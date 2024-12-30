نجوم عرب رحلوا في 2024 بعد مسيرة فنية ثرية

حمل عام 2024 لحظات من الحزن والوداع برحيل عدد من أبرز المشاهير والفنانين الذين تركوا بصمات لا تنسى خلال مسيرتهم التي تركت أثرا في تاريخ الفن العربي، وإرثا فنيا وثقافيا سيظل خالدا في ذاكرة محبيها.

هشام يانس

فقدت الساحة الفنية الأردنية هشام يانس عن عمر يناهز الـ78 عاما بعد صراع مع المرض، ويعد الراحل صاحب بصمة مميزة في الساحة العربية، وذاع صيته بتقليده للساسة والمشاهير أبرزهم صدام حسين وجمال عبد الناصر وياسر عرفات.

محمد الخلفي

شهد ديسمبر/كانون الأول الحالي رحيل الفنان المغربي محمد الخلفي عن 87 عاما بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا عبر مسيرة فنية ممتدة لـ6 عقود، حيث يعد أحد أهم أعمدة الدراما والمسرح المغربي.

فتحي الهوادي

في منتصف ديسمبر/كانون الأول، نعت وزارة الثقافة التونسية رحيل الفنان التونسي القدير فتحي الهداوي عن عمر يناهز 63 عاما، ويعد الراحل من أبرز علامات المسرح والدراما التونسية وتميز بقدرته على تجسيد الأدوار المركبة.

نبيل الحلفاوي

خيم الحزن على الوسط الفني في مصر برحيل الممثل نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي عن عمر يناهز الـ77 عاما بعد وعكة صحية شديدة تعرض لها خلال الآونة الأخيرة، وخلال مسيرة امتدت لأكثر من 50 عاما قدم خلالها شخصيات، أشهرها نديم قلب الأسد في "رأفت الهجان"، والقبطان في "الطريق إلى إيلات"، والمعلا قانون في "غوايش".

عبد الله المزيني

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول رحل الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما، وخلال مسيرته شارك المزيني في العديد من الأعمال أبرزها دوره في مسلسل "طاش ما طاش"، حيث اشتهر بدوره في شخصية "رقية" -المرأة العجوز النجدية- التي أكسبته شهرة واسعة.

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عصمت رشيد

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني نعت نقابة الفنانين في دمشق المطرب والملحن السوري عصمت رشيد عن عمر يناهز 76 عاما بعد معاناة مع المرض، بعد مسيرة فنية ممتدة حيث قدم أكثر من 220 عملا، ومن أشهر أعماله الغنائية "كان عندي غزال"، "كفك يا جميل"، و"دقوا على الخشب"، وجمعت أغانيه بين الطابع الكلاسيكي والموسيقى المعاصرة، مما جعله أحد رموز التجديد في الأغنية السورية.

محمد رحيم

شهد الوسط الفني المصري حالة من الجدل الواسع بعد وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك إثر انتشار شائعات عن وجود شبهة جنائية في وفاته. ومع تأجيل جنازته، أكدت تحقيقات النيابة لاحقا أن الوفاة كانت طبيعية، مما وضع حدا للتكهنات.

يُعد محمد رحيم من أبرز الملحنين الذين تألقوا في الساحة الفنية منذ بداية التسعينيات. وانطلقت مسيرته الفنية في عمر 19 عاما، حين تعاون مع النجم عمرو دياب في ألبوم "عودوني". وخلال مشواره، قدم رحيم أعمالا لاقت نجاحا كبيرا مع نخبة من النجوم، مثل محمد منير، إليسا، أنغام، أصالة نصري، شيرين عبد الوهاب، حسين الجسمي، تامر حسني وغيرهم.

حسن يوسف

عن عمر يناهز الـ90 عاما، ودّعت الساحة الفنية في مصر الفنان حسن يوسف في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاركا خلفه إرثا فنيا امتد لعقود. بدأ مسيرته في أواخر خمسينيات القرن الماضي بفيلم "أنا حرة"، وشهد آخر ظهور له على الشاشة في مسلسل "الضاهر" عام 2019.

