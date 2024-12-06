"ساعته وتاريخه".. الحلقة الأولى تقتنص المشاهدات وتبدد مخاوف أسرة نيرة أشرف

أثار مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي انطلقت أولى حلقاته بعنوان "تلصص" مساء الخميس على شاشة قناة "دي إم سي"، جدلا واسعا قبل عرضه، حيث أعربت أسرة الفتاة الراحلة نيرة أشرف عن قلقها من تناول المسلسل لقضية مشابهة لحادث مقتل ابنتها على يد شاب لاحقها وابتزها إلكترونيا قبل ارتكابه جريمة قتل هزت الرأي العام.

ومع عرض الحلقة الأولى، تبددت مخاوف الأسرة، حيث عبّرت عن ترحيبها بالعمل الذي تناول القضايا الاجتماعية بحساسية وواقعية بعيداً عن أي استغلال للأحداث الشخصية.

بعد ماشفت الحلقة الأولى من مسلسل #ساعته_وتاريخه أقدر أقول إني اعتمدت خلاص سهرة الخميس والجمعة هتبقى معاه pic.twitter.com/N793OMB4TF — Darin Maged (@darinnmaged) December 5, 2024

جاءت الحلقة الأولى لتسلط الضوء على ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وخطورتها، خاصة بين الشباب، في إطار درامي مستوحى من ملفات حقيقية داخل المحاكم المصرية.

شهدت الحلقة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بكلمات بحثية مثل "ساعته وتاريخه" و"مسلسل ساعته وتاريخه". وتناولت القصة مأساة ضحية لاحقها شاب إلكترونيا واستخدم صورها الشخصية لابتزازها، مما أدى إلى تداعيات مأساوية تعكس مخاطر غياب الوعي بأساليب الحماية من الجرائم الإلكترونية.

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المسلسل، الذي يتكون من حلقات منفصلة، يُعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف محمود عزت، مع رؤية قانونية قدمها المستشار بهاء المري. وتميز العمل بظهور مواهب جديدة تم اختيارها من تجربة "كاستنغ"، بالإضافة إلى مشاركة مايان السيد ضيفة شرف في الحلقة الأولى.

واختتمت الحلقة برسائل توعوية مهمة، حيث قدمت معلومات عن أرقام خدمات الدعم الحكومي والإدارات المختصة بجرائم الإنترنت، مما جعل العمل محل إشادة من الجمهور والخبراء كونه يعالج قضايا اجتماعية تمس المجتمع المصري.

بصراحة الأرقام الى جت اخر الحلقة بتاعه مسلسل #ساعته_وتاريخه دي محتاجة تتبروز في كل بيت، ارقام كل الهيئات الى ممكن تنقذ حياة بني ادم قبل ما يبقي مجني عليه. pic.twitter.com/XodAA71C00 — W🌏rld CineⓂa (@CinemaRld) December 5, 2024

يمكن دى اكتر حاجة مفيده قدمها الفن لحد الان. #ساعته_وتاريخه pic.twitter.com/W7A2etPk9D — Christine. (@RizkChristine) December 6, 2024

رحبت أسرة نيرة أشرف بالمسلسل بعد عرضه، مؤكدة أن تسليط الضوء على مثل هذه القضايا يسهم في نشر الوعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورأت أن العمل يحترم ذكريات الضحية ويركز على التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني الذي قد يؤدي إلى مآس مماثلة.