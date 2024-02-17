شراكة فنية بين هيئة الترفيه السعودية ودار الأوبرا المصرية

تشهد الأيام المقبلة تعاونا فنيا بين مصر والسعودية في مجالي الغناء والسينما، حيث أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن موعد أولى حفلات "ليالٍ سعودية مصرية" التي من المقرر أن تنطلق في 18 فبراير/شباط الحالي في دار الأوبرا المصرية، والتي سيشارك فيها محمد منير وماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب.

16 فيلما وأم كلثوم في المقدمة

وتم الإعلان مؤخرا عن إنتاج 16 فيلما سينمائيا بدعم من صندوق "بيغ تايم" (صندوق استثماري تابع لهيئة الترفيه السعودية)، والذي خصص 4 مليارات جنيه مصري (129.4 مليون دولار) لتقديم أعمال فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، من بينها 4 أفلام تم البدء في إنتاجها.

وعلى رأس هذه الأفلام يتم التحضير لفيلم عن السيرة الذاتية لأم كلثوم يحمل اسم "الست"، بطولة منى زكي، وتأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

برعاية رئيسية من الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ووزارة الثقافة كراعي مشارك..

إنشاء صندوق Big Time الاستثماري بهدف رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/7wIhWNlHZA — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 14, 2024

وتم الإعلان أيضا عن 3 أفلام يقوم ببطولتها الفنان المصري كريم عبد العزيز، منها فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثالث، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "كوتة" تأليف محمد دياب، وفيلم "شغل كايرو" وتشارك في بطولته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أولى تجاربها السينمائية، والفيلم من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.

ومن الأفلام التي سيتم إنتاجها أيضا الجزء الثاني لفيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "لسه حتة" بطولة أحمد حلمي، وتأليف شريف نجيب وإخراج هشام فتحي، وفيلم "البحث عن فضيحة" بطولة كريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد، وتأليف جورج عزمي، وإخراج رامي إمام.

وفيلم "الرشيد البغبغان"، بطولة شيكو، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج هشام فتحي، وفيلم "رماح" بطولة آسر ياسين، وفيلم "إكس مراتي" بطولة محمد ممدوح، و"المنجم" بطولة عمرو يوسف.

ويتم حاليا تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية"، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وعلي صبحي وماجد الكدواني، وكان المخرج طارق العريان كشف في تصريحات محلية أن تكلفة الفيلم الإنتاجية بلغت 8 ملايين دولار أميركي.