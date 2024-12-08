وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن 84 عاما

تُوفي الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلن الفنان فايز المالكي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

انتقل إلى رحمة الله

عبدالله محمد المزيني( ابومازن)

والصلاة عليه العصر غدا الأثنين في جامع الراجحي بالرياض..

إنالله وإناإليه راجعون pic.twitter.com/mvEfHniRde — فايز المالكي (@fayez_malki) December 8, 2024

المالكي قال إن صلاة الجنازة ستُقام عصر يوم غدٍ الاثنين في جامع الراجحي بالرياض.

وكان الفنان السعودي الراحل بدأ مشواره الفني عام 1984، إذ كان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم.

وشارك المزيني في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، من بينها المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، حيث اشتهر بدوره في شخصية "رقية" -المرأة العجوز النجدية- والتي أكسبته شهرة واسعة.