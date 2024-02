المشاهير ينعون كارل ويذرز الشهير بشخصية أبولو كريد في "روكي"

أعلن مات لوبر مدير أعمال كارل ويذرز الشهير بشخصية أبولو كريد في سلسلة "روكي" (Rocky) عن وفاته في منزله عن عمر يناهز 76 عاما. وفور إعلان الخبر، تفاعل عدد كبير من أصدقاء الممثل الراحل، ونعاه سيلفستر ستالون، عبر حسابه على منصة إنستغرام، ونشر مقطع فيديو له، متحدثا عن الصداقة بينهما، والتي استمرت عقودا من الزمن منذ تشاركا في "روكي".

ظهر كارل ويذرز واقفا أمام لوحة تصور شخصيتهما في الفيلم "روكي بالبوا وأبولو كريد"، وهما يتصارعان في الحلبة. وقال ستالوني إنه حزين لوفاة ويذرز، الذي كان جزءا من حياته ونجاحه، وكل ما يتعلق به، وذكر أنه حين التقاه أول مرة رأى العظمة، وأكد ستالوني أنه ما كان ليتمكن أبدا من تحقيق ما فعله في روكي بدون ويذرز، واختتم حديثه قائلا "إنها خسارة كبيرة ولكنه كان محظوظا أن يكون جزءا من حياته".

ووصفه آدم ساندلر الممثل الراحل بأنه أسطورة حقيقية، وكتب ساندلر الذي شاركه في فيلم "غليمور السعيد" (Happy Gilmore) عبر حسابه على منصة إكس: "من الممتع أن تكون موجودا دائما، فهو رجل عظيم وممثل رائع ورياضي عظيم وأب عظيم أحب أبناءه أكثر من أي شيء آخر وأحبه الجميع".

A true great man. Great dad. Great actor. Great athlete. So much fun to be around always. Smart as hell. Loyal as hell. Funny as hell. Loved his sons more than anything. What a guy!! Everyone loved him. My wife and I had the best times with him every time we saw him. Love to… pic.twitter.com/Gi2lPWFTgt — Adam Sandler (@AdamSandler) February 2, 2024

وكتب أرنولد شوارزنيغر الذي تشارك مع ويذرز في فيلم "المفترس" (Predator) على منصة إكس: "إن كارل ويذرز سيظل دائما أسطورة، رياضي غير عادي وممثل رائع وشخص عظيم، ولم يكن بالإمكان صنع الفيلم بدونه، وأشار إلى أنهما حظيا بوقت رائع أثناء العمل بالفيلم سواء في موقع التصوير أو خارجه، واختتم نعيه قائلا لقد كان من النوع الذي يدفعك إلى أن تُخرج أفضل ما لديك".

Carl Weathers will always be a legend. An extraordinary athlete, a fantastic actor, and a great person. We couldn’t have made Predator without him. And we certainly wouldn’t have had such a wonderful time making it. pic.twitter.com/q4CWVVeyTK — Arnold (@Schwarzenegger) February 2, 2024

ووصفه جيسي فينتورا، الذي شارك في فيلم "المفترس" عبر حسابه على موقع "إكس" بالموهبة الاستثنائية والمحترف الحقيقي والصديق العزيز، وقال: "لقد فقدنا أيقونة، وكل تعاطفي ومحبتي لعائلته".

We lost an icon. Carl Weathers was a phenomenal talent, a true professional, and a dear friend. All my sympathies and love to his family. I loved working with him on Predator and then celebrating that film with him at various conventions in the ensuing years.

Thank you, Carl. pic.twitter.com/29OJoe8qcu — Jesse Ventura (@GovJVentura) February 2, 2024

ونشر بيدرو باسكال الذي عمل معه في فيلم "الماندلوريان" (The Mandalorian) صورة لويذرز عبر حسابه على منصة وعلق عليها بقوله: "الكلمات تفشل".

أما مخرج فيلم "الماندلوري" روبرت رودريغيز، فنعاه عبر حسابه على منصة "إكس" وقال: "سأفتقد كارل ويذرز العظيم الذي كنت محظوظا بالعمل معه فهو شخص طيب وكريم جدا، وكان أداؤه مثيرا دائما، وكان مخرجا رائعا في المسرح وعلى الشاشة".

Will miss the great Carl Weathers who I was very fortunate to work with on several occasions.

A very kind and generous person. His performances were always electrifying and he was also a terrific director of both stage and screen. pic.twitter.com/acvLd7yxXu — Robert Rodriguez (@Rodriguez) February 2, 2024

كما نعاه روبرت غريفين الثالث، المحلل الرياضي ولاعب فريق "واشنطن رادسكينز" (Washington Redskins) السابق، عبر حسابه على "إكس" وكتب: "لا يوجد روكي بدون أبولو كريد".

Carl Weathers has passed away at the age of 76. There is no Rocky without Apollo Creed and we were lucky that Carl brought him to life. RIP to a legend. pic.twitter.com/yt2AIEl2h3 — Robert Griffin III (@RGIII) February 2, 2024

ولد كارل ويذرز في 14 يناير/كانون الثاني 1948 في نيو أورليانز، وبدأ حياته رياضيا شاملا في طفولته، حيث حصل على منحة رياضية في مدرسة سانت أوغسطين الخاصة وهو طالب في الصف الثامن، وشارك في الملاكمة وكرة القدم والجمباز والجودو والمصارعة. وحصل على شهادة جامعية في فنون المسرح، وفي السبعينيات وقّع مع فريق أوكلاند رايدرز، ولعب في 8 مباريات نظّمها اتحاد كرة القدم الأميركي خلال موسمين.

وخلال الفترة التي قضاها في كرة القدم الاحترافية شارك أيضا في التمثيل قبل أن يتحول بشكل أكثر جدية إلى ممثل، واشتهر بتقديم شخصيات مثل الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام "روكي" (Rocky)، وشخصية العقيد آل ديلون في فيلم "المفترس" (Predator) إلى جانب أرنولد شوارزنيغر، الذي أصبح فيما بعد حاكم ولاية كاليفورنيا، وجيسي فينتورا، الذي أصبح حاكم ولاية مينيسوتا، وقد تم استضافة ويذرز في برنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live). وفي فقرة ساخرة قال إنه سيرشح نفسه لمنصب سياسي.

ومن أدواره، أيضا، شخصية كومبات كارل في "حكاية لعبة" (Toy Story4)، وجنرال هيو مكراكين في فيلم "سفن أميركية" (American Warships)، وفي حياته المهنية شارك بأدوار صغيرة في الدراما التلفزيونية، إلى جانب الإخراج، وكانت آخر مشاركاته عام 2022 من خلال الجزء الثالث من فيلم "الماندلوريان" (The Mandalorian).