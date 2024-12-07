محكمة مصرية تلزم عمرو دياب بغرامة وتعويض في واقعة صفع شاب بحفل زفاف

أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمها اليوم السابع من ديسمبر/كانون الأول في القضية التي رفعها الشاب سعد أسامة ضد الفنان عمرو دياب، متهمة الأخير بالاعتداء عليه أثناء محاولته التقاط صورة معه خلال إحدى المناسبات.

وقضت المحكمة بتغريم عمرو دياب مبلغ 200 جنيه مصري (4 دولارات أميركي)، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه (200 دولار أميركي) لصالح سعد أسامة. في المقابل، تم تبرئة الشاب من التهم التي وجهها محامي عمرو دياب، والتي شملت الإيذاء البدني والمعنوي والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وغاب الفنان المصري عن جلسة المحاكمة، حيث كانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت القضية، التي تحمل رقم 9714 لسنة 2024 جنح التجمع، إلى المحكمة بعد اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة على وجهه أثناء إحيائه حفل زفاف في يونيو/حزيران الماضي. ووفقا لتفاصيل الواقعة، حاول الشاب التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب، مما أدى إلى وقوع الحادثة.

وخلال تحقيقات النيابة، أوضح عمرو دياب أنه اضطر إلى التصرف بهذا الشكل لإبعاد الشاب عنه، بعد أن جذبه بقوة وقرصه، رغم أنه سبق والتقط صورة معه بالفعل.

من جهته، نشر سعد أسامة قبل أسابيع قليلة مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد فيه ثقته في القضاء المصري لتحقيق العدالة. كما نفى صحة الشائعات التي زعمت حصوله على تعويضات مالية كبيرة أو أي مزايا أخرى مثل رحلة عمرة أو عقارات، مشددا على أن كرامته لا تُباع ولا تُشترى.

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في سياق متصل، أعلن عمرو دياب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن قراره التوقف عن إحياء حفلات الزفاف، وذلك أثناء مشاركته في زفاف ابنة رجل الأعمال المصري ذي الأصول السورية باسل سماقية. وقال: "هذا آخر فرح سأحييه.. توقفت عن إحياء الأفراح"، في حين شارك المطرب المصري في حفلات زفاف أخرى بعد هذا التصريح.