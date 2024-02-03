جيم كاري يتراجع عن قرار الاعتزال ويعود بفيلم "سونيك القنفذ 3"

يعود النجم الأميركي جيم كاري لتجسيد شخصية دكتور روبوتنيك ضمن أحداث الجزء الجديد من سلسلة "سونيك القنفذ 3" (Sonic the Hedgehog 3) والمقرر عرضه سينمائيا في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024.

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 2, 2024

الإعلان عن عودة كاري للمشاركة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام "سونيك القنفذ" يؤكد عدوله عن قرار الاعتزال الذي أشار إليه في أبريل/نيسان 2022 بعد تقديمه الجزء الثاني من السلسلة نفسها عام 2022، وذلك في لقاء مع برنامج "أكسس هوليود" (Access Hollywood) حيث أوضح أنه يخطط للاكتفاء بما قدمه في التمثيل ويرغب في الحصول على قسط من الراحة، وأنه جاد إلى حد ما في هذا القرار، إلا إذا وجد النص المكتوب بالحبر الذهبي على حد وصفه.

ويستكمل كاري في الجزء الجديد شخصية عالم غريب الأطوار يسعى للقبض على سونيك وتسخير قواه للسيطرة على العالم، حيث انتهت الأحداث في الجزء السابق بسقوطه على الأرض من روبوت عملاق، ومن ثم عدم العثور على جثته مما يمهد الطريق لعودة خصم سونيك مجددا في الجزء الجديد، حيث يواجه تحديات جديدة في الجزء الجديد، بعد محاولاته لإنقاذ العالم في الجزء الأول والثاني من شرور دكتور روبوتنيك.

ويتولى إخراج الجزء الجديد من السلسلة جيف فاولر مخرج الجزأين السابقين، وشارك في بطولة الجزء الثاني من السلسلة كل من بين شوارتز في شخصية سونيك، وجيمس مارسدن في شخصية توم، وإدريس ألبا في شخصية ناكلز التي يتم تجهيز مسلسل منفصل عنها بعنوان "ناكلز" (Knuckles) وسيتم عرضه عبر منصة "باراماونت بلس".

وكان فريق الإنتاج قد استجاب لانتقادات المعجبين في إجراء إصلاحات لمظهر سونيك قبل أشهر من ظهوره لأول مرة، فجاء التصميم الجديد متوافقا مع ألعاب الفيديو الأصلية مما ساهم في نجاح الفيلم في شباك التذاكر.

وقد حقق "سونيك القنفذ" (Sonic the Hedgehog) 319.7 مليون دولار كإجمالي إيرادات على مستوى العالم، ليصبح من الأفلام الأعلى إيرادا في سنة عرضه 2020، وحقق "سونيك 2 " (Sonic the Hedgehog 2) حوالي 405 مليون دولار، مما حمس صناع الفيلم لتقديم الجزء الجديد.

ويعد كاري -الذي بدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي- واحدا من أنجح الممثلين الكوميديين في تاريخ السينما العالمية، حيث حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر، كان أبرزها فيلم "القناع" (The Mask)، و"الغبي والأغبى" (Dumb and Dumber)، "إيس فانتورا: محقق الحيوانات الأليفة" (Ace Ventura: Pet Detective).

وظهرت قدراته الدرامية في أفلام جادة بعيدا عن الكوميديا مثل فيلم "ذا ترومان شو" (The Truman Show) 1998، و"رجل على القمر" (Man on the Moon) 1999 الذي جسد فيه شخصية الممثل الكوميدي الأميركي آندي كوفمان، وقد حصل على جائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب عن الفيلمين.

وعام 2017 أطلق كاري فيلما وثائقيا بعنوان "جيم وآندي: ما بعد العظمة" (Jim & Andy: The Great Beyond) الذي احتوى على لقطات من وراء كواليس فيلم "رجل على القمر" وكيف تبنى كاري شخصية كوفمان والعديد من اللقاءات التي أجراها كاري.