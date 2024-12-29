الأعلى إيرادا في 2024.. عام الأفلام العائلية والرسوم المتحركة

الأفلام لغة عالمية، تعكس اهتمامات الجمهور على اختلاف ثقافاتهم، وقائمة أعلى الأفلام إيرادا لعام 2024 تعد مؤشرا دقيقا على اتجاهات المشاهدين حول العالم.

تضم القائمة 10 أفلام، تتصدرها 4 أفلام رسوم متحركة، بينها الفيلم الأعلى إيرادا، إلى جانب فيلم عائلي. كما يُلاحظ تراجع أفلام الأبطال الخارقين بوجود فيلمين فقط، واستمرار هيمنة الأجزاء الجديدة من السلاسل السينمائية، التي تمثل 8 من بين الأفلام الأكثر نجاحا هذا العام.

1- قلبا وقالبا 2

قاربت إيرادات فيلم "قلبا وقالبا 2" (Inside Out 2) المليار و700 مليون دولار، والفيلم يمثل الجزء الثاني لفيلم "قلبا وقالبا" الذي عُرض عام 2015، حيث يستكمل رحلة المشاعر التي تتحكم في دماغ الفتاة التي على أعتاب المراهقة رايلي.

استطاع هذا الجزء الجديد الوصول إلى قمة قائمة الأعلى إيرادا في 2024 بإخلاصه للجزء الأول وفهم أسباب نجاحه، وكذلك تطوير القصة، لينضج الفيلم مثلما نضج مشاهدوه خلال التسعة أعوام الماضية، فهذه المرة لم تعد رايلي تلك الطفلة الحزينة لابتعادها عن مدينتها وأصدقائها، بل فتاة تتنازعها الأفكار والمشاعر ويسكنها القلق للمرة الأولى نتيجة هرمونات البلوغ التي تجعل كلا من عقلها وجسدها يضطربان.

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2- ديدبول وولفرين

نجحت أفلام ديدبول السابقة بشكل غير متوقع، خصوصا أنها تحمل تصنيفا للبالغين فقط، مما جعل صدور جزء ثالث ضرورة تجارية، بيد أن صناع هذا الفيلم رغبوا في تقديم مزيد للمشاهدين، وما هو أكثر من جزء جديد يحمل مغامرة مختلفة لديدبول، لذلك استرجعوا شخصية "ولفرين" التي من المفترض أنها انتهت بفيلم "لوجان" (Logan) عام 2017، وبالتالي بدأ إنتاج الجزء الثالث من ديدبول الذي حمل اسم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine).

يعد هذا الفيلم أول ظهور لشخصية ديدبول تحت مظلة مارفل، وهو ما انعكس على أسلوبه، حيث ركز صناعه على دعابات البطل، مما أضفى خفة على الأجواء، وخفف من سوداويته مقارنة بالجزئين الأول والثاني. ومع ذلك، عانت حبكة "ديدبول ووولفرين" من ضعف ملحوظ، دون أن يؤثر ذلك على حماس الجماهير. وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، ليصبح ثاني أعلى أفلام 2024 إيرادا، محققا نحو 1.3 مليار دولار.

3- أنا فهلوي 4

احتارت المواقع العربية في ترجمة عنوان فيلم الرسوم المتحركة (Despicable Me) أو "ديبسباكبيل مي"، الذي يتراوح بين "أنا فهلوي" أو "أنا حقير"، وإن لم تؤثر هذه الحيرة في نجاح السلسلة، وذلك عبر 4 أفلام، وفيلمين للشخصيات الفرعية "المينيونز".

وصدر هذا الجزء في صيف 2024 ليستقطب الأطفال الذين بدؤوا إجازتهم الصيفية، فاحتل المركز الثالث في قائمة أعلى أفلام 2024 إيرادا بما يقل عن المليار دولار بقليل (970 مليون دولار).

ويقدم الفيلم مثل الأجزاء السابقة مزيدا من مغامرات غرو ولوسي وبناتهم بالتبني مارغو وإديث وأغنيس، مع انضمام طفل جديد للعائلة، إلى جانب المينيونز بالطبع، ويتناول الفيلم ثيمات العائلة والفكاهة ومحاربة الأشرار في إطار كوميدي دافئ.

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4- موانا 2

فيلم رسوم متحركة وعائلي آخر يصل إلى قائمة أعلى أفلام 2024 إيرادا، متمثلا في "موانا 2" (Moana 2)، والذي يُعرض بعد 8 سنوات من نجاح الجزء الأول، وحقق حتى الآن 830 مليون دولار حيث لا يزال عرضه مستمرا.

وتدور أحداث الفيلم بعد استعادة موانا لقلب تافيتي وانتهاء الكابوس الذي هدد جزيرتها. وتعيش موانا حياة مستقرة مليئة بالمغامرات، لكنها تتساءل عن سبب عزل جزيرتها عن بقية الجزر. وتكتشف لاحقا أن العزلة سببها لعنة ألقاها كائن شرير، فتقرر تشكيل فريق لكسرها. ومثلما تميز الجزء الأول، يبرز الفيلم بأغانيه الرائعة والأداءات الصوتية المميزة.

