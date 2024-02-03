الشام القديم يداعب خيال صناع الدراما الرمضانية السورية 2024

حكايات شعبية وقصص واجتماعية، تدور أحداثها في قالب إنساني وتاريخي وتشويقي، تشهدها المسلسلات السورية المعروضة في رمضان المقبل، تسترد حالة الزخم والتنوع على مستوى الموضوعات والفنانين المشاركين هذا العام.

دراما اجتماعية

مسلسل اغمض عينيك تراني

يناقش هذا العمل، الذي يقوم بأدوار البطولة فيه كل من منى واصف وأمل عرفة وعبد المنعم عمايري، عددا من المشكلات الأسرية التي تمس المجتمع العربي من خلال قصة طفل مريض، تحاول والدته تأمين حياة طبيعية ومستقرة له، وما يترتب على ذلك من تبعات عائلية.

والمسلسل من تأليف لؤى النوري وسيناريو محمد المنفي، ومن إخراج مأمون الملا الذي يعود إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ قدم مسلسله "سوق الحرير" الجزء الأول.

مسلسل ولاد بديعة

تواصل المخرجة رشا شربتجي تصوير مسلسل "ولاد بديعة". وتدور الأحداث حول أسرة مكونة من 4 أشقاء، يجسد شخصياتهم كل من سلافة معمار ومحمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحلجي، وتقوم بدور الأم إمارات رزق، حيث تتصارع الشخصيات بين الحب والذنب في أجواء درامية.

وكانت المخرجة السورية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن بدء تصوير المسلسل من خلال حسابها على فيسبوك وكتبت "أنا متفائلة بالعمل والنص لكل من علي وجيه والحجلي والممثلين المميزين والفنيين المشاركين ضمن الفريق" وأكدت أنهم يبذلون الجهد ليخرج المسلسل بصورة وقصة تليق بالمشاهد، وصناعة الدراما السورية.

تشويق وإثارة ورومانسية

مسلسل المهرج

وتشارك شربتجي بعمل آخر ضمن الدراما الرمضانية، وهو "المهرج" الذي أعلنت عن تصويره في سبتمبر/أيلول العام الماضي، وتدور أحداثه في قالب بوليسي وتشويقي من خلال جريمة قتل معقدة، وخلال التحقيقات تنكشف طبيعة العلاقات بين الشخصيات من أجل الوصول إلى القاتل.

وينتمي المسلسل لفئة الأعمال القصيرة، وتدور أحداثه في 10 حلقات، من تأليف بسام جنيد وبطولة باسم ياخور، أمل بوشوشة، خالد القيش، نضال نجم، وديمة الجندي، وغزوان الصفدي، وإبراهيم شيخ إبراهيم، وبلال قطان، وراما زين العابدين.

مسلسل نقطة انتهى

وفي بيروت، تم تصوير "نقطة انتهى" الذي يجمع الفنان عابد فهد وأنس طيارة وزينة مكي وعادل كرم وندى أبو فرحات، والمسلسل من تأليف فادي حسين وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور الأحداث في قالب بوليسي تشويقي.

مسلسل العربجي 2

ويعود أبطال مسلسل "العربجي" في الجزء الثاني المشارك ضمن المارثون الرمضاني المقبل، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي. وتستكمل الأحداث الصراعات والمفاجآت التي يتعرض لها عبده العربجي وهى الشخصية الرئيسية التي يجسدها الفنان باسم ياخور، والذي يعمل على نقل البضائع لإعالة أسرته، المسلسل للمخرج سيف الدين سبيعي، ويشارك في بطولته سلوم حداد ونادين خوري وديمة قندلفت.

مسلسل ترانزيت

ورغم أن هذا المسلسل المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية ينتمي للأعمال الرومانسية، إلا أنه تتخلله أيضا بعض مشاهد الغموض والجريمة. والمسلسل من إخراج باسم سلكا وبطولة نادين تحسين بك وهفال حمدي وجهاد سعد ونورا رحال.

مسلسل نظرة حب

وفي قالب اجتماعي رومانسي تدور أحداث "نظرة حب" والذي يتقاسم بطولته الثنائي باسل خياط واللبنانية كارمن بصيبص، والمسلسل للمخرج حسام علي.

مسلسل سرينادة

وفي القالب نفسه، يأتي "سرينادة" للمخرج وضاح شاهين وتأليف سليمان الجافي، وخلال حلقات منفصلة يتعرض المسلسل لعدد من قصص الحب، وهو من بطولة نادين خوري وسلوم حداد وشكران مرتجي وجرجس جبارة.

