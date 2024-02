القبض على نجمة هوليود هانتر شيفر أثناء مشاركتها بمظاهرة مؤيدة لفلسطين

ألقت السلطات الأميركية القبض على الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية هانتر شيفر قبل أن تفرج عنها بعد عدة ساعات إثر مشاركتها في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في نيويورك أمس الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024.

وحسب ما أفادت الصحف المحلية، فقد اعتقلت نجمة هوليوود المعروفة بدور "جولز فون" في مسلسل المراهقين الشهير "يوفوريا" (Euphoria)، مع 50 ناشطًا آخرين من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام (جيه في بي إيه)".

hunter schafer got arrested today in new york at a pro-palestine movement because she was advocating for peace. pic.twitter.com/ccy0bUtrve — hunter schafer gallery. (@schaferfiles) February 28, 2024

ووسط الدعوات لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تزامنت المظاهرة المخطط لها مع مقابلة للرئيس الأميركي جو بايدن في برنامج "ليت نايت ويذ سيث مايرز" (Late Night with Seth Meyers) بمقر شبكة "إن بي سي" الكائن في مركز روكفلر بمانهاتن في مدينة نيويورك، حيث هدف الاحتجاج إلى تعطيل ظهوره في البرنامج.

hunter schafer calling for a ceasefire and advocating for peace in new york city with "jewish voice for peace" pic.twitter.com/TbsgH1JlK0 — hunter schafer gallery. (@schaferfiles) February 28, 2024

وارتدى المتظاهرون، قمصانًا تحمل رسائل من أجل السلام، كما أطلقوا نداءات عاجلة لوقف الحرب على غزة. ورفعت المجموعة لافتة كتب عليها "اليهود لبايدن: توقفوا عن تسليح الإبادة الجماعية".

hunter schafer advocating for peace at "jewish voice for peace" in new york city minutes before being arrested. pic.twitter.com/dUfgfNDkum — hunter schafer gallery. (@schaferfiles) February 28, 2024

وأكد متحدث باسم المنظمة المناهضة للصهيونية، أنه "تم اعتقال هنتر خلال الاحتجاج، إلى جانب 50 شخصًا آخرين"، مضيفا بالقول: "إننا نشيد بالتزامها بالحرية الفلسطينية ومستقبل العدالة للجميع".

وبعد ساعات من التوقيف، تم إطلاق سراح شيفر حسب ما نشرت على صفحتها بمنصة إكس قائلة "تم إطلاق سراح هانتر شيفر من السجن".

hunter schafer was released from prison. pic.twitter.com/0SlwSScZWt — hunter schafer gallery. (@schaferfiles) February 28, 2024

منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"

وتعد منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام (جيه في بي إيه)" مجموعة يسارية يهودية معادية لإسرائيل والصهيونية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والقضاء على الصهيونية.

تأسست المنظمة عام 1996 في سان فرانسيسكو، ولها قرابة 12 فرعا في حرم الجامعات، حيث يعمل الأعضاء في كثير من الأحيان بشكل وثيق مع مجموعات الطلاب المناهضة لإسرائيل، مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين (إس جيه بي)".

ويشير موقع المنظمة على الإنترنت إلى وجود أكثر من 300 ألف مؤيد وأكثر من مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بنفوذ ووجود ضخم في العديد من الجامعات الأميركية.

تصف المنظمة نفسها بأنها "مجموعة واسعة ومتنوعة من الناشطين في المجتمع الديمقراطي"، وعملها مستوحى من التقاليد اليهودية من أجل السلام والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان لدعم تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين للأمن وتقرير المصير.

وتقول إنها "تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، في وقت يعتبر منتقدو المنظمة أنها تعمل على تقويض الدعم الشعبي لإسرائيل. ومن أعضاء المجلس الاستشاري للمنظمة المفكر الشهير نعوم تشومسكي.

من هانتر شيفر؟

ولدت هانتر شيفر في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 1998، في حي ترينتون بولاية نيوجيرسي، لأبوين هما كاتي والقس ماك شيفر.

ولأن والدها كان قسيسا فقد تنقلت عائلتهم بين الكنائس والتجمعات في نيوجيرسي، وأريزونا وأخيرا رالي، ونورث كارولينا، ولديها 3 أشقاء أصغر منها: أختان وأخ.

ظهرت لأول مرة في التمثيل في المسلسل التلفزيوني الدرامي للمراهقين "يوفوريا" (Euphoria) في العام 2019، والذي حصل على ترشيحات لجوائز عدة.

من أفلامها "حسناء" (Belle) عام 2022، كما أدت دور تيغريس سنو في فيلم "ألعاب الجوع: أغنية الطيور المغردة والثعابين" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) عام 2023، وتستعد لعرض فيلم "الوقواق" (Cuckoo) خلال عام 2024.