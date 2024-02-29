راين غوسلينغ يؤدي أغنية من فيلم "باربي" في حفل الأوسكار

من المنتظر أن يؤدي الممثل الكندي راين غوسلينغ -نجم فيلم "باربي" (Barbie)-، أغنيته "آيم جاست كين" (I’m Just Ken) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في 10 مارس/آذار 2024.

وترشح غوسلينغ لنيل أوسكار عن أفضل ممثل مساعد وعن أفضل أغنية أصلية، بينما حظيت الأغنية التي كتبها مارك رونسون وأندرو وايت، بنجاح واسع خلال الصيف الفائت وبرزت ضمن تصنيف "بيبلورد هوت 100" الموسيقي في الولايات المتحدة.

وستعتلي الأميركية بيلي إيليش وشقيقها فينياس المسرح ليلة الأوسكار لأداء أغنية أخرى من فيلم "باربي"، وهي "وات واز آي مايد فور" (What Was I Made For?)، المرشحة -أيضا- في فئة أفضل أغنية أصلية.

أما الممثل سكوت جورج، فسيؤدي إلى جانب مغنيين من مجموعة "أوساج" أغنية "وازازي" (Wahzhazhe) من فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon).

وسيشهد مسرح الأوسكار أداء لأسماء غير مُرشّحة للجوائز على غرار مغني الجاز جون باتيست والمغنية بيكي جي.