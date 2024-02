بعد موت المعارض الروسي في سجنه.. صناع "نافالني": مستمرون في النضال

ناشد صناع فيلم "نافالني"، الفائز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل عام 2023، كل من يدعمون قضية المعارض الروسي البارز بمواصلة مسيرة نضاله.

وكان "أليكسي نافالني" قد رحل يوم أمس الجمعة 16 فبراير/شباط عن عمر 47 عاما في أحد السجون الروسية بالقطب الشمالي، والذي كان يقضي به حكما بـ19 عاما بـ"تهم سياسية".

وفاز الفيلم الوثائقي، الذي الذي أخرجه الكندي دانيال روهر، ويروي قصة حياته ونضاله ضد التوجه القومي في روسيا عام 2023، بجائزة الأوسكار للفيلم الوثائقي الطويل.

