استبعاد باسم يوسف من فيلم "سوبرمان"بسبب دعم غزة.. والمخرج ينفي

قال الممثل ومقدم البرامج المصري الأميركي باسم يوسف إنه تم استبعاده من دور في فيلم "سوبرمان ليغاسي" للمخرج جيمس غن، وذلك بسبب دعمه لفلسطين، وانتقاده الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان خلال برنامج "غير خاضع للرقابة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن مصادر مقربة من الإنتاج أكدت لمجلة "ديديلاين" أن يوسف لم يعرض عليه الدور رسميا.

أوضح يوسف أنه قيل له بعد مقابلة مورغان إن الجزء الذي تظهر فيه الشخصية التي كان مرشحا لأدائها، لم يعد موجودًا في الفيلم، الذي سيتم تصويره في أستوديوهات دي سي التابعة لشركة (وارنر برازرز)، وذلك بعد تغييرات تم إجراؤها في النص.

لطيف وسخيف

كان يوسف أثار جدلا كبيرا بعد سخريته من الإنسانية المزعومة لجيش الاحتلال في لقائه مع مورغان، حين قال: " قالوا إن إسرائيل هي القوة العسكرية الوحيدة في العالم التي تحذر المدنيين قبل قصفهم". "كم هو لطيف وسخيف منهم، لأنه بهذا المنطق، إذا بدأت القوات الروسية في تحذير الأوكرانيين قبل قصف منازلهم، فإننا سنكون هادئين مع بوتين، أليس كذلك؟".

وتصدر يوسف عناوين الصحف الفنية في الولايات المتحدة بعد تصريحاته لمجلة "سالون" (Salon) خلال حوار أجري معه، حيث قال: "في الولايات المتحدة الأميركية، يمكنك التحدث عن جو بايدن، وعن دونالد ترامب، لكن لا يمكنك انتقاد حكومة أجنبية وهو أمر محزن للغاية، وهو ما حدث معي، فقد تم اختياري في فيلم سوبرمان، ثم قالوا لي: لقد قمنا بتغيير السيناريو بعد مقابلة بيرس مورغان".

وتابع باسم يوسف قائلا لمجلة "سالون" "أستطيع أن أفهم منطق المسؤولين في شركة (وارنر برازرز) الذين استبعدوني، فأنا كعربي مسلم لو كنت مكانهم، لن أقبل أن أنضم إلى فريق فيلم من إنتاج شخص مؤيد لإسرائيل، أو يهاجم شعبي"، واستدرك يوسف "ما أحتاج إلى توضيحه هنا، هو أنني عندما أهاجم اسرائيل، فإنني أهاجم سياستها، وأنا لا أهاجم الشعب اليهودي".

وكان مورغان قد أجرى مداخلة تلفزيونية مع يوسف الذي انتقد الاحتلال الإسرائيلي، كما قام بتفنيد النظرة الغربية للقضية الفلسطينية، وحققت المداخلة خلال أيام قليلة ما يقرب من 20 مليون مشاهدة، كما أثارت جدلا كبيرا في الإعلام الغربي.

وصرح مصدر، تابع لجهة الإنتاج، لموقع "آي جي إن" الأميركي أن الكاتب والمخرج جيمس غن أجرى بالفعل محادثات مع يوسف لتجسيد شخصية "رومان هرغافتي" في فيلم "سوبرمان ليغاسي" (Superman Legacy)، ولكن تم إسقاط الشخصية بالكامل من النص، بحلول شهر سبتمبر/أيلول، قبل مقابلة مورغان.

وبعد نشر تقرير "آي جي إن" قام جيمس غن بمشاركته على منصتي (إكس) و(ثريد) مصحوبا بتعلق "هذا دقيق".

الثمن

أكد يوسف الخسارة التي يقول إنها لحقت به بعد انتقاده الاحتلال الإسرائيلي علنا، قائلا: "الحديث علنا عن تصرفات إدارة نتنياهو في غزة لا يأتي دون ثمن"، وأوضح أن السبب الرسمي الذي قدم له هو تغيير السيناريو، ولكنه تزامن في التوقيت مع طرد آخرين في هوليود بسبب مناصرتهم للإنسانية الفلسطينية.

واعترف الممثل المصري: "لقد شعرت بالمرارة بعض الشيء بشأن فقدان الدور، وكنت حزينًا جدًا"، ورغم ذلك، قال باسم بحماس عن الوضع في غزة: "أسوأ إبادة جماعية" تحدث أمام أعيننا، وأضاف: "لا أحد يفعل شيئا، ولا أحد يريد القيام بأي شيء في مواجهة ذلك".

شارك باسم يوسف بالتمثيل في 11 عملا فنيا في الولايات المتحدة، أشهرها مسلسل "رامي" الذي تدور أحداثه في نيوجيرسي، حيث يبدأ رامي، ابن المهاجرين المصريين، رحلة روحية، منقسمًا بين مجتمعه المسلم، وأصدقائه.

أصدر باسم يوسف كتابين أحدهما للأطفال باسم "حكايات نادية". ويقدم عروضا كوميدية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا منذ سنوات في مسارح صغيرة، لكنه يستعد حاليا لمسارح تتسع لـ3 آلاف شخص كخطوة جديدة.

وتعتبر سلسلة أفلام سوبرمان هي أشهر سلسلة سينمائية في تاريخ السينما العالمية، وقد ظهرت شخصية سوبرمان لأول مرة على شاشات السينما عام 1941، ثم ظهرت في سلسلتي أفلام عام 1948 و1950. وأنتج أول فيلم مميز لسوبرمان كبطل مستقل تحت اسم "سوبرمان والجبناء"، بطولة جورج ريڤز عام 1951.

ويبلغ عدد أفلام السلسلة 11 فيلما، ويقوم الكاتب والمخرج جيمس غن بالإعداد للفيلم الـ12 تحت اسم "سوبرمان: الإرث"، ويعرض عام 2025، ويدور حول محاولات "سوبرمان" للتوفيق بين تراثه وتربيته الإنسانية، وواقعه في الكرة الأرضية، ومحاولاته لتجسيد الحقيقة والعدالة وصناعة غد أكثر إشراقا في عالم ينظر إلى القيم على أنها تنتمي للماضي.

جسد شخصية سوبر مان عدد من الممثلين بينهم زاك سنايدر، هنري كافيل، وكريستوفر ريف، وتايلر هوشلين، ونيكولاس كيج وتوم ويلينغ، وبراندون روث.