دافين جوي راندولف: فوزي بالأوسكار ليس محسوما

أكدت الممثلة الأميركية دافين جوي راندولف الحائزة على جوائز مرموقة عدة عن دورها في فيلم "الباقون" (The Holdovers)، أنها تفضل عدم التعامل مع حصولها على جائزة الأوسكار كأمر مسلّم به.

وتتمتع الممثلة البالغة 37 عاما والتي فازت أخيرا بجوائز كثيرة بينها "غولدن غلوب" و"كريتيكس تشويس أووردز" و"بافتا"، بحظوظ عالية لنيل الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في الاحتفال المرتقب بعد نحو أسبوعين.

ورغم ذلك، قالت راندولف على هامش حفل توزيع جوائز "سبيريت" للأفلام المستقلة الأحد في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، "لا أتعامل مع أي شيء كأمر مسلّم به. بصراحة، هذا ما أشعر به في ما يتعلق بجوائز الأوسكار. أنا سعيدة لدعوتي. لا أكثر ولا أقل".

وتابعت "إن رؤية أحلامي تتحقق تباعا هي بمثابة لحظات سريالية وقوية جدا".

ويتنافس فيلم "الباقون" على 5 جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل لبول جياماتي.

أما في مهرجان "سبيريت"، ففاز الفيلم الفرنسي "أناتومي دون شوت" بجائزة أفضل فيلم دولي، فيما فاز "أميركان فيكشن" بجائزة أفضل سيناريو.

ولا تُرشَّح الأفلام التي تزيد ميزانيتها على 30 مليون دولار لنيل إحدى جوائز "سبيريت" للأفلام المستقلة، لذلك لم ينل "أوبنهايمر" أي جائزة في هذا الحدث السينمائي.