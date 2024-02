الممثلة الأميركية سلمى بلير تحذف منشورا أساءت فيه للمسلمين وطالبت بترحيلهم

حذفت الممثلة الأميركية سلمى بلير تعليقا كانت كتبته على إنستغرام، هاجمت فيه الإسلام والمسلمين ووصفتهم بـ "الإرهابيين"، إثر تعرضها لانتقادات لاذعة.

وجاء تعليق سلمى المحذوف، على مقطع فيديو للاجئ يهودي سوري يدعى أبراهام حمرا، انتقد فيه النائبتين الأميركيتين رشيدة طليب وكوري بوش، كونهما العضوتين الوحيدتين في الكونغرس اللتين صوتتا ضد إجراء من شأنه أن يمنع أي شخص شارك في هجوم "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ووصف أبراهام النائبة رشيدة بأنها "كاذبة ومعادية للسامية" مدعيا أن "اليهود وقعوا ضحية العرب، وليس العكس".

وفي تعليقها المحذوف، وجّهت سلمى الشكر إلى صاحب الفيديو وعلّقت قائلة، "شكرا جزيلا لك. رحّلوا كل هؤلاء الحمقى الداعمين للإرهابيين. لقد دمر الإسلام الدول الإسلامية، ثم يأتون إلى هنا ويدمرون العقول. إنهم يعلمون أنهم كاذبون. مسوغات ملتوية. نرجو أن يلقوا مصيرهم".

وواجهت سلمى ردود فعل عنيفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" تعليقها ودعاها في منشور على منصة "إكس" أمس السبت 10 فبراير/شباط 2024، للاعتذار إلى المسلمين والحوار مع الجالية الأميركية المسلمة.

ونقل المجلس عن محامي حقوق المسلمين إدوارد أحمد ميتشل قوله، "بناء على التصريحات الجاهلة والمليئة بالكراهية التي أدلت بها السيدة بلير، نشك في أنها قامت بأي تفاعل إيجابي مع زملائها المسلمين في هوليود أو أي من من أعضاء المجتمع الأمريكي المسلم".

Our @EdAhmedMitchell : “Based on the hateful and ignorant remarks that Ms. Blair made, we doubt that she has ever engaged in any meaningful interactions with her Muslim colleagues in Hollywood or other members of the American Muslim community." #SelmaBlair https://t.co/WTsnEe3mal

وأضافت "كير" في بيان، "نحن نشجع السيدة بلير على الاعتذار، وندعوها -أيضا- إلى الحوار مع مجتمعنا. ندعو -كذلك- (إستوديوهات) ووكالات هوليود إلى التوقف عن معاقبة الفنانين الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان الفلسطيني، مع تجاهل التعليقات البغيضة للفنانين الذين يدعمون الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

من جانبها، قالت الصحافية والناقدة السينمائية الأميركية كارولين هيندز، "سلمى بلير تكشف عن نفسها بأنها عنصرية غاضبة معادية للإسلام… حسنا. فجأة، أتساءل عن السبب الذي جعلني، كوني صحفية وناقدة سينمائية مصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، لم أتلق أي ردود على طلباتي لإجراء مقابلات معها، ومع مخرج فيلمها الوثائقي عن التعايش مع مرض التصلب العصبي المتعدد".

Selma Blair revealing herself to be a raging Islamaphobic bigot…well.

Suddenly, I'm wondering about the reason why I, a journalist and film critic with MS, never got any replies to me requests for interviews with her and the director of her documentary about living with MS.

— Carolyn Hinds 🇧🇧 #FreePalestine #CongoInCrisis (@CarrieCnh12) February 9, 2024