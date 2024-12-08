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وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن 84 عاما

عبد الله المزيني منصة اكس - @nhar24
الممثل السعودي عبد الله المزيني توفي عن عمر ناهز 84 عاما (مواقع التواصل الإجتماعي)
8/12/2024

تُوفي الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلن الفنان فايز المالكي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

المالكي قال إن صلاة الجنازة ستُقام عصر يوم غدٍ الاثنين في جامع الراجحي بالرياض.

وكان الفنان السعودي الراحل بدأ مشواره الفني عام 1984، إذ كان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم.

وشارك المزيني في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، من بينها المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، حيث اشتهر بدوره في شخصية "رقية" -المرأة العجوز النجدية- والتي أكسبته شهرة واسعة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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