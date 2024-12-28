أفضل المسلسلات العالمية في 2024.. نجوم السينما يغزون التلفزيون

تشهد المسلسلات التلفزيونية العالمية في السنوات الأخيرة نهضة كبيرة، وذلك مع انتشار المنصات الإلكترونية، ما فتح الباب للتنافس، سواء في اختيار قصص مختلفة أو معالجات جديدة لقصص قديمة، وبالطبع موجة استقطاب نجوم السينما الذين لم يعد يقلل من مكانتهم الظهور في المسلسلات كما كان في الماضي.

وهنا نتحدث عن أفضل المسلسلات العالمية في 2024، سواء مسلسلات قصيرة أو محدودة (Limited)، أو أعمال تمثل موسما ثانيا أو ثالثا، بما يحمله ذلك من قدرة صناع المسلسل على الحفاظ على اهتمام الجمهور لمواسم متتالية.

البطريق

"البطريق" (The Penguin) مسلسل محدود من 8 حلقات يستكمل قصة شخصية "البطريق" أو أزوالد كوب المجرم العتيد بعد انتهاء أحداث فيلم "باتمان"، ويقدم الشخصية الرئيسية الممثل كولن فاريل، ليحصل على مساحة أوسع بالتأكيد من الفيلم السينمائي.

يبدأ المسلسل من الليلة التالية لمقتل المجرم "فالكون" الذي عمل البطريق كمساعد له وابنته من قبله لسنوات، وينتهز أوزوالد الفرصة محاولا سرقة شقته، وخلال ذلك يضطر لقتل وريث فالكون وابنه الوحيد، ليجد نفسه متورطا الخطوة بعد الأخرى، حتى يصبح ملك الجريمة الجديد، ليحكي المسلسل قصة صعود وكفاح أحد أبناء طبقة البروليتاريا لينضم إلى الطبقة العليا في الإجرام، وهي رحلة لا تختلف كثيرا عن رحلات الكثير من رواد الأعمال غير أنها هذه المرة يقطر الدم في كل خطوة منها.

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تميّز المسلسل برسم الشخصيات، والسيناريو الذي يجعل المشاهد يتعاطف مع البطريق تارة، ويكاد يكرهه في المشاهد التالية، بالإضافة إلى الأداء التمثيلي من كولن فاريل وكريستين ميلوتي في دور صوفيا فالكون عدوة البطريق اللدودة.

الصومعة.. الموسم الثاني

يستكمل مسلسل "الصومعة" (Silo) في الموسم الثاني قصة الناجين الذين يعيشون في صومعة مدفونة، بعدما تعرضت الكرة الأرضية لكارثة بيئية جعلت الهواء بالخارج مسمما وقاتلا.

بدأ المسلسل بتوضيح طبيعة الصومعة وتراتبيتها الهرمية والطبقية، وكيف قامت المهندسة جولييت نيكولز بتحريك المياه الراكدة بين هذه الطبقات، عندما بدأت البحث حول أسباب موت حبيبها جورج، وطلب المأمور وزوجته الخروج من الصومعة لاستكشاف العالم الخارجي رغم الخطر الشديد بالخارج.

يبدأ الموسم الثاني بجولييت في الخارج، وهي على وشك الموت، بعدما تآمر عليها بيرنارد مدير القسم التقني، والوحيد الذي يعلم أسرار الصومعة وبناتها القدماء، ونستكشف بعد ذلك بصحبة جوليت مغامرتها التي تلقي ظلالا على مستقبل مظلم للبشرية إن استمر التلوث البيئي والتغيرات المناخية على المعدلات ذاتها التي نعيشها اليوم.

يتميّز هذا الموسم، مثل الأول، بتصميم إنتاج رائع ساهم في تحويل السلسلة الروائية التي كتبها هيو هاوي إلى نسخة بصرية، بالإضافة إلى الأداء التمثيلي الممتاز من بطلة المسلسل ريبيكا فيرغسون.

