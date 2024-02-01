نجل عادل إمام يرد على إشاعات إصابة والده بألزهايمر ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام

بعد إعلان أسرة الفنان عادل إمام اعتزاله التمثيل والاكتفاء بما قدمه من أعمال فنية، والاستمتاع بقضاء وقته بين أسرته وأحفاده خلال حفل "جوى أورد"، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تردد أن السبب وراء إعلان نجليه رامي ومحمد عادل إمام هذا القرار بعد إصابة والدهما بمرض ألزهايمر، مما دفع الأسرة إلى اختيار عدم ظهور "إمام" بشكل مباشر في وسائل الإعلام.

وقد أثار عدم حضور الفنان المصري الملقب بـ "الزعيم" للحفل الذي أقيم في الرياض جدلا، حيث مُنح جائزة استثنائية باسم "زعيم الفن العربي" تقدم لمرة واحدة ولا تمنح لغيره، وتسلمها ابنه الأصغر الممثل محمد إمام، واكتفت أسرته بعرض رسالة صوتية قصيرة له تحمل كلمات الشكر للجمهور.

لكن محمد عادل إمام نفى، على هامش فاعليات الحفل وخلال تصريحات تلفزيونية، أن يكون والده معزولا عن الظهور في وسائل الإعلام، وأكد أن والده يعيش فترة راحة في منزله ويتلقى الزيارات بشكل طبيعي من زملائه ومحبيه.

وكان الكاتب الصحفي محمد الباز في عام 2022 قد أكد خلال برنامجه على قناة النهار أن عادل إمام لن يعود مجددا إلى التمثيل وأنه يعاني من بعض أعراض ألزهايمر، وهو ما نفاه نجلاه حينها، وقبل أشهر وخلال لقاء له مع برنامج "العرافة" قال الباز إنه علم بمرض عادل إمام من خلال أصدقاء مقربين له، اضطروا إلى نفى الخبر لاحقا.

وقد أعلن المخرج رامي عادل إمام قرار اعتزال والده، وقال إنه قرر الحصول على استراحة والبقاء مع أحفاده في المنزل، والاكتفاء بما قدمه في مسيرته الفنية الممتدة من أعمال.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام في 17 من مايو/أيار العام الماضي، خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 83، بعد أن نشر مدير أعماله عادل سليمان مجموعة من الصور الخاصة بصحبة عدد من أصدقائه وزملائه المقربين من الوسط الفني، منهم يسرا ولبلبة والفنان خالد سرحان وشقيقه المنتج عصام إمام وعدد من الفنانين.

وكان من المقرر أن يقدم عادل إمام آخر أعماله فيلم "الواد وأبوه"، ليشاركه البطولة نجله الأصغر محمد إمام، من إخراج رامي إمام، إلا أن المشروع تأجل أكثر من مرة، ليتم بعدها الإعلان عن إلغائه.

أما آخر أعمال عادل إمام فكان مسلسل "فالنتينو" عام 2020، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بعد مسيرة بدأها منذ ستينيات القرن الماضي بأدوار صغيرة، قبل أن يتربع على عرش البطولة في السبعينيات، وانطلق ليكمل مسيرته عبر عقود متتالية ليصبح بذلك صاحب الرصيد الأكبر من البطولات الفنية في تاريخ الفن المصري في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.