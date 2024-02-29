توفيت بعد يومين من رحيل نجلها.. تشييع جنازة الفنان اللبناني فادي إبراهيم ووالدته

توفيت أمس الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، والدة الفنان اللبناني الراحل فادي إبراهيم، بعد يومين من رحيل نجلها، الاثنين الماضي.

وجاءت وفاة والدة الممثل اللبناني جرّاء سكتة قلبية مفاجئة قبل دفن نجلها بساعات، ما أدى إلى تشييع جنازتيهما معا في أجواء سادها الحزن.

وتوفي فادي إبراهيم إثر تعرضه لأزمة صحية جراء معاناته مع مرض السكري، استلزمت دخوله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في العاصمة بيروت، عن عمر يناهز 67 عاما.

وشكّل خبر رحيله صدمة للوسط الفني في الوطن العربي، وفي لبنان بصورة خاصة حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

ولد الفنان فادي إبراهيم في بيروت عام 1956، وبدأ رحلته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، في مسلسل "الفاتحون" عام 1984، وقدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 105 أعمال فنية في لبنان ومصر وسوريا.

وكانت بداياته بالمشاركة في مسلسلات وأفلام في لبنان مثل فيلم "الانتفاضة" ومسلسل "مع الأطباء العرب" و"آخر اليوم" و"الموت القادم إلى الشرق"، وفي عام 2001 قدم شخصية ريتشارد في مسلسل "البحث عن صلاح الدين".

وجاءت أبرز تجاربه الفنية مسلسلات "الأمين والمأمون"، و"أسمهان"، و"البوابة الثانية"، وشارك في السنوات الأخيرة في مسلسلات "النحات" و"ثورة الفلاحين"، و"عنبر 6″.