وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر عن عمر 86 عاما

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر عن عمر يناهز (86 عاما) في بيان المتحدث الرسمي للنقابة محمد عبد الله جاء فيه "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ حلمي بكر، الله يرحمه ويسكنه جناته، لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله".

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، خبر وفاة بكر، قائلة "لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. البقاء لله أستاذ حلمي بكر انتقل إلى رحمة، الله يرحمه، ربنا يصبر ابنه وإخوته وكل محبيه والمخلصين".

وفي تصريح لإحدى الصحف المصرية كشفت نادية مصطفى عن اللحظات الأخيرة قبل الرحيل، إذ تم نقله إلى العناية المركزة بعد أزمة صحية تعرض لها في وظائف الكلى والتهابات في البروستاتا، ثم توقفت عضلة القلب ليفارق الحياة.

وقد حرص عدد من الوسط الفني على نعي الملحن الراحل، فكتبت المطربة سميرة سعيد عبر حسابها على منصة إكس "خبر محزن رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر"

خبر محزن..

رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر..

لنا سوياً نجاحات كبيرة وذكريات كثيرة…

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/Mskacz9MrJ — Samira Said (@SamiraSaid) March 1, 2024

كما نعته المطربة التونسية لطيفة، وكتبت على حسابها على منصة إكس "ألف رحمة ونور على روحك، أنت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي فنك سيظل يعلم أجيالا".

الف رحمة ونور على روحك #حلمي_بكر ربنا يرحمك ويغفر اليك انت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله .. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم اجيال .. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/4XmxQHzw9C — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 1, 2024

وعبر حسابها على إنستغرام كتبت المطربة غادة رجب "أكلت في بيتك عيش (خبزا) وملحا.. كنت دائما تدعمني وقدمت معك نجاحات كبيرة مثل أغنية "بنعشق الحياة" الله يرحمك".

وأعلن الممثل محمد ثروت خبر الوفاة عبر حسابه على منصة إنستغرام "وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض".

وكتب الملحن "مدين" على إنستغرام "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أزمة صحية

وكان الموسيقار حلمي بكر قد تعرض لأزمة صحية في الأشهر الماضية، أدت إلى خضوعه للعلاج في العناية المركزة، نتيجة مشكلة احتباس المياه في الجسم، مما تسبب في مضاعفات بالكلى وارتفاع مستوى السكر في الجسم إلى جانب مشكلات صحية في القلب.

وفي فبراير/شباط الماضي دخل حلمي بكر إلى العناية المركزة مجددا لانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، وخرج بعد تحسن حالته الصحية، لكنه عاد مجددا إلى أحد المستشفيات في محافظة الشرقية بعد تدهور الحالة مرة أخرى. حيث صرحت زوجته سماح القرشي لأحد المواقع المصرية المحلية أنه يعاني من تدهور في حالته الصحية.

وكشف نجله الوحيد هشام حلمي بكر في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عن وضع والده الصحي نتيجة تقدم العمر، إلى جانب عدم قدرته على التركيز، وقال خلال المداخلة إن والده يمر بأيامه الأخيرة.

1500 لحن موسيقي مع كبار المطربين

وحلمي بكر المولود في السادس من ديسمبر/كانون الأول 1937 قدم خلال مسيرته حوالي 1500 لحن موسيقي بالتعاون مع كبار المطربين والمطربات في الوطن العربي، ومنهم نجاة وليلى مراد ومدحت صالح ومحمد الحلو وعلي الحجار.

وقد تخرج حلمي بكر في المعهد العالي للموسيقى العربية، وعمل مدرس موسيقى في بداية حياته المهنية، والتحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، وفي إحدى حفلات القوات المسلحة استمعت الفنانة وردة إلى ألحانه، وقدمته إلى مدير الإذاعة في هذا الوقت محمد حسن الشجاعي، وكان أول لحن له هو "كل عام وأنتم بخير" للمطرب عبد اللطيف التلباني، وبعدها توالت ألحانه حيث بدأ مشواره في نهاية الستينيات من القرن الماضي.

ومن أشهر ألحانه الغنائية أغنية "شوية صبر" وكانت بداية التعاون مع وردة الجزائرية، و"على عيني"، ولحن لأصالة "يا صابرة"، وجمعته مجموعة من الألحان بالمطربة سميرة سعيد منها أغنية "مالك" و"ما تسألنيش" و"أمرك عجيب"، ومع صابر الرباعي "ما انتهينا" و"حكاية"، ومن أشهر أغنياته "يا حبايب مصر" للمطربة عليا التونسية.

بجانب ألحان الأغنيات وضع ألحان 48 مسرحية غنائية أشهرها "سيدتي الجميلة" و"موسيكا في الحي الشرقي" و"جوليو وروميت".

وقدم الموسيقى والألحان لحوالي 120 فيلما، ومنها "عدوية" واستكشاف فيلم "فرقة المرح" و"فيفا زلاطا"، وآخر ألحانه هو "سيدتي الجميلة" عام 2022 وهو العرض المسرحي الذي قام ببطولته أحمد السقا.

نال حلمي بكر خلال مشواره عددا من الجوائز والتكريمات، منها أحسن ملحن عربي عام 1975، وجائزة التفوق التي منحها له وزير الإعلام المصري السابق صفوت الشريف.

وكان الفنان حلمي بكر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أعلن في تصريحات لإحدى الصحف المحلية استعداده عن المشاركة في إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي الذي سبق ووضع ألحانه في الأوبريت الذي صدرت النسخة الأولى منه في أواخر التسعينيات في القرن الماضي، وقال حلمي بكر إنه يتمنى المشاركة في النسخة الجديدة من أجل القضية الفلسطينية بعد أحداث طوفان الأقصى.