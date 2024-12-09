"موانا 2" يواصل الإبحار محققا 300 مليون دولار في أميركا الشمالية

واصل فيلم الرسوم المتحركة "موانا 2" (Moana 2) تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق تقديرات صادرة عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم، الذي يأخذ المشاهدين في رحلة مفعمة بالمغامرات مع "موانا" الشابة عبر المحيط الهادي، إيرادات بلغت 52 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع إيراداته الإجمالية منذ بدء عرضه إلى 300 مليون دولار.

ويشكل الفيلم، الذي يضم أصواتًا شهيرة مثل أولي كرافاليو ودواين "ذا روك" جونسون، تتمة للجزء الأول الصادر عام 2016، والذي حظي بنجاح كبير وأصبح الأكثر مشاهدة في عام 2023 على منصات البث التدفقي في الولايات المتحدة.

أما الفيلم الموسيقي "ويكد" (Wicked)، المقتبس عن مسرحية برودواي الشهيرة، فحافظ على المركز الثاني، بإيرادات بلغت 34.9 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، ليتجاوز إجمالي إيراداته 320 مليون دولار منذ بدء عرضه. ويغوص الفيلم في عالم "ذي ويزرد أوف أوز"، ويتميز بأداء سينثيا إريفو وأريانا غراندي.

جاء في المركز الثالث فيلم "غلادييتر 2" (Gladiator 2) للمخرج ريدلي سكوت، الذي يعيد أجواء الكولوسيوم في روما القديمة، محققًا 12.5 مليون دولار. ويستمر الفيلم، الذي يأتي بعد 24 عامًا من الجزء الأول الحاصل على أوسكار، في جذب الجماهير رغم المنافسة القوية.

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وظل فيلم "ريد وان" (Red One)، الذي تدور قصته حول اختطاف "سانتا كلوز"، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 7 ملايين دولار، يليه الفيلم الهندي "بوشبا 2-ذي رول" (Pushpa 2: The Rule) في المرتبة الخامسة محققًا 5 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: