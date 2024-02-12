تدرّس المسرح والسينما والموسيقى.. تدشين أول كلية للفنون في السعودية

دشنت وزارة الثقافة السعودية أول كلية متخصصة في الفنون الجميلة بالشراكة مع جامعة الملك سعود في الرياض.

وقالت الوزارة إن أقسام الكلية ستكون متنوعة، لتشمل قسم الفنون الأدائية الذي يقدم برامج دراسية في علوم المسرح والسينما والموسيقى، وقسم التصميم الذي يعنى بتدريس علوم التصميم الغرافيكي والأزياء والمجوهرات، إلى جانب قسم الفنون البصرية الذي يعلّم الطباعة والرسم والنحت والخط العربي.

فيديو .. حفل تدشين كلية الفنون والمعرض المصاحب له برعاية معالي رئيس الجامعة.#جامعة_الملك_سعود pic.twitter.com/GzUgWrbyhV — جامعة الملك سعود (@_KSU) February 12, 2024

وقالت الوزارة إنها ستدعم كلية الفنون وهيئاتها عبر تزويد أقسامها العلمية بالخبراء، ودعم إعداد الخطط الدراسية، ودعم أعضاء هيئة التدريس، وتقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات، وتوفير الاحتياجات الممكنة.

جانب من مشاركة قسم الفنون الأدائية في المعرض المصاحب لحفل تدشين كلية الفنون في البهو الرئيسي، #جامعة_الملك_سعود. pic.twitter.com/vlpNjtGUpQ — قسم الفنون الأدائية (@KSU_performarts) February 11, 2024

وقالت وسائل إعلام سعودية إن تدشين كلية الفنون يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على الثقافة والفنون.

من خلال تدشين كلية الفنون؛ تقدّم #وزارة_الثقافة وهيئاتها الثقافية الدعم من خلال 9 محاور للتعاون. pic.twitter.com/SJfgdgdZbM — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) February 11, 2024

من جانبه، أكد بدران العُمر رئيس جامعة الملك سعود في منشور عبر حساب الجامعة على منصة "إكس" أن تدشين الكلية يأتي ضمن جهود الجامعة في تعليم المجتمع وتثقيفه بقيمة الفنون وجدواها الإنسانية، كما أنشئت تحقيقا لأحد مستهدفات "رؤية السعودية 2030" واستمرارا للإبداع والتميز في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

أما عميدة الكلية منى المالكي فقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الكلية استقبلت 59 طالبا و54 طالبة في الفصل الدراسي الثاني، ولديها 11 مشروعا بالشراكة مع وزارة الثقافة.

وأشار حامد بن محمد الفايز نائب وزير الثقافة السعودي في منشور على منصة "إكس" إلى أن الكلية ستكون ذات أثر بالغ في التنمية الثقافية الوطنية وفي المجال الثقافي بشكل عام، في حين علق الرئيس التنفيذي لجمعية الترجمة عبد الرحمن السيد بالقول "حضرت افتتاح الكلية وأبهرني نطاق مجالاتها وحجم شركاتها وأفق تطلعاتها، وبها أجزم أننا أمام صناعة وطنية ستتفوق عالميا".

بدعم مستمر من سمو وزير الثقافة @BadrFAlSaud سعدت بحضور حفل تدشين كلية الفنون بجامعة الملك سعود، والتي تأتي بشراكة إستراتيجية بين #وزارة_الثقافة والجامعة، وستكون ذات أثر بالغ في التنمية الثقافية الوطنية وفي المجال الثقافي بشكل عام. pic.twitter.com/3vnqm0044U — Hamed M. Fayez حامد بن محمد فايز (@hamedfayez) February 11, 2024

وتهدف الكلية إلى استقطاب الطلبة المتميزين والموهوبين وفقا لمعايير قبول محددة، وإجراء بحوث ودراسات علمية متخصصة في مجالات الفنون.

ويأتي إطلاق كلية الفنون ضمن محاور اتفاقية التعاون الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2021 بين وزارة الثقافة وجامعة الملك سعود.