بعد فقدانه لنجله عبد الله في عام 2023، أعلن حسن يوسف أنه لن يشارك في أي أعمال فنية جديدة إلا إذا وجد مشروعا يليق بمشواره الفني الطويل والمميز، ليظل رمزا للإخلاص للفن والقيم التي حملها طوال حياته.

مصطفى فهمي

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أيضا شهد الوسط الفني المصري رحيل الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز الـ82 عاما، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة عملية جراحية دقيقة أجراها بالمخ لإزالة ورم سرطاني.

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خلال مسيرته الفنية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، قدم فهمي ما يقارب من 150 عملا سينمائيا ودراميا، ومن أبرز الشخصيات التي قدمها على الشاشة شخصية الإسرائيلي إيزاك حاييم في مسلسل "دموع في عيون وقحة" وممدوح في "وعاد النهار" وشريف هاشم في "الحفار" وأحمد الشيخ في "قصة الأمس".

محمد المورالي

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقدت الساحة الفنية التونسية الفنان محمد المورالي، الذي رحل بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 5 عقود في مجالي الكوميديا والمونولوغ.

وبرز المورالي في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مميزة، كان أبرزها مسلسل "عشقة وحكايات"، كما ترك بصمته في السينما بفيلم "باب القلة" عام 2011. عُرفت أعماله بأسلوبها الفكاهي الذكي، حيث تناولت قضايا المجتمع التونسي وهمومه بلمسة ساخرة ومؤثرة، جعلته رمزا للفن الذي يعكس الواقع بروح الدعابة.

حمزة أبو قينص

استشهد المنشد الفلسطيني حمزة أبو قينص -الذي عُرف بلقب "راثي الشهداء"- بعد تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي لمنزله في شمال قطاع غزة.

ويعد أبو قينص واحدا من أشهر المنشدين في غزة، إذ اشتهر بقدرته على رثاء الشهداء بأناشيد تحمل الطابع الديني والوطني، ومن أشهر أعماله "مع السلامة يا مسك فايح"، و"شيعوه"، و"عشق المخيم".

ناهد رشدي

في 14 سبتمبر/أيلول، ودّعت الساحة الفنية المصرية الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت في يوم ميلادها، تاركة خلفها إرثا من الأعمال التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات فترة الثمانينيات.

قدمت ناهد رشدي أدوارا مميزة في أعمال درامية بارزة مثل "أرابيسك"، "ساكن قصادي"، "هوانم جاردن سيتي"، و"تمضي الأيام"، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "واحة الغروب". إلا أن دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بشخصية سنية، كان الأبرز في مسيرتها، حيث نالت من خلاله شهرة واسعة وجعلها محفورة في ذاكرة الجمهور.

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براق المهنا

في أغسطس/آب الماضي، قُتل المطرب العراقي براق المهنا في جنوب بغداد إثر تعرضه لإطلاق نار بسبب خلاف عائلي.

اشتهر المهنا بمشاركته في برامج اكتشاف المواهب العراقية، وحقق شهرة واسعة بعد إطلاق أغنيته الشهيرة "يا حريمة"، التي نالت استحسان الجمهور وأسهمت في تعزيز حضوره على الساحة الفنية.

روحي شاهين

توفي الملحن الأردني ذو الأصول الفلسطينية الملقب بشيخ الملحنين روحي شاهين في يوليو/تموز الماضي عن عمر يناهز 87 عاما، عُرف روحي شاهين باهتمامه بأغاني التراث الشعبي، إلى جانب إسهاماته في الأغنية العاطفية والشعبية والوطنية والدينية أيضا.

يعقوب السبيعي

في التاسع من يوليو/تموز فقد الوسط الغنائي الكويتي الشاعر يعقوب السبيعي عن عمر يناهز 79 عاما، ومسيرة قدم خلالها العديد من الأغنيات مع نجوم الغناء في الوطن العربي إلى جانب عدد من الأوبريتات الوطنية.

ريم اللو

بعد صراع مع المرض، رحلت الفنانة الفلسطينية ريم اللو في يونيو/حزيران الماضي بعد مسيرة فنية لعقود من الإبداع والمقاومة، ومن أبرز أعمالها المسرحية "القميص المسروق" لغسان كنفاني وإنتاج مسرح الحكواتي في القدس، و"جنان أم جرابات طوال" إنتاج مسرح الحرية في مخيم جنين، و"رحلات أبو الخيزران" إنتاج المسرح الشعبي في مخيم الأمعري للاجئين.

حسنة البشارية

أعلنت الإذاعة الجزائرية في الثاني من مايو/أيار 2024 رحيل المطربة حسنة البشارية الشهيرة بمغنية الروك الصحراوية عن عمر يناهز الـ74 عاما، بعد وعكة صحية أصيبت بها أثناء جولتها الفنية الأخيرة في مدينة بشار.

امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 5 عقود، قدمت خلالها أعمالا استثنائية ركزت على إبراز التراث الجزائري والغناء التقليدي، مثل "الزفانات" و"الجباريات"، بالإضافة إلى فنون "الفردة" النسوية و"الحيدوس" و"الشلالي"، مما جعلها رمزا ثقافيا وفنيا يحتفي بجذور الموسيقى الصحراوية.

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بدر بن عبد المحسن

خيّم الحزن على الساحة الفنية برحيل الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن في الرابع من مايو/أيار الماضي، أحد رواد الشعر الحديث في الجزيرة العربية، بنصوصه التي جمعت بين قضايا المجتمع والغزل والرثاء.

صلاح السعدني

في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر رحيل الفنان صلاح السعدني عن عمر 81 عاما. اشتهر السعدني بشخصية العمدة سليمان غانم في "ليالي الحلمية" وأبدع في أعمال بارزة مثل "أرابيسك" و"أوراق مصرية"، تاركا بصمة مميزة في الدراما المصرية.

عامر جهاد

عن عمر يناهز الـ69 عاما رحل الفنان العراقي عامر جهاد في نهاية أبريل/نيسان الماضي، الذي اشتهر بتقديم أعمال بارزة مثل "المسافر"، و"برج العقرب"، والسيدة"، و"أبو الطيب المتنبي"، و"أسد الجزيرة"، و"البيت المنسي" وغيرها.

شيرين سيف النصر

في أبريل/نيسان الماضي، رحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عاما، وهي إحدى أبرز نجمات التسعينيات. رغم ابتعادها عن الأضواء مطلع الألفية، فإنها تركت بصمة واضحة في أعمال شهيرة، منها مسلسل "غاضبون وغاضبات"، "مين اللي ميحبش فاطمة"، ومسرحية "بودي جارد".

كوكب حمزة

في الثاني من أبريل/نيسان رحل الملحن العراقي كوكب حمزة إثر وعكة صحية أدخلته المستشفى في الدانمارك، تاركا إرثا موسيقيا مهما لأغاني شهيرة مثل "يا نجمة" و"القنطرة بعيدة"، و"يا طيور الطائرة"، إلى جانب عدد من الأعمال المسرحية.

عبده شريف

صدمة عاشها الوسط الفني المغربي والجمهور في المغرب العربي في مارس/آذار الماضي بعد الإعلان عن رحيل المطرب المغربي عبده شريف الملقب بالعندليب الجديد، بعد تعرضه لأزمة قلبية، قبل ساعات من حفله الذي كان من المفترض أن يشارك في إحيائه على مسرح المركب السينمائي في الدار البيضاء.

حلمي بكر

في مارس/آذار، أعلنت نقابة المهن الموسيقية رحيل الملحن المصري حلمي بكر عن عمر 86 عاما، بعد صراع مع المرض. ترك بكر إرثا فنيا غنيا بأكثر من 1500 لحن تعاون فيها مع أبرز نجوم الوطن العربي.