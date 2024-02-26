رحيل الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن 67 عاما وفنانون ينعونه

أعلن نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي وفاة الممثل فادي إبراهيم إثر تعرضه لأزمة صحية استلزمت دخوله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في العاصمة بيروت، عن عمر يناهز 67 عاما.

وكتب نعمة بدوي، عبر حسابه على فيسبوك، "باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان، وباسم عائلة الزميل الفنان بمزيد من الحزن والأسى نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم".

وتدهورت الحالة الصحية للفنان الراحل خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، أدت لبتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكري، كما توقفت إحدى كليتيه عن العمل تماما.

وتم نقله قبل أيام إلى المستشفى، أوضحت أسرته في بيان أن الزيارة منعت عنه بسبب المضاعفات الصحية.

حزن في الوسط الفني

وشكّل خبر رحيله صدمة للوسط الفني في الوطن العربي، وفي لبنان بصورة خاصة حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

فعبر حسابها على منصة "إكس" نعته الفنانة إليسا وقالت، "الممثل فادي إبراهيم بيوجعنا رحيلك ولكن سترتاح من وجعك لك الراحة الأبدية".

بيقولوا الحياة مهزلة،بس رغم هيك،أوقات صعب كتير نضحك ونرقص عالأحزان. الممثل فادي ابراهيم ، بيوجعنا كتير رحيلك، بس هلأ خلص وجعك. إلك الراحة الابدية. pic.twitter.com/QtMuoy4kgx — Elissa (@elissakh) February 26, 2024

أما المطربة الإماراتية أحلام فأعلنت عبر حسابها على منصة "إكس" خبر الرحيل وكتبت، "نجم الدراما اللبنانية والعربية فادي إبراهيم في ذمة الله رحمة الله عليه".

نجم الدراما اللبنانيه والعربيه فادي إبراهيم في ذمه الله رحمه الله عليه #إنا_لله_وإنا_اليه_راجعون 🙏🏻 #إدعوا_له 💙 #فادي_ابراهيم #لبنان pic.twitter.com/hGw659YA7X — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) February 26, 2024

وكتبت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، "رحل فادي إبراهيم وترك وراءه تاريخا كبيرا من الأعمال التي ستبقى بذاكرتنا وبحياتنا لن ننساها".

رحل #فادي_ابراهيم وترك وراه تاريخ كبير من الأعمال اللي رح تبقى بذاكرتنا وبحياتنا ما مننساها. الله يرحمه ويصبّر أهله🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 26, 2024

كما نعته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وكتبت: "الله يرحمك"، وكتب معين شريف "إنا لله وإنا إليه راجعون في أمان الله يا صديقي".

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "

في أمان الله يا صديقي.#فادي_ابراهيم pic.twitter.com/nhQXJqUklF — Moeen Shreif – معين شريف (@moeenshreif) February 26, 2024

ودعا له الفنان زياد برجي بالرحمة، وكتب: "الله يرحمك يا فادي، قامة فنية كبيرة في الإبداع ونجم لبناني وعربي ساطع من الصعب أن يتكرر".

الله يرحمك يا فادي ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك ومحبيك، فادي ابراهيم قامة فنية كبيرة في الإبداع ونجم لبناني وعربي ساطع من الصعب أن يتكرر، رح نفتقده و نشتاق له ولكن رح تبقى ذكراه عالقة في عقولنا و قلوبنا،

إنا لله وإنا إليه راجعون#فادي_ابراهيم pic.twitter.com/ueUHCXM1xN — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) February 26, 2024

وفي نعيه، كتبت الفنانة كارمن لبس عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "ما قادرة أكتب وعبر، صعبة كتير..".

ما قادرة اكتب وعبّر، صعبة كتير … 😔😔💔#فادي_ابراهيم pic.twitter.com/OBo32eOrrD — Carmen Lebbos – كارمن لبس (@C_lebbos) February 26, 2024

وكتب الإعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وقال: "خبر حزين جدا نجم الدراما اللبنانية فادي إبراهيم في ذمة الله".

خبر حزين جدًّا:

فادي ابراهيم

نجم الدراما اللبنانية

في ذمّة الله. البقاء لله. pic.twitter.com/JNb1zSAiqb — نيشان (@Neshan) February 26, 2024

وكتبت ماغي أبو غصن: "خسرناك خسارة كبيرة ولكن ستبقى بالقلب والذاكرة".

خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة #فادي_ابراهيم نفسك بالسما.. يا نجم النجوم 💔 pic.twitter.com/IYNgnWpAJv — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 26, 2024

كما كتبت الممثلة السورية ديمة قندلفت، "لتكن ذكراك دائما خالص العزاء لأهله ومحبيه وكل الزملاء".

خبر موجع و حزين …

الفنان، النجم ، القدير #فادي_ابراهيم ليكن ذكرك مؤبداً🙏🏻

خالص العزاء لاهله و محبيه و كل الزملاء و لأهل الفن جميعاً. pic.twitter.com/gZDgPDOfFx — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) February 26, 2024

أكثر من 100 عمل في مسيرته

ولد الفنان فادي إبراهيم في بيروت عام 1956، وبدأ مشواره الفني في ثمانينيات القرن الماضي، فقدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 105 أعمال فنية في لبنان ومصر وسوريا، ومن أبرز أعماله "الأمين والمأمون" و"أسمهان" و"البوابة الثانية"، وقد درس الطيران المدني لكنه لم يستمر فيه وانشغل بالتمثيل، إلى جانب عمله مترجما لأفلام وثائقية في تلفزيون لبنان، وله تجربة إخراجية وهي مسلسل "سقوط امرأة".

وكانت بداياته بالمشاركة في مسلسلات وأفلام في لبنان مثل فيلم "الانتفاضة" ومسلسل "مع الأطباء العرب" و"آخر اليوم" و"الموت القادم إلى الشرق"، وفي عام 2001 قدم شخصية ريتشارد في مسلسل "البحث عن صلاح الدين".

وبعدها قدم شخصية أوباس في مسلسل "الطارق"، واستمر في تقديم الأعمال التاريخية فجسّد شخصية جعفر بن يحيى البرمكي في مسلسل "أبناء الرشيد: الأمين والمأمون"، وجسد قيصر روما في "حواء في التاريخ"، وفي عام 2008 قدم شخصية فريد غصن في مسلسل السيرة الذاتية "أسمهان".

واستمر في تقديم أعمال بين مصر ولبنان وسوريا، ومنها مسلسل "الأدهم" و"كيد النسا" و"فرقة ناجي عطا الله" و"روبي" و"مدرسة الحب".

وشهد عام 2022 مشاركته في 5 أعمال هي "من.. إلى" و"للموت ج 2″ و"سر: التحدي" الجزء الثاني، و"رقصة مطر" و"الزمن الضائع".

والفنان اللبناني فادي إبراهيم -الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67- متزوج ولديه ولدان هما ستيفاني وعمر.