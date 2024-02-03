استبعاد ممثل روسي من مسلسل أميركي بعد احتجاج الخارجية الأوكرانية

قررت شبكة "إتش بي أو" (HBO) استبعاد الممثل ميلوس بيكوفيتش من الموسم الثالث في مسلسل "اللوتس الأبيض" (The White Lotus)، للكاتب والمخرج مايك وايت، والمقرر بدء تصويره في تايلاند في فبراير/شباط الجاري، وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية انتقدت اختيار بيكوفيتش؛ بسبب الدعم الذي ينادي به الممثل الصربي المولد للغزو الروسي لأوكرانيا.

"اللوتس الأبيض" مسلسل اجتماعي يرصد القوة والنفوذ والامتيازات الخاصة في سلسلة منتجعات فاخرة خيالية، انتقل من هاواي إلى صقلية في موسمه الثاني، كما يناقش أدوار الرجل والمرأة في المجتمع الأوروبي.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني الماضي، كتبت الوزارة: "إتش بي أو HBO، هل من المناسب لك العمل مع شخص يدعم الإبادة الجماعية وينتهك القانون الدولي؟"، ونشرت الوزارة مقطع فيديو لتصريحات بيكوفيتش بشأن أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

وكانت شبكة "إتش بي أو" قد أعلنت في 12 يناير/كانون الثاني الماضي -طبقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز على موقعها- أن بيكوفيتش سينضم إلى فريق عمل المسلسل. وانتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية القرار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أسابيع، وأوردت الوزارة منشور الفنان على إنستغرام في اليوم التالي لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال بيكوفيتش إنه يتمنى لو لم تحدث الحرب. وكتب باللغتين الروسية والصربية "إن الحرب وإراقة الدماء من أي جانب تذكرنا بمدى بعد الإنسانية، عن الوحدة والحب العالميين". "فليحفظ الله حياة كل من هم الآن في خطر".

تكريم من بوتين

واحتفلت القيادة الروسية ببيكوفيتش، حيث حصل على وسام بوشكين، الذي يكرم الإسهامات في الفنون والثقافة الروسية، من الرئيس فلاديمير بوتين في 2018. وفي العام التالي، منعت أوكرانيا بيكوفيتش من دخول البلاد، وحصل على الجنسية الروسية بمرسوم رئاسي في 2021.

وفي بيان خاص به، قال بيكوفيتش "لقد تشرفت باختياري في مسلسل (اللوتس الأبيض)، وهو مسلسل تلفزيوني أكنّ له احتراما كبيرا ومع زملائي الذين أحترمهم بشدة، لكن مشاركتي غير ممكنة لأسباب خارجة عن نطاق الفن، ولن أنحني لأي رواية تسعى إلى المساس بنزاهتي. وأود أن أشكر كل من وقف بجانبي. أتمنى لزملائي نجاحا كبيرا في إنشاء الموسم المقبل".

وقال بيكوفيتش في البيان "اليوم، أُطلق العنان لحملة مستهدفة ضدي، على ما يبدو كمناورة خارجية للتأثير في القرارات التي يمكن أن تخلق سابقة مزعجة تلقي بظلالها على جوهر الحرية الفنية"، وأنهي البيان قائلا "نتيجة مثل هذا السرد هي انتصار العبثية وهزيمة الفن".

كان بيكوفيتش جزءا من فريق الممثلين الذي ضم في الموسم الأول ناتاشا روثويل، ليزلي بيب، دوم هيتراكول، جايسون إسحاق، باركر بوسي، ميشيل موناغان، تايمي ثابثيمثونغ، كاري كون، كريستيان فريدل، مورغانا أورايلي، ليك باترافادي، شاليني بيريس، والتون جوجينز، وسارة كاثرين هوك، وسام نيفولا، وباتريك شوارزنيغر، وإيمي لو وود.

قبل اختياره للمشاركة في في مسلسل "اللوتس الأبيض"، عمل بيكوفيتش في أفلام من بينها: فيلم "رياح الجنوب" (South Wind)، الذي يحكي قصة شاب يشارك في إحدى العصابات السرية في بلغراد، يتعرض مع عائلته للخطر عندما يقابل زعيم مافيا يعمل لدى رئيس الشرطة.