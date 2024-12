من منبر مهرجان مراكش.. الممثل الأميركي شون بن يفتح النار على الأوسكار

شن الممثل والمخرج الأميركي شون بن انتقادا حادا لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز الأوسكار، متهما إياها بتقييد التعبير الثقافي والإبداع الفني.

فخلال حضوره مهرجان مراكش السينمائي الدولي لتلقي تكريم عن مسيرته المهنية، قال بن "الأكاديمية تمارس جبْنا استثنائيا.. إنها أصبحت بشكل كبير جزءا من تقييد الخيال والتعبيرات الثقافية المختلفة".

وبحسب موقع "فاراييتي" الأميركي، فإن الممثل البالغ من العمر 64 عاما قال إنه ينبغي النظر إلى حفلات توزيع جوائز الأوسكار على أنها "عروض تلفزيونية أولا"، وليست معيارا حقيقيا للتميز الفني.

وأضاف: لا أشعر بالكثير من الحماس تجاه جوائز الأوسكار باستثناء أفلام مثل "مشروع فلوريدا" (The Florida Project) و"ما زلت هنا" (I’m Still Here) و"إيميليا بيريز" (Emilia Perez)، والأعمال المشابهة التي قد تعرض هذا العام.

كما أعرب عن دعمه لفيلم "المتدرب" (The Apprentice) للمخرج الدانماركي الإيراني علي عباسي قائلا "عندما يتمكن فيلم مميز من تجاوز هذه القيود والظهور، فإنه يستحق الاحتفاء به".

وخلال مداخلته، وصف شون بن الخوف من الأفلام الجريئة مثل فيلم عباسي بأنه "مثير للدهشة"، مشيرا إلى أن "من المذهل أن تكون هذه الصناعة، التي تُفترض فيها الجرأة، خائفة جدا من فيلم عظيم كهذا. إنه فيلم يتميز بأداء تمثيلي مذهل، ومن المدهش أن يظهروا خوفا يعادل خوف عضو صغير في الكونغرس الجمهوري".

إعلان

وتعقد الدورة الـ21 من مهرجان مراكش السينمائي في الفترة بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و7 ديسمبر/كانون الأول الجاري في المدينة المغربية.

وخلال حفل أُقيم مساء الأحد الماضي، حصل شون بن على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي قدمتها له الممثلة الإيطالية فاليريا غولينو. وتجمعه بغولينو علاقة صداقة طويلة منذ أن ظهرت في أولى تجاربه الإخراجية عام 1991 في فيلم "العداء الهندي" (The Indian Runner).

وبحسب فاراييتي، عبّر الممثل الأميركي أثناء كلمته عن آرائه الصريحة حول حرية التعبير قائلا "هناك طلب عالمي على التنوع، لكن ليس التنوع في السلوك أو الآراء أو اللغة".

وأضاف "أشجع الجميع على أن يكونوا غير سياسيين بقدر ما ترغب قلوبهم، وأن يحتضنوا التنوع ويستمروا في سرد القصص. أنا فخور وسعيد جدا بوجودي هنا. شكرا لكم".

يشار إلى بن شارك في مهرجان مراكش السينمائي إلى جانب عدد كبير من صناع السينما العالميين مثل المخرج والمنتج الأميركي تيم برتون، والمخرج الأسترالي جاستن كورزل، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ، والمنتجة الأميركية آفا دوفيرني.

وضمت لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي شخصيات بارزة مثل المخرج الإيراني علي عباسي والممثل الأسترالي جاكوب إلوردي والبريطاني أندرو غارفيلد والممثلة الأميركية باتريشيا أركيت، والمخرجة الهندية زويا أختر والممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا والممثلة المغربية نادية كوندة، والمخرج الأرجنتيني سانتياغو ميتري.