الممثل الأميركي الداعم لغزة جون كوزاك: اشهدوا شهادة حق!

أعاد الممثل الأميركي جون كوزاك -عبر حسابه على منصة إكس- نشر مقطع فيديو للفيلسوف الفرنسي إدغار موران يتحدث فيه عن صدمته من الصمت الدولي إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ترجم كوزاك العبارة الأخيرة من الفيديو إلى اللغة الإنجليزية، والتي يقول فيها موران: "على الأقل، أقول: اشهدوا شهادة حق! إذا لم نتمكن من المقاومة بشكل صحيح، بالشيء الوحيد المتبقي وهو أن ندلي بشهاداتنا. دعونا نقاوم في أذهاننا، دعونا لا ننخدع، دعونا لا ننسَ، دعونا نتحلَ بالشجاعة لمواجهة الأمور وجها لوجه"، وأنهي تعليقه بوسم #فلسطين_حرة.

وجاء حديث موران (102 عاما) -الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مع القوات الفرنسية برتبة ملازم- خلال ندوة عامة عن القضية الفلسطينية حيث قال إنه "مندهش وغاضب في الوقت نفسه من أن أولئك الذين يمثلون أحفاد شعب تعرض للاضطهاد على مدى قرون لأسباب دينية أو عنصرية، إن أحفاد هذا الشعب الذين هم اليوم أصحاب القرار، وصناع دولة إسرائيل، لا يقومون فقط باستعمار بلد بأكمله، وطرد شعبه جزئيا من أرضه والسعي لطرده إلى الأبد، ولكن يرتكبون أيضا مذبحة حقيقية بحق سكان غزة، ويستمرون بلا انقطاع في ضرب المدنيين والنساء والأطفال".

“ At least, I say: bear witness! The only thing that remains if we cannot resist concretely is to testify. Let's resist in our minds, let's not be fooled, let's not forget, let's have the courage to face things head-on." https://t.co/kAE1X1tPSZ

وأضاف الفيلسوف الفرنسي "أن أرى صمت العالم، وصمت الولايات المتحدة، حماة إسرائيل، وصمت الدول العربية، وصمت الدول الأوروبية التي تدعي أنها مدافعة عن الثقافة والإنسانية وحقوق الإنسان، فهذا يجعلني أعتقد أننا نعيش مأساة مروعة، لأننا أيضا عاجزون في مواجهة هذا الشر المطلق".

وكان الممثل الهوليودي كوزاك حوّل حساباته على مواقع التواصل لمنصات إعلامية لإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما دفع مناصري إسرائيل لمهاجمته، فقامت مجموعات داعمة لتل أبيب بترشيحه للفوز بلقب "أكبر كاره لليهود" ضمن ترشيح أسبوعي تقوم به مجموعات اللوبي الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذّر عدد من رواد موقع إكس الممثل الأميركي من مصير آخرين فقدوا فرصهم نتيجة دعمهم حقوق الفلسطينيين، ونصحوه بـ"ترشيد" تغريداته، فجاء رده ساخرا حين قال إنه يتمنى "ترشيد قتل الأطفال".

كما أكد أنه لا يشعر بالقلق على مستقبله في هوليود نتيجة موقفه الداعم لحقوق الفلسطينيين ومطالباته المستمرة بوقف المجازر في غزة، وسخر كوزاك من منتقديه لوضعهم مستقبل شخص واحد مقابل "إبادة جماعية ترتكب ليلا ونهارا أمام أعين العالم".

Inhumanity cannot be acceptable in any notion of civilization. Nothing can excuse the inhumanity imposed by Israel even in the face of Hamas insanity. Netanyahu has failed , plain and simple… his super hardline is a complete failure and he has no endgame.

— John Cusack (@johncusack) October 17, 2023