وفاة الممثل الأميركي هدسون جوزيف ميك عن عمر 16 عاما إثر حادث مأساوي

توفي الممثل هدسون جوزيف ميك المعروف بأدواره في فيلمي "بيبي السائق" و"ماكايفر" عن عمر ناهز 16 عاما إثر سقوط مفاجئ من سيارة على طريق كانيون في فيستافيا هيلز.

وبحسب مكتب الطب الشرعي في مقاطعة جيفرسون، تعرض ميك لإصابات خطيرة جراء سقوطه من سيارة نُقل على إثرها إلى مستشفى جامعة ألاباما في برمنغهام، لكنه فارق الحياة بعد يومين.

وأعلنت عائلته الخبر عبر حسابه على إنستغرام، إذ قالت في بيان "بقلوب محطمة نشارككم خبر عودة هدسون ميك إلى منزله ليكون مع يسوع، رغم أن سنواته الـ16 على هذه الأرض كانت قصيرة فإنه حقق الكثير وترك أثرا عميقا على كل من عرفه".

مسيرة فنية

هدسون جوزيف ميك ممثل أميركي شاب اشتهر بأدواره في أعمال سينمائية وتلفزيونية رغم صغر سنه، ولد عام 2007 وبدأ مسيرته الفنية منذ صغره، حيث برز في أفلام ومسلسلات عدة.

لعب دور البطولة في فيلم "سانتا كون" عام 2014، لكنه حصل على شهرة واسعة وانطلاقة كبيرة بعد أن شارك في فيلم "بيبي السائق"، إخراج إدغار رايت عام 2017، إذ لعب دور النسخة الصغرى من الشخصية الرئيسية في الفيلم "بيبي" التي جسدها أنسيل إلغورت، وبعدها ظهر في إحدى حلقات مسلسل "ماكجيفر"، ولاحقا شارك في أعمال عدة، منها الأداء الصوتي للرسوم المتحركة في "طلاب بادانامو"، ومن أعماله أيضا "الموروثات"، و"وُجد"، و"عبقري"، وآخر مشاركاته من خلال "مبارزة مدرسية".