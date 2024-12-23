"سونيك 3" يتفوّق على "موفاسا" ويتصدر شباك التذاكر الأميركي

تصدّر فيلم "سونيك ذا هيدجهوغ 3" (Sonic the Hedgehog 3) شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور طرحه، محققا إيرادات بلغت 62 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى لعرضه، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. واعتُبرت هذه البداية واحدة من أقوى الانطلاقات في ديسمبر/كانون الأول خلال السنوات الأخيرة.

وتوقع المحلل ديفيد غروس أن الفيلم، الذي أنتجته أستوديوهات "باراماونت"، سيتخطى بأشواط إيرادات الجزء الثاني من السلسلة، الذي بلغ