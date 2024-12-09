تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد تقليده السادات في كليب "برج الثور"

بعد ساعات قليلة من طرحه أحدث كليباته "برج الثور"، الذي يظهر فيه محاكيا أسلوب حديث الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أثناء تدخينه "البايب"، تعرض الفنان المصري محمد رمضان لانتقادات واسعة.

تقدم النائب كريم طلعت السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب المصري مطالبا باتخاذ إجراءات ضد رمضان، مؤكدا أن تقليده الرئيس الراحل يشكل إهانة لرمز من رموز الوطن التي يجب أن تحظى بالاحترام اللازم لمكانتها التاريخية، وأن أي تجاوز بحقه يجب أن يقابل بعقوبات رادعة.

كما تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام، متهما محمد رمضان باستخدام شخصية السادات بشكل تهكمي لتحقيق مكاسب شخصية، من دون احترام مكانته التاريخية كرمز من رموز الأمة.

وفي تصريحات إعلامية، أكد محمد رمضان أنه يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس الراحل أنور السادات، مشيرا إلى صداقة تربط الممثل المصري بأسرة السادات وزوجته الراحلة جيهان السادات.

وأضاف رمضان أنه يُعد السادات أحد الشخصيات الملهمة في حياته، ووصفه ببطل الحرب والسلام، وأكد أنه تواصل مع أسرة السادات، حيث أعربت السيدة نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل، عن إعجابها بالفيديو، نافيا أي نية للإساءة.

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وكان محمد رمضان قد التقى بأسرة الرئيس محمد أنور السادات في مناسبات سابقة، وأكد أن زوجة السادات أشادت بتقديمه دور الرئيس الراحل في مسلسل "كاريوكا"، وتقليده أداء السادات في برامج تلفزيونية عدة.

طرح محمد رمضان كليب "برج الثور" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحقق نحو 250 ألف مشاهدة خلال يومين، في حين حقق مشاهدات محدودة عبر حسابه على إنستغرام.