلك؟".

🗣️‘Right now we stand here as men who refute their Jewishness and Holocaust being hijacked by occupation that has led to conflict for so many innocent people’ Zone of Interest director Jonathan Glazer, of Jewish descent, condemns Israel's war on Gaza during his Oscars speech ⤵️ pic.twitter.com/6wF3uWcpdi — Anadolu English (@anadoluagency) March 11, 2024

وتدور قصة "منطقة الاهتمام" حول أسرة تعيش في منزل وحديقة بالقرب من معسكر اعتقال نازي، ويقوم ببطولته الممثل الألماني كريستيان فريدل، حيث يجسد دور قائد معسكر "أوشفيتز" رودولف هوس، في حين تلعب ساندرا هولر دور زوجته هيدفيغ.

ويعد هوس من أقدم ضباط ألمانيا النازية، ويعرف بأنه أحد مخططي عمليات الإبادة الجماعية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتدور معظم أحداث "منطقة الاهتمام" حول ملل الحياة الأسرية، دون أن يظهر أي لقطات من داخل معسكر الاعتقال النازي، في حين تشير الأصوات في الخلفية والدخان المتصاعد إلى الفظائع التي ترتكب في الداخل.