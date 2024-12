أساطير الشاشة.. نجوم عالميون رحلوا عام 2024

شهد عام 2024 رحيل عدد من الشخصيات البارزة في الساحة الفنية العالمية، ممن تركوا بصمات واضحة في مجالات السينما والموسيقى والفنون. وبأعمالهم وأدوارهم المؤثرة، أسهموا في إثراء المشهد الفني وإلهام أجيال متعاقبة، تاركين إرثا فنيا سيظل محفورا في ذاكرة الجمهور ومحبي الإبداع حول العالم.

ليام باين

منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي فوجئ جمهور المغني والملحن البريطاني ليام باين العضو السابق بفرقة "ون دايركشن" بخبر مصرعه عن عمر 31 عاما، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بفندق في حي باليرمو العصري بعاصمة الأرجنتين.

وبدأ باين مشواره في عمر الـ14 عاما بعد ظهوره لأول مرة في برنامج "إكس فاكتور" في نسخته البريطانية، حيث قدم أغنية فرانك سيناترا "حلّق بي إلى القمر" (Fly Me to the Moon) وشكل بعدها مع زملائه فرقة "ون دايركشن" التي قدمت نجاحات وباعت أغنيات الفرقة أكثر من 70 مليون نسخة حول العالم قبل أن ينفصلا عام 2016.

نيل سميث

قبل إصدار ألبومها الغنائي الأول الذي كانت تعمل على الانتهاء منه، رحلت المغنية البريطانية نيل سميث عن عمر يناهز 17 عاما، نتيجة تعرضها لحادث سير أودى بحياتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد حظيت سميث على شهرة واسعة وهى بعمر 12 عاما، وانضمت إلى فرقة "ذا فليمينغ ليبس" وتطورت موهبتها وقدمت عددا من الأعمال معهم قبل أن تقرر العمل على ألبومها الفردي.

سونغ ريم

يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت وفاة الممثل الكوري الجنوبي سونغ ريم، الذي عُثر عليه ميتا في منزله بمنطقة سيونغ دونغ بالعاصمة سول، وقد نفت الشرطة وقتها وجود أي شبهة جنائية رغم وجود رسالة تشير إلى قدومه على الانتحار.

وبدأ سونغ مسيرته كعارض أزياء، ثم حقق شهرة واسعة كممثل، وكان آخر ظهور له على الشاشة خلال العام الحالي.

وشهد 2024 أيضا وفاة عدد من نجوم الترفيه الكوريين، وأبرزهم المغنية بارك بو رام التي رحلت عن عالمنا في أبريل/نيسان الماضي عن عمر ناهز 30 عاما وعارضة الأزياء شين هاي ري.

كريس كريستوفيرسن

عن عمر ناهز 88 عاما، رحل الممثل والمغني الأميركي الشهير كريس كريستوفيرسن بمنزله في ماوي التابعة لولاية هاواى، بعد مسيرة فنية تألق خلالها كأحد رموز موسيقى الريف المعروفة باسم Country music، إلى جانب أعماله التمثيلية في هوليود حيث لعب دور البطولة في العديد من الأفلام.

جيمس دارين

بداية سبتمبر/أيلول الماضي رحل نجم المراهقين فترة خمسينيات القرن الماضي جيمس دارين عن عمر ناهز 88 عاما، مما شكل حالة من الحزن لأصدقائه ومحبيه، واشتهر دارين خلال مسيرته بالأدوار الرومانسية التي قدمها في أعماله.

جيمس جونز

شهد سبتمبر/أيلول أيضا رحيل الممثل الأميركي جيمس إيريل جونز عن عمر ناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية ممتدة بدأها خمسينيات القرن الماضي، وحاز على شهرة واسعة بالأداء الصوتي لشخصية موفاسا في "الأسد الملك" وصوت الشرير دارث فيدر في سلسلة أفلام Star Wars "حرب النجوم".

وقد حرص صناع فيلم "موفاسا.. الأسد الملك" Mufasa: The Lion King على إحياء ذكرى هذا الممثل بداية الفيلم بصوته تكريما له عقب رحيله.

آلان ديلون

يوم 18 أغسطس/أب الماضي، أعلن أبناء النجم السينمائي الفرنسي آلان ديلون رحيله عن عمر ناهز 88 عاما، ذلك بعد عامين من طلبه إنهاء حياته عن طريق ما يسمى "الموت الرحيم" واشتهر ديلون الذي بدأ مسيرته أواخر أربعينيات القرن الماضي بأنه الأكثر جاذبية في القرن العشرين.

فاتمان سكوب

أثناء وجوده على المسرح وأداء حفله الغنائي الأخير في الثلاثين من أغسطس/آب الماضي، سقط مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب مغشيا عليه نتيجة تعرضه لأزمة قلبية قبل أن يعلن وفاته بعدها بساعات، ليكون حفله الأخير الذي أحياه في في تاون سنتر بارك بمدينة هامدن بولاية كونيتيكت.