تنصل

"تنصل" (Disclaimer)، عمل جمع عددا من أهم عوامل النجاح من قبل حتى عرضه، فهو من إخراج ومعالجة المخرج الحائز على الجوائز ألفونسو كوارون، وبطولة كيت بلانشيت ومقتبس من رواية بالاسم نفسه حازت شعبية كبيرة عند نشرها، وأنتجته منصة آبل تي في بلس التي تتيح ميزانيات ضخمة لأعمالها لتظهر بشكل مبهر كل مرة.

قدمت كيت بلانشيت أداء متميزا بدور المخرجة الوثائقية كاثرين التي تصلها رواية تحكي جانبا من ماضيها حاولت نسيانه بكل قوتها لمدة 20 عاما، وخلف هذه الرواية عقل جهنمي لرجل مسمم بالمرارة والفقد، يقرر الانتقام من البطلة دون التحقق من جريرتها، ويبدأ الجميع في الانقلاب على كاثرين حتى أقرب أقربائها.

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اتسم المسلسل بالإثارة والتشويق، وكذلك التصوير الرائع، والسيناريو الذي استطاع فك تعقيد الرواية ذات الخطوط الزمنية المختلفة، والرواة المتعددين سواء الموثوق فيهم أو غير الموثوق فيهم.

محقق فذ.. الموسم الرابع

"محقق فذ 4" (True Detective: Night Country) هو الموسم الرابع من مسلسل أثبت نجاحه من موسم لآخر، ويركز بالأساس على حل القضايا العنيفة وشديدة الغموض، وكل موسم بقضية جديدة وفريق مختلف في منطقة أخرى.

تدور أحداث الموسم الرابع في ألاسكا، ومن بطولة جودي فوستر وكالي ريز، ويبدأ بخروج مجموعة من العلماء بأحد المراكز البحثية هائمين على وجههم في قلب الظلام المثلج فيموتون في الحال بالصدمة، وتبحث الشرطية ليز (جودي فوستر) عن السبب الغامض وراء هذا الفعل المميت، غير أن الشرطية إيفانجلين (كالي ريز) تعترض بحثها، مؤكدة على صلة وصل بين ما حدث للعلماء ومقتل أحد الفتيات المحليات ودون معرفة الجاني.

تتقاطع في المسلسل الإثارة والتشويق مع قضايا العنصرية تجاه السكان الأصليين في ألاسكا، والتعامل مع مشاكل هؤلاء السكان، وكذلك التحذير من خطر التغيرات المناخية، كل ذلك يأتي في إطار من التصوير الممتاز، خصوصا أن الأحداث كلها تدور خلال الليل الطويل لألاسكا، وفي الصحراء والجليد اللامتناهي للمنطقة.

شرينكينغ.. الموسم الثاني

يأخذنا مسلسل "شرينكينغ" (Shrinking) بعيدا عن أجواء الإثارة والتشويق والجرائم المسيطرة على هذه القائمة إلى الكوميديا الخفيفة المصحوبة بالتحليل النفسي في مزيج مسلٍّ للغاية ومثير عقليا كذلك.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي يعاني من الحزن الشديد بعد وفاة زوجته بشكل مفاجئ، ويقرر في لحظة تنوير -أو تهور- اتخاذ طريق جديد لاعلاج مرضاه، بالتدخل أكثر في حياتهم خارج العيادة والجلسات النفسية، ليكتشف أن ذلك يؤثر عليه هو شخصيا بشكل إيجابي، ويبدأ في بحث عن طرق للتعافي بالتدريج.

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تميّز المسلسل بالذكاء الكبير في كتابته، بالإضافة إلى الأداء التمثيلي الممتاز من البطل جايسون سيجال، والنجم هاريسون فورد، الأمر الذي جدده لموسم ثانٍ، وثالث منتظر عرضه العام المقبل.