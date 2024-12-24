الممثلة السورية يارا صبري تحتفي بعودتها إلى دمشق بعد غياب 12 عاما

أعلنت الممثلة السورية يارا صبري عودتها وزوجها الفنان ماهر صليبي إلى سوريا بعد غياب استمر لما يقرب من 12 عاما عن وطنها.

ونشرت الممثلة السورية المعروفة بمعارضتها للنظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد فيديو لعودتها وزوجها إلى مسقط رأسها، من خلال فيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو ما قوبل باحتفاء من جمهورها ومحبيها.

ونشرت صورة تجمعها بوالدها الفنان سليم صبري في منزل العائلة في العاصمة دمشق، وعلقت عليها "ورجعنا إلى البيت".

وكانت الممثلة السورية قد علقت على سقوط حكم بشار الأسد عبر حسابها على منصة إكس وقالت "خلص الأبد.. مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد، سوريا لكل السوريين".

خلص الأبد

مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد ، سوريا لكل السوريين#خلص_الأبد #سوريا — yara sabri (@yarasabri1) December 8, 2024

عادت الفنانة يارا صبري إلى سوريا بعد أسابيع قليلة من سقوط النظام السوري، وذلك بعد غياب دام منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011. اشتهرت يارا بمواقفها المؤيدة للثورة ومعارضتها للنظام الحاكم، وكرّست جهودها خلال تلك الفترة لدعم قضايا المعتقلين والمغيبين قسريًا، حيث أولت اهتمامًا خاصًا بالوقوف إلى جانب عائلاتهم.

إعلان

حظيت عودة يارا صبري بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث، حيث استقبلها الجمهور بحفاوة بالغة، وذلك بعد أيام من عودة الممثل السوري مكسيم خليل إلى سوريا، والذي ظهر بعد غياب دام نحو 12 عامًا، وهو يرفع العلم السوري ويرقص على أنغام أغنية "سوريا جنة".

يُذكر أن يارا صبري شاركت مؤخرًا في العرض المسرحي "الفيل يا ملك الزمان"، الذي قُدم في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. العرض من بطولة جمال سليمان وإخراج ماهر صليبي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الغرة للفنون والآداب.