مسلسل عزك يا شام

كما يعرض ضمن مسلسلات رمضان مسلسل "عزك يا شام" وهو حلقات منفصلة متصلة، تستعرض البيئة الشامية من خلال حارة العنبر وسكانها، وهو من إخراج رشاد كوكش وبطولة كل من فايز قزق، وسعد مينه، ووفاء موصلي، وجيني آسبر، وأمانه والي، وصباح بركات، وسحر فوزي، وعبير شمس الدين، وحسام تحسين بيك، ومحمد حداقي، ومحمد خاوندي، وأندريه سكاف.

عودة بالزمن

مسلسل تاج

وتعود بعض أعمال الدراما السورية إلى أزمنة سابقة، ومنها مسلسل "تاج" الذي يتكتم صناعه على تفاصيل الأحداث التي تدور في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي. وقد نجح المخرج سامر البرقاوي في الجمع بين الثنائي تيم حسن وبسام كوسا بعد 14 عاما، حيث قدما سويا مسلسل "زمن العار" الذي حقق نجاحا كبيرا، ويشاركهما في بطولة "تاج" كل من نورا رحال والمطربة فايا يونان.

مسلسل بيت أهلي

وفي الأربعينيات من القرن الماضي وفترة الانتداب الفرنسي على سوريا، تدور أحداث مسلسل "بيت أهلي" حيث يعالج العمل عددا من القضايا من خلال خطوط تشويقية ورومانسية وبعض الكوميديا، ويصور المخرج تامر إسحاق البيئة الشامية القديمة، وهو من بطولة أيمن زيدان، وعبد الفتاح المزين، وصفاء سلطان، ومديحة كنيفاتي.

كوميديا

مسلسل حبوا بعض

وللكوميديا نصيب من المسلسلات السورية في رمضان المقبل، فمن خلال لوحات كوميدية تدور أحداث المسلسل الكوميدي الاجتماعي "حبوا بعض" الذي ينتقد الواقع السوري الحالي بشكل ساخر، وهو من تأليف غيثاء عباس وإخراج محمد الأغا وسليم شامية، ويشارك في بطولته كل من أندريه سكاف، وتولاي هارون، وبسام دكاك، ورجاء يوسف، وعلي كريم، وجمال العلي.

مسلسل شر البلية

ومن المسلسلات الكوميدية أيضا "شر البلية" إخراج وائل أبو شعر، وبطولة كل من باسم ياخور، ورنا شميس، ونادين تحسين بيك، ونظلي الرواس، وأندريه سكاف، ومحمد خير الجراح.

مسلسلات مؤجلة

مسلسل مال القبان

وتعرض في مسلسلات هذا الموسم أعمال تم تأجيلها من العام الماضي، ومنها "مال القبان" الذي أعلن مخرجه سيف السبيعي -عبر حسابه على إنستغرام- عن خروج العمل من الدراما الرمضانية العام الماضي، وقررت الشركة المنتجة عرضه هذا الموسم.

مسلسل "مال القبان" الذي يتشارك في كتابته أيضا كل من علي وجيه ويامن الحجلي، ويقوم ببطولته بسام كوسا وسلاف فواخرجي، يدور في إطار اجتماعي يحاكي الواقع السوري المعاصر، وما يواجهه السوريون من أزمات ومشاكل في روتين حياتهم اليومية من خلال مجموعة من القصص.

مسلسل كسر عضم "السراديب"

ويعرض الجزء الثاني من كسر عضم "السراديب" وهو أيضا من الأعمال التي خرجت من العرض العام الماضي، ويتولى إخراج الجزء الجديد كنان إسكندراني بعد اعتذار رشا شربتجي، بينما تولى الكتابة كل من هلال الأحمد ورند حديد، ويشارك في بطولته كل من عبد المنعم عمايري وسلوم حداد وأندريه سكاف وسوسن ميخائيل وفوزي بشارة وصباح السالم.

مسلسل كانون

ومن المسلسلات المؤجلة أيضا مسلسل "كانون" الذي أرجع منتجه جميل غيث سبب التأجيل إلى الوقت الذي استغرقه تصوير المطاردات البوليسية، وهو من إخراج إياد النحاس ومن تأليف علاء المهنا، ويشارك في بطولته بسام كوسا وسلمى المصري ولينا حورانة وميهار خضور، ويطرح صناع المسلسل قصصا حول جرائم تزوير العملات وتجارة المخدرات.