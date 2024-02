حفل جوائز غرامي.. دعوة لوقف الحرب في غزة وإنجاز تاريخي لتايلور سويفت

عَكَسَ الحفل الـ66 لتوزيع جوائز "غرامي"، فجر اليوم الاثنين، هيمنة العنصر النسائي على المشهد الموسيقي الأميركي، إذ نالت مغنية الآر آند بي سِزا 3 منها، وفازت فرقة "بوي جينيوس" (Boygenius) الثلاثية النسائية بـ3 جوائز أيضا في فئات موسيقى الروك، في حين كانت لائحة المرشحات البارزات تضم جانيل موناي ولانا ديل راي وأوليفيا رودريغو.

وخلال الحفل المقام على مسرح "كريبتو أرينا" بولاية لوس أنجلوس الأميركية، دعت المغنية الاسكتلندية آني لينكوس إلى وقف إطلاق النار، واعتبرت وسائل إعلام غربية بأن دعوة لينكوس (69 عاما) موجهة إلى غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 4 أشهر.

ورفعت لينكوس يديها اليسرى إلى السماء في ختام الحفل، وقالت "فنانون من أجل وقف إطلاق النار والسلام في العالم".

إنجاز تاريخي

وحققت النجمة تايلور سويفت إنجازا غير مسبوق في تاريخ جوائز "غرامي" بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت التي هيمنت عليها النساء هذه السنة، في حين أعلنت النجمة عن أسطوانة جديدة لها.

وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها "ميدنايتس" (Midnights)، وتسلمتها من سيلين ديون، باتت النجمة البالغة 34 عاما الأكثر فوزا بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون.

وعلقت سويفت قائلة "أود أن أقول لكم إن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية". وأضافت "شكرًا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيرا! أنا مذهولة!".

وسبق أن فازت بالجائزة الكبرى، وهي جائزة ألبوم العام 3 مرات عن "جريء" (Fearless) و"1989″ و"فولكلور" (Folklore).

وأفادت تايلور سويفت من المناسبة تسويقيا، فانتهزت الفرصة بعد حصولها في بداية الاحتفال على جائزة أخرى هي أفضل ألبوم بوب، بإعلانها عن إطلاق ألبوم جديد في 19 نيسان/إبريل المقبل بعنوان "قسم الشعراء المعذبين" (The Tortured Poets Department).

وأكد هذا الإنجاز مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة "تايم" شخصية العام 2023 وحققت جولة حفلاتها العالمية "ذي إيراس تور" (The Eras Tour) نجاحا كبيرا مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلا خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى.

مايلي سايروس وبيلي آيليش

وفي ما يتعلق بالفئات الرئيسية الأخرى، فازت مايلي سايروس بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام عن أغنيتها "زهور" (Flowers) التي أدّتها خلال الاحتفال.

ووصفت الفنانة، البالغة 31 عاما، هذه الجائزة بأنها "مهمة جدا".

وفازت منافستها بيلي آيليش بجائزة أغنية العام عن "ماذا فعلت من أجلك؟" (?What was I made for) الحزينة، وهي الأغنية الرئيسية لفيلم "باربي".

وتقاسمت المغنية هذه الجائزة مع شقيقها وشريكها الفني فينيس أوكونيل الذي اعتلى المسرح معها لتسلّمها.

وقالت آيليش لدى تسلمها جائزتها "شكرا لأخي، أفضل صديق لي في العالم، الذي جعل مني ما أنا عليه اليوم". وأضافت "شكرا لغريتا غيرويغ على إنتاج أفضل فيلم لهذا العام".

وكان "باربي" الذي ضمّت موسيقاه التصويرية أغنيات لفنانين آخرين بينهم دوا ليبا ونيكي ميناج حاضرا بقوة إذ حصل على 11 ترشيحا، وفاز بجائزتين في الاحتفال التمهيدي.

أما جائزة أفضل فنان جديد فكانت من نصيب مغنية موسيقى آر آند بي والبوب فيكتوريا مونيه التي حقق ألبومها الأول "جاغوار 2" (Jaguar II) نجاحا كبيرا في 2023.

أما عازف الجاز جون باتيست الذي كان الرجل الوحيد المرشح في الفئات الرئيسية، فخرج من السباق خاوي الوفاض، مما يشكّل تطورا بارزا في حدث كان يُنتقد باستمرار لافتقاره إلى التنوّع.

وقال مقدم الحفل تريفور نواه في بداية الأمسية "هل يمكننا أن نستمتع للحظة بكَون النساء سيطرن على الموسيقى هذا العام؟". وذكّر وسط التصفيق بأن "بين المرشحين لجائزة ألبوم العام 7 نساء".

لكن مغني الراب جاي زي لم يتردد رغم ذلك بعد حصوله على جائزة عن مجمل أعماله، في إثارة الجدل في شأن زوجته بيونسيه، التي لم تُرشح يوما في فئة أفضل ألبوم، رغم كونها الأكثر فوزا بجوائز "غرامي" عموما في تاريخ هذا الحدث، إذ نالت 32 منها.

وقال حين كانت زوجته تقف إلى جانبه: "فكروا في الأمر، أكبر عدد من جوائز "غرامي"، ولكن ليس بينها لقب ألبوم العام. ثمة ما ليس منطقيا في ذلك".

تصفيق حار لترايسي تشابمان

وتميزت اللحظات الأولى من الأمسية بالتصفيق الطويل وقوفا لترايسي تشابمان التي أدت أغنيتها الشهيرة "فاست كار" Fast Car (1988) في دويتو مع مغني الكانتري لوك كومز، في إطلالة نادرة جدا على المسرح للفنانة الأميركية الكبيرة.

ومن الوصلات الفنية الأخرى التي شهدتها الأمسية، إطلالة لافتة للكندية جوني ميتشل التي غنّت للمرة الأولى، وقد بلغت الثمانين، على مسرح احتفال "غرامي". وأدت ميتشل أغنيتها "كلا الجانبين، الآن" (Both Sides, Now) ومُنحت جائزة أفضل ألبوم من نوع موسيقى الفولك.

وحصل كيلر مايك على 3 جوائز "غرامي" من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته "مايكل" خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم بعد ظهر الأحد ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيسي.