"مطر أكتوبر".. أغنية إسرائيل مهددة بالاستبعاد من أكبر مسابقة أوروبية

يدرس اتحاد البث الأوروبي "إي. بي. يو" استبعاد أغنية "مطر أكتوبر" التي تم اختيارها لتمثيل إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن 2024″، كونها تحمل دلالات سياسية، وهو أمر محظور في المسابقة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت أمس الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، إن "الأغنية التي جاءت كلماتها باللغة الإنجليزية باستثناء عبارتين باللغة العبرية، وكتب كلماتها آفي أوهيون وكيرين بيلس وستاف بيغار، مهددة بالاستبعاد من مسابقة (يوروفيجن 2024)".

🇮🇱 According to Israelhayom media, the Israeli song for Eurovision 2024 will most likely be called "October Rain"

The song is mostly in English except for two lines in Hebrew#Eurovision #Israel pic.twitter.com/yTdJOXqoCr

— Eurovision Insider (@escinsiders) February 19, 2024