5- كثيب: الجزء الثاني

تعود ملحمة كثيب (Dune) بجزئها الثاني، محققة نجاحا كبيرا بوصول إيراداتها إلى 714 مليون دولار تقريبا، لتصبح من أعلى أفلام 2024 إيرادا.

وبعيدا عن الاستغلال التجاري، يعد "كثيب 2" تكملة متفقا عليها منذ عرض الجزء الأول لاستكمال رواية فرانك هربرت. إذ يأخذنا المخرج دينيس فيلنوف مجددا إلى كوكب أراكيس الصحراوي، حيث يسعى بول أتريديس للانتقام لمقتل والده ودعم أهل الكوكب في ثورتهم ضد الإمبراطورية. والفيلم يثير تساؤلات عميقة عن الاستعمار والطبقية، مستندا إلى فلسفة هربرت.

6- ويكد

أحدث أفلام قائمة أعلى إيرادات 2024 هو ويكد (Wicked)، الفيلم العائلي الذي عُرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحقق إيرادات تقارب من 593 مليون دولار.

ويعد الفيلم الجزء الأول من عملين مقتبسين عن المسرحية الموسيقية ويكد، المستندة إلى رواية عام 1995، التي تستلهم عالم أوز وفيلم ساحر أوز (1939). ويغطي الفيلم الفصل الأول من المسرحية، ويضم سينثيا إريفو بدور إلفابا وأريانا غراندي بدور غليندا.

وتدور الأحداث في أرض أوز، قبل وبعد ساحر أوز العظيم، حيث تتتبع قصة إلفابا (الساحرة الشريرة) وصديقتها غليندا (الساحرة الطيبة)، مسلطة الضوء على صراعات الخير والشر وتأثير صداقتهما على موازين القوى. ومن المتوقع عرض الجزء الثاني في 2025.

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7-غودزيلا وكونغ: الإمبراطورية الجديدة

فيلم "غودزيلا وكونغ: الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) هو الجزء الخامس من سلسلة مونستر فيرس، والـ38 في سلسلة غودزيلا، والـ14 في سلسلة كينغ كونغ. ويستمر الفيلم في استكشاف العلاقة المعقدة بين غودزيلا وكونغ، حيث يتحولان من خصوم إلى حلفاء في مواجهة تهديدات عالمية. وبفضل المؤثرات البصرية المبهرة، جذب الفيلم جمهورا واسعا، محققا إيرادات تقارب 572 مليون دولار.

8- كونغ فو باندا 4

"كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4) هو الجزء الرابع من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة التي تجمع بين الكوميديا وفنون القتال، وتكمل أحداث كونغ فو باندا 3 (2016). يخوض الباندا "بو" مغامرة جديدة لإنقاذ عالم الكونغ فو، ويواجه الساحرة الشريرة "الحرباء" بمساعدة لصّة ثعلبية تدعى زين. وخلال رحلته، يكتشف بو خليفته محارب التنين الجديد. وتميز الفيلم بخفة الظل والأداءات الصوتية الممتازة، وحقق إيرادات تقارب 548 مليون دولار.

9- يولو

الفيلم الصيني يولو (YOLO) هو العمل غير الأميركي الوحيد في قائمة أعلى إيرادات 2024، محققا قرابة 480 مليون دولار. الفيلم، المستوحى من فيلم "حب الـ100 ين" (100 Yen Love) (2014)، يروي قصة دو لي ينغ التي تتغير حياتها بعد لقاء مدرب الملاكمة هاو كون، لتواجه تحديات جديدة وتبدأ حياة مختلفة.

تُعد السوق السينمائية الصينية الأكبر عالميا، حيث يضمن النجاح في هذه السوق غالبا الانضمام لقائمة الأعلى إيرادا. ومع ذلك، نادرا ما تصل الأفلام الصينية إلى قوائم الإيرادات العالمية، مما يجعل إنجاز يولو استثنائيا.

10- فينوم: الرقصة الأخيرة

يأتي في المركز العاشر فيلك "فينوم: الرقصة الأخيرة" (Venom: The Last Dance)، الجزء الثالث من سلسلة فينوم بطولة توم هاردي. ويستكمل الفيلم قصة الكائن الفضائي "فينوم" الذي يحتل جسد إيدي بروك، ويتحول من شرير إلى بطل ينقذ البشر.

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ورغم الأداء القوي من توم هاردي والمؤثرات البصرية الجذابة، عانى الفيلم من ضعف السيناريو، مما أدى إلى مراجعات نقدية سلبية. ومع ذلك، حقق الفيلم نجاحا تجاريا بإيرادات بلغت حوالي 476 مليون دولار.