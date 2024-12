أفلام كوميدية تستحق المشاهدة قبل نهاية 2024

لم يعد العالم مكانا مريحا كما عهدناه، فمع تصاعد وتيرة الأحداث المؤلمة والصراعات المحتدمة، يجد كثيرون أنفسهم غارقين في دوامة القلق والإحباط. وفي مواجهة هذا الثِقل الذي يخيّم على الأجواء، لا بد من البحث عن وسيلة تمنحنا مساحة من التنفس واستعادة التوازن مع اقتراب عام جديد يحمل في طياته الأمل.

ولعل السينما، بأفلامها الكوميدية، هي الملاذ الأمثل. فالضحك، رغم بساطته، يملك قدرة سحرية على التخفيف من وطأة الهموم وتجديد الطاقات. في هذه القائمة، نستعرض لكم أبرز الأفلام الكوميدية التي أتحفتنا بها 2024، لتكون رفيقكم في لحظات الهروب نحو البهجة.

مهمة مستحيلة بعمر 93

حس فكاهي صارخ وكوميديا ارتجالية لا تعتمد على المواقف الساذجة أو المبتذلة، هو ما يجعل فيلم "ثيلما" (Thelma) للمخرج جوش مارغولين جديرا بالمشاهدة، خاصة وأنه استوحى بعضا منه من جدته التي تحمل الاسم نفسه وأهدى إليها العمل، الأمر الذي جعل الفيلم نابضا وشديد الصدق والحيوية.

THELMA – absolutely adorable movie, totally sincere but still funny, A+ performances from top to bottom pic.twitter.com/rNTGWE1Vqe

يحكي الفيلم عن ثيلما/جون سكويب، الجدة التي تبلغ 93 عاما ويجمعها مع حفيدها العشريني الكثير من الصفات المشتركة الطفولية مما يُشكّل بينهما علاقة فريدة ومتينة رغم فارق السن، وهي العلاقة التي لم نعتد أن تُسلط السينما الضوء عليها بتلك المراحل العمرية للأبطال مما يجعله يُحسب لصانعيه.

وبسبب حسن نية البطلة تقع ضحية لعملية احتيال تُكلّفها 10 آلاف دولار، وبدلا من اللجوء للشرطة أو الاكتفاء بالحزن والغضب، تُقرر ثيلما الذهاب خلف السارق لمطاردته واستعادة أموالها، وهو ما تُحققه عبر مغامرة ممتعة وخفيفة الظل تُعيد إلى أذهاننا أجواء عمليات توم كروز المستحيلة. الفارق أن البطلة هذه المرة امرأة لا تقوى على القفز.

بعد بزوغ صيت الذكاء الاصطناعي والأقاويل عن النية لاستبدال الإنسان بالتكنولوجيا كان لابد لصانعي السينما من إطلاق صرخة اعتراض على هذه الحال غير العادلة، وهو ما تحقق خلال فيلم "كبش فداء" (The Fall Guy) الذي أُسندت بطولته إلى رايان غوسلينغ وإيميلي بلانت.

يستعرض العمل قصة دوبلير ناجح بعمله ويحظى بحياة عاطفية مستقرة قبل أن يتعرّض لإصابة تُفقده كل شيء وتجعله يعتزل الجميع. لكنه يضطر للعودة بعد فترة إلى عالمه مرة أخرى حين يختفي النجم الشهير الذي اعتاد العمل كبديل له ويجد نفسه مُطالبا من الزملاء القدامى بالبحث عنه، وبالتزامن مع عملية البحث يحاول استعادة حبيبته أيضا.

The Fall Guy was a film made for movie fans by movie fans.

Its a love letter to practical stunts and how risky filmmaking used to be.

Its a classic turn your brain off popcorn flick and it has no shame in being so.

Easily one of the more entertaining movies of the year https://t.co/r78qclEeHs pic.twitter.com/9KVmz5bwBm

— MILLER ⚪️⚪️🔴 (@MrMiller007_) May 3, 2024