أبرز المسلسلات الخليجية في رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك الذي يتزامن معه انطلاق ماراثون مسلسلات الموسم المنتظر من قبل متابعي الدراما، ولا سيما المسلسلات الخليجية التي تحظى بشعبية واسعة في الشارع العربي.

في التقرير التالي نرصد أهم المسلسلات الخليجية المقرر عرضها خلال رمضان 2024.

قضايا اجتماعية في الدراما الكويتية

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

البداية مع المسلسلات الكويتية التي تعد الأنجح والأكثر شهرة خلال العقود الماضية بين الجمهور العربي، وسيشارك الإنتاج الكويتي بعدد كبير من المسلسلات الاجتماعية، فيأتي في المقدمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" من إنتاج إيغلز فيلمز وإخراج البحريني علي العلي وللمؤلفة الكويتية هبة مشاري حمادة التي قدمت للدراما الخليجية عددا من الأعمال الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة مثل الجزء الثاني من مسلسل "سيلفي" عام 2016 و"دفعة القاهرة" في 2019 و"دكة العبيد" في 2023.

ويجمع المسلسل الفنانة الكويتية هدى حسين بالمصرية نور الغندور بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانتان معا في مسلسل "من شارع الهرم" عام 2022، ويشاركهما عدد من النجوم المصريين، من بينهم آيتن عامر وماجد المصري الذي يقدم أولى مشاركاته الخليجية.

يذكر أن صناع العمل نفوا تماما أي تشابه بين أحداث المسلسل المرتقب والفيلم المصري "امرأة واحدة لا تكفي" للمخرجة إيناس الدغيدي، والذي تصدر بطولته النجم الراحل أحمد زكي عام 1990.

مسلسل "منت رايق"

وتكتمل مناقشة القضايا المهمة والمشكلات الحياتية مع المسلسل الكويتي العائلي "منت رايق" الذي يرصد الأزمات التي تواجه الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية.

مسلسل "منت رايق" من بطولة هبة الدري وعبد العزيز نصار وشيلاء سبت وسعود بن شهري، ومن تأليف العمانية منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد.

مسلسل "قلم رصاص"

كما يستعرض مسلسل "قلم رصاص" فلسفة حياتية تناقش الأزمات التي يواجهها الأزواج.

تعتمد أحداث المسلسل على قصة حقيقية وقعت في المجتمع الكويتي عام 1990، لذلك اختارت المؤلفة مريم القلاف اسم "قلم رصاص" لأنها ترى أن كل الأخطاء التي يرتكبها الإنسان يمكن تصحيحها طالما لم تكتب بقلم الحبر.

مسلسل "قلم رصاص" للمخرج عبد الله التركماني، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الخليج، مثل ميلا الزهراني وإبراهيم الحربي وحسين الحداد.

مسلسل "بعد غيابك عني"

أما قضايا العنف الأسري فيناقشها مسلسل "بعد غيابك عني" الذي ستنافس به شركة "دريم بيكتشير" للإنتاج الفني في ماراثون دراما رمضان 2024، وهو من إخراج الأردني سائد بشري الهواري وتأليف علياء الكاظمي.

ويضم مسلسل "بعد غيابك عني" عددا كبيرا من النجوم، من بينهم إلهام الفضالة وشهاب جوهر ومرام البلوشي وتركي اليوسف.

مسلسل "بيت العنكبوت"

كما ستقدم الدراما السعودية خلال الموسم الرمضاني مسلسل "بيت العنكبوت" الذي لم تكشف بعد حبكته الدرامية، لكنه يعد من بين الأعمال المرتقبة، فهو يجمع عددا من النجوم الشباب، أبرزهم أصايل محمد وفايز بن جريس وهيلدا ياسين ومحمد شامان.

الدراما التراثية والتاريخية

مسلسل "الفرج بعد الشدة"

ستوثق بعض الأعمال الدرامية خلال هذا الموسم فترات مهمة في تاريخ الخليج العربي، مثل المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" للمخرج السعودي محمد عبد العزيز الطواله وتأليف مشاري حمود العميري ويجمع كوكبة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم غازي حسين وعبد الإمام عبد الله وغازي حسين وعبير الجندي.

ويتناول المسلسل قصة المجاعة التي حلت بمدينة نجد السعودية في القرن الـ19 وتسببت في موت المئات.

مسلسل "سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين"

أما المسلسل الكويتي التراثي "سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" فهو مستوحى من الأساطير الشعبية، لكن المخرج فهد شاطي والمؤلف والمنتج بندر السعيد قررا أن يناقش العمل الدرامي قضايا اجتماعية معاصرة من خلال الأسطورة الشعبية "سحيلة" المعروفة في التراث الخليجي.

"سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" من بطولة زهرة الخرجي وحمد العماني وعبد الله التركماني وميس قمر.

مسلسل "غالية البقمية"

تجسد الفنانة إلهام علي شخصية الأميرة "غالية البقمية" من خلال المسلسل السعودي الذي يحمل اسمها، والذي سيحكي قصة الأميرة السعودية التي قادت المقاومة العسكرية لحماية بلادها.

مسلسل "مرضي ودحام"

يضم موسم المسلسلات الرمضانية في 2024 أيضا عددا من الأعمال الكوميدية، من أبرزها المسلسل الكويتي "مرضي ودحام" للنجوم عبد الناصر درويش وأحمد العونان وبلال عبد الله وسلطان الفرج وإيمان فيصل علي المهيني ومنال الجار الله وأحمد النجار وغدير حسن وفاطمة الطباخ.

والمسلسل من تأليف عبد الله الكندري وفيصل البلوشي وإخراج عبد الله العراقي، ويحكي عن صديقين يحاول كل منهما تقديم طرق مبتكرة للنصب والسرقة في إطار كوميدي.