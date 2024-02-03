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المشاهير ينعون كارل ويذرز الشهير بشخصية أبولو كريد في "روكي"

ANAHEIM, CALIFORNIA - MAY 28: Carl Weathers attends the panel for “The Mandalorian” series at Star Wars Celebration in Anaheim, California on May 28, 2022. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)
الممثل الراحل كارل ويذرز شريك نجاح سلسلة "روكي" (غيتي)
إيمان محمد
3/2/2024

أعلن مات لوبر مدير أعمال كارل ويذرز الشهير بشخصية أبولو كريد في سلسلة "روكي" (Rocky) عن وفاته في منزله عن عمر يناهز 76 عاما. وفور إعلان الخبر، تفاعل عدد كبير من أصدقاء الممثل الراحل، ونعاه سيلفستر ستالون، عبر حسابه على منصة إنستغرام، ونشر مقطع فيديو له، متحدثا عن الصداقة بينهما، والتي استمرت عقودا من الزمن منذ تشاركا في "روكي".

ظهر كارل ويذرز واقفا أمام لوحة تصور شخصيتهما في الفيلم "روكي بالبوا وأبولو كريد"، وهما يتصارعان في الحلبة. وقال ستالوني إنه حزين لوفاة ويذرز، الذي كان جزءا من حياته ونجاحه، وكل ما يتعلق به، وذكر أنه حين التقاه أول مرة رأى العظمة، وأكد ستالوني أنه ما كان ليتمكن أبدا من تحقيق ما فعله في روكي بدون ويذرز، واختتم حديثه قائلا "إنها خسارة كبيرة ولكنه كان محظوظا أن يكون جزءا من حياته".

ووصفه آدم ساندلر الممثل الراحل بأنه أسطورة حقيقية، وكتب ساندلر الذي شاركه في فيلم "غليمور السعيد" (Happy Gilmore) عبر حسابه على منصة إكس: "من الممتع أن تكون موجودا دائما، فهو رجل عظيم وممثل رائع ورياضي عظيم وأب عظيم أحب أبناءه أكثر من أي شيء آخر وأحبه الجميع".

وكتب أرنولد شوارزنيغر الذي تشارك مع ويذرز في فيلم "المفترس" (Predator) على منصة إكس: "إن كارل ويذرز سيظل دائما أسطورة، رياضي غير عادي وممثل رائع وشخص عظيم، ولم يكن بالإمكان صنع الفيلم بدونه، وأشار إلى أنهما حظيا بوقت رائع أثناء العمل بالفيلم سواء في موقع التصوير أو خارجه، واختتم نعيه قائلا لقد كان من النوع الذي يدفعك إلى أن تُخرج أفضل ما لديك".

ووصفه جيسي فينتورا، الذي شارك في فيلم "المفترس" عبر حسابه على موقع "إكس" بالموهبة الاستثنائية والمحترف الحقيقي والصديق العزيز، وقال: "لقد فقدنا أيقونة، وكل تعاطفي ومحبتي لعائلته".

ونشر بيدرو باسكال الذي عمل معه في فيلم "الماندلوريان" (The Mandalorian) صورة لويذرز عبر حسابه على منصة وعلق عليها بقوله: "الكلمات تفشل".

أما مخرج فيلم "الماندلوري" روبرت رودريغيز، فنعاه عبر حسابه على منصة "إكس" وقال: "سأفتقد كارل ويذرز العظيم الذي كنت محظوظا بالعمل معه فهو شخص طيب وكريم جدا، وكان أداؤه مثيرا دائما، وكان مخرجا رائعا في المسرح وعلى الشاشة".

كما نعاه روبرت غريفين الثالث، المحلل الرياضي ولاعب فريق "واشنطن رادسكينز" (Washington Redskins) السابق، عبر حسابه على "إكس" وكتب: "لا يوجد روكي بدون أبولو كريد".

ولد كارل ويذرز في 14 يناير/كانون الثاني 1948 في نيو أورليانز، وبدأ حياته رياضيا شاملا في طفولته، حيث حصل على منحة رياضية في مدرسة سانت أوغسطين الخاصة وهو طالب في الصف الثامن، وشارك في الملاكمة وكرة القدم والجمباز والجودو والمصارعة. وحصل على شهادة جامعية في فنون المسرح، وفي السبعينيات وقّع مع فريق أوكلاند رايدرز، ولعب في 8 مباريات نظّمها اتحاد كرة القدم الأميركي خلال موسمين.

وخلال الفترة التي قضاها في كرة القدم الاحترافية شارك أيضا في التمثيل قبل أن يتحول بشكل أكثر جدية إلى ممثل، واشتهر بتقديم شخصيات مثل الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام "روكي" (Rocky)، وشخصية العقيد آل ديلون في فيلم "المفترس" (Predator) إلى جانب أرنولد شوارزنيغر، الذي أصبح فيما بعد حاكم ولاية كاليفورنيا، وجيسي فينتورا، الذي أصبح حاكم ولاية مينيسوتا، وقد تم استضافة ويذرز في برنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live). وفي فقرة ساخرة قال إنه سيرشح نفسه لمنصب سياسي.

ومن أدواره، أيضا، شخصية كومبات كارل في "حكاية لعبة" (Toy Story4)، وجنرال هيو مكراكين في فيلم "سفن أميركية" (American Warships)، وفي حياته المهنية شارك بأدوار صغيرة في الدراما التلفزيونية، إلى جانب الإخراج، وكانت آخر مشاركاته عام 2022 من خلال الجزء الثالث من فيلم "الماندلوريان" (The Mandalorian).

المصدر : الجزيرة + وكالات