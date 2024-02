ستيفن كينغ يهاجم "وارنر براذرز" لتأخيرها عرض "أرض سالم"

تساءل كاتب أفلام الرعب الأميركي الشهير ستيفن كينغ عن سبب تأجيل شركة "وارنر براذرز" لفيلمها الجديد المقتبس عن فيلم "أرض سالم" (Salem’s Lot)، والمستوحى من رواية مرعبة نشرها كينغ في عام 1975، تدور أحداثها حول كاتب يعود إلى مسقط رأسه في ولاية ماين الأميركية ليكتشف أن سكانها تحولوا مصاصي دماء.

وبدأ العمل على الفيلم في عام 2019، وتم تصويره في ماساتشوستس في عام 2021، وكان من المقرر عرضه في سبتمبر/أيلول 2022، لكنه لم ير النور حتى الآن.

وكتب كينغ مؤخرا تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) قال فيها لمتابعيه البالغ عددهم 7.1 مليون "بيني وبينك، يا تويتر، رأيت "أرض السلام" الجديد وهو جيد جدا.. تم إنتاجه على طريقة مدرسة صناعة أفلام الرعب القديمة: بناء بطيء وحافز كبير. لست متأكدا من سبب منع عرضه، لا يوجد فيه ما يدعو إلى المنع".

وكان أشهر كتاب قصص الرعب في العالم أعلن العام الماضي أن النسخة الجديدة من فيلم "أرض سالم" لشركة "وارنر براذرز" قد "تم وضعها على الرف حاليا"، وأضاف حينها أن الأمر يذكره بـ"هوليود القديمة".

أما مجلة "فارايتي"، فقالت العام الماضي إن الشركة واختارت عرض الفيلم على منصة "ماكس" بدلا من دور السينما. وأشارت إلى أن العرض على المنصة لم يكن انعكاسا لمشكلة في جودة الفيلم، بل يرجع إلى مشكلة إضراب الكتاب والممثلين في هوليود التي خلقت حاجة متزايدة لمحتوى لدى المنصة.

والنسخة الجديدة من فيلم "أرض سالم" من إخراج غاري دوبرمان، وهو سيناريست في استوديوهات "وارنر"، وأخرج من قبل فيلم "أنابلا تعود إلى المنزل" (Annabelle Comes Home ) في عام 2019.

وحقق مسلسل ستيفن كينغ الجديد "السائح" (The Tourist)، نجاحا لافتا بعد بدء عرضه على منصة "نتفليكس"، وهو مزيج من الدراما والكوميديا والإثارة.

THE TOURIST (Netflix): Don't know what happens after the first episode, but the opening chapter is flat-out terrific. Exciting, suspenseful, mysterious…and full of the kindness of strangers to someone down on his luck.

— Stephen King (@StephenKing) February 18, 2024