وحقق سكوب نجاحا عام 1999 بأغنية "كن مخلصا" (Be Faithful) التي تصدرت قوائم الاستماع في بريطانيا وأيرلندا، وشارك ضيفا على المغنية ميسي إيليوت بأغنية "فقد السيطرة" (Lose Control) التي حصلت على جائزة الغرامي لأفضل فيديو كليب، ورشحت لأفضل أغنية راب 2006. وظهر أيضا في "مثل هذا" (It’s Like That) مع ماريا كاري.

فاطمة قرنفل

في الرابع من يونيو/حزيران، رحلت الممثلة التركية فاطمة قرنفل المعروفة في الوطن العربي بشخصية "شهيرة" كبيرة الخدم في مسلسل العشق الممنوع، وذلك بعد معاناة لسنوات مع السرطان، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية قبل وفاتها.

وتعد قرنفل واحدة من أبرز ممثلات تركيا، حيث شاركت في العديد من الأعمال الناجحة على مستوى المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

رايلو هانشو

في مايو/آيار الماضي، أنهى مغني الراب الأميركي رايلو هانشو حياته عن طريق الخطأ، أثناء بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي مع جمهوره، حيث قام بتصويب فوهة مسدس إلى رأسه فخرجت رصاصة منه تسببت بوفاته على الفور.

وحاز مغني الراب الراحل على نجاح سريع في سن مبكرة من خلال أغنياته التي يطرحها عبر حساباته الرسمية.

بيرنارد هيل

بالتزامن مع بدأ بث الموسم الثاني من مسلسل "المستجيب" (The Responder) آخر أعماله، رحل الممثل البريطاني بيرنارد هيل في الخامس من مايو/أيار الماضي، وكان يشتهر بدور الملك ثيودن في ثلاثية "سيد الخواتم" (Lord of The Rings) والكابتن إدوارد سميث في فيلم "تيتانيك" (Titanic) عن عمر ناهز 79 عاما.

وخلال مسيرته تلقى هيل العديد من الترشيحات والجوائز لأدائه، بما في ذلك جائزة من نقابة ممثلي الشاشة لدوره في فيلم "سيد الخواتم: عودة الملك".

إيان غيلدر

في مايو/أيار 2024، فقدت الساحة الفنية الممثل البريطاني إيان غيلدر أحد نجوم المسلسل الشهير "صراع العروش" (Game of Thrones) الذي وافته المنية عن عمر 74 عاما بعد صراع دام 5 أشهر مع سرطان القناة الصفراوية.

ويُعد غيلدر من الأسماء البارزة على المسرح والشاشة، حيث قدّم العديد من الشخصيات المميزة، أبرزها دور ديكر في فيلم "تورشوود: أطفال الأرض" (Torchwood: Children of Earth). وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مشاركته ضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل البوليسي "الأب براون" (Father Brown) الذي عُرض في وقت سابق من هذا العام.

كارل ويذرز

في فبراير/شباط 2024، توفي الممثل كارل ويذرز عن عمر ناهز 76 عاماً في منزله، تاركا إرثا فنيا غنيا بأدواره المميزة.

وقد اشتهر بتجسيد شخصيات رياضية وأيقونية، أبرزها الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام "روكي" (Rocky) والعقيد آل ديلون في فيلم "المفترس" (Predator) بالإضافة لصوته المميز لشخصية كومبات كارل في "حكاية لعبة 4" (Toy Story 4) ودوره كجنرال هيو مكراكين في فيلم "سفن أميركية" (American Warships).

وكانت آخر مشاركاته الفنية عام 2022 من خلال الجزء الثالث من مسلسل "ماندلوريان" (The Mandalorian).

ميشلين بريسلي

في 21 فبراير/شباط العام الحالي رحلت الممثلة الفرنسية ميشلين بريسلي، عن عمر ناهز 101 عام، بعد مسيرة فنية بدأتها أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، وحظيت شهرة واسعة بعد أن اختيرت كأهم نجمة فرنسية عام 1947، وتوجهت بعدها إلى هوليود مع زوجها المخرج والمنتج وليام مارشال وقدمت هناك عددا من الأفلام، واستمرت مسيرتها حتى فترة تسعينيات القرن الماضي.

بيل هايز

شهد بداية العام الحالي -وبالتحديد يوم 12 يناير/كانون الثاني، رحل الممثل الأميركي بيل هايز أحد نجوم مسلسل "أيام حياتنا" (Days of Our Lives) عن عمر 98 عاما، وحظي هايز بشعبية كبيرة أثناء مشاركته بشخصية دوغ وليامز منذ عام 1970، والتي قدمها هايز في واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في العمل وظلت موجودة لسنوات طويلة. وهايز بدأ مسيرته في أربعينيات القرن الماضي كموسيقي، قبل أن يركز على التمثيل أواخر الستينيات، واستمر في مسيرته حتى العام الماضي.