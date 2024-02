قبل عرض الجزء الثالث.. جيمس كاميرون يستعد للجزء السابع من "أفاتار"

أعلن المخرج الأميركي جيمس كاميرون عن نيته للتجهيز للجزأين السادس والسابع من سلسلة "أفاتار"، وأشار إلى أنه ربما يستعين خلالهما بمخرجين آخرين.

وكان كاميرون قد انتهى من الجزء الخامس للسلسلة، التي عرض منها جزآن فقط، وينتظر عرض الجزء الثالث في العام المقبل 2025، أما الجزء الرابع، فيعرض في 2029، بينما يعرض الجزء الخامس الذي تم الانتهاء منه مؤخرا في 2031.

ويأمل كاميرون أن يكون لديه تأثير ثقافي مع مرور الوقت ولذلك يجتهد بكل طاقته نحو ذلك.

وقال مخرج فيلم أفاتار، في حوار مع مجلة "بيبول"، إن لديه خططا للجزء السادس والسابع، وأبدى رغبته في أن يصبح "أفاتار" سلسلة من الأفلام مثل "حرب النجوم" (Star Wars) و"ستار تريك" (Star Trek)، مشيرا إلى أن الأفلام المكونة من سلسلة من الأجزاء "كانت مصدر إلهام له منذ كان طفلا".

وأضاف المخرج البالغ من العمر 69 "إن رسالتنا في الواقع بائسة إلى حد ما، لكنها تتعلق بالجمال والتواصل والقيم الإيجابية ويبدو أن هذا ينجح على مستوى العالم، لأن الأفلام ناجحة في كل الأسواق وكل مكان، وأعتقد أن هذا ما يؤهل "أفاتار" لأن يصبح سلسلة".

وقال جون لانداو منتج العمل عن تقديم أجزاء جديدة "ما زال هناك المزيد من القصص التي يمكن سردها"، وأضاف لانداو، في مقابلة مع مجلة إمباير العام الماضي، قائلا "إن فيلم "أفاتار 3" سيقدم شعبا جديدا يختلف عن ذلك الذي يظهر في الجزأين الماضيين، فهو "عرق بركاني عدواني" من "الناييف".

وتابع لانداو قائلا: "هناك بشر طيبون وآخرون سيئون". "وهو ما ينطبق على سكان كوكب "باندورا" حيث تدور أحداث الفيلم، وكان لانداو قد صرح لموقع "جيزمودو" بأن "أفاتار 5" سيجلب السلسلة إلى الأرض للمرة الأولى"، قائلًا: "نذهب إليها لنفتح عيون الناس على ما هو موجود في الأرض".

وقالت زوي ساليدار بطلة العمل التي تواصل التصوير إنها بدأت العمل في "أفاتار" في عمر الـ27، ومن المتوقع أن تنتهي منه في الـ54، قائلة "لقد أذهل جيمس كاميرون عقولنا، وهذا هو مشروعه الأعظم، وكنا نعتقد قديما أن أهم أعماله هو فيلم "تيتانيك"، لكنه تجاوزه وهو يقدم في (أفاتار) ما يمكن أن يرثه منه العالم كله".

وحين عرض في 2009، حقق الجزء الأول من "أفاتار" (Avatar) 2.923 مليار دولار في شباك التذاكر، وشارك في بطولته زوي سالدانا وسام ورثينجتون، أما الجزء الثاني "أفاتار درب الماء" (Avatar: The Way of Water) الذي عرض في 2022 فحقق 2.32 مليار دولار حول العالم، وشارك في بطولته كيت وينسلت وزوي سالدانا وميشيل يوه.

وتم تكريم جيمس كاميرون بـ4 جوائز في حفل توزيع جوائز ساتورن (Saturn Awards) السنوي الـ51، والذي أقيم في لوس أنجلوس الأحد الماضي، ومنها جائزة أفضل مخرج.