من المسرح إلى "أم كلثوم".. رحلة منى زكي بين المغامرة والتجديد

برزت موهبة الفنانة المصرية منى زكي منذ منتصف التسعينيات، إذ جذبت الأنظار سريعا بأدائها المميز الذي فتح أمامها أبواب النجومية. ولدت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1976، وكانت بداياتها الفنية على المسرح المدرسي والجامعي. ثم قدمها الفنان محمد صبحي للجمهور من خلال مسرحية "بالعربي الفصيح"، التي شكلت نقطة انطلاقها نحو عالم الاحتراف.

وسيتم تكريم منى زكي خلال الفترة المقبلة في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقامة من الخامس إلى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى جانب مشاركتها في جلسة حوارية عن مسيرتها الفنية خلال فعاليات المهرجان.

أدوار سينمائية مميزة

عملت منى مع أسماء بارزة في الدراما، إذ شاركت في أعمال مثل "العائلة" للكاتب وحيد حامد، و"ليالي الحلمية" الجزء الخامس للكاتب أسامة أنور عكاشة. ومثلت أمام نجوم كبار مثل يحيى الفخراني في "نصف ربيع الآخر" وممدوح عبد العليم في "الضوء الشارد"، مما ساهم في صقل موهبتها وتأسيس مكانتها الفنية.

لكن السينما كانت منصة بارزة لتألقها، حيث جسدت شخصية "جيهان السادات" في فيلم "أيام السادات" للمخرج محمد خان، وشاركت مع أحمد زكي في "اضحك الصورة تطلع حلوة". كما صنعت ثنائيات ناجحة مع أحمد السقا في "أفريكانو"، و"مافيا"، ومع كريم عبد العزيز في "أبو علي" و"ولاد العم".

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ومع بداية الألفية، أصبحت القاسم المشترك للأعمال الناجحة، مثل "صعيدي في الجامعة الأميركية" و"الحب الأول". ورغم الصعوبات التي واجهتها زميلتها حنان ترك في أواخر التسعينيات، فإن منى زكي نجحت في تصدر البطولة النسائية، مستفيدة من موهبتها وحسن اختياراتها.

ورغم النجاح، لم تخلُ مسيرة منى زكي من التحديات، إذ تعرضت لانتقادات بسبب مسلسل "السندريلا"، الذي جسدت فيه شخصية سعاد حسني عام 2006. ورغم محاولاتها للاقتراب من ملامح الشخصية، فإن العمل قوبل بمقارنات غير منصفة. كذلك، أثار فيلم "تيمور وشفيقة" انتقادات بسبب تخلي بطلتها عن طموحها المهني لإرضاء حبيبها. هذه التجارب دفعت منى زكي للتأمل وإعادة تقييم اختياراتها الفنية.

وبعد بعض الإخفاقات، قدمت الممثلة المصرية أدوارا أكثر نضجا، مثل "احكي يا شهرزاد" الذي ناقش قضايا المرأة، و"أسوار القمر" حيث جسدت شخصية فاقدة للبصر. كما عادت للدراما ببطولة مميزة في "آسيا" و"أفراح القبة"، ووصلت إلى قمة النضج الفني في مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي ناقش تحديات اجتماعية تواجه النساء.

بعيدا عن الفن، تلعب منى دورا حيويا في النشاطات الإنسانية، إذ تشارك في حملات توعية لمكافحة الفقر ودعم تعليم الأطفال. كما تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، مما يعكس اهتمامها بقضايا المجتمع.

"مغامرة" السير الذاتية مجددا

بعد نجاحها في فيلم "رحلة 404" الذي مثّل مصر في الأوسكار، تعود منى زكي لتجربة السير الذاتية عبر تجسيد شخصية أم كلثوم في فيلم "الست"، متحدية الانتقادات السابقة التي واجهتها في مسلسل "السندريلا".

تكريما لمسيرتها الممتدة والمليئة بالمغامرات، سيتم تكريم الفنانة المصرية في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ستشارك أيضا في جلسة حوارية عن رحلتها الفنية.

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تُعد المغامرة والتجديد عاملين أساسيين لاستمرارية نجومية منى زكي طوال هذه العقود، إذ استطاعت كسر الصورة النمطية للفنانة الرومانسية لتصبح رمزا للأدوار العميقة والمركبة، مما جعلها أحد أعمدة السينما والدراما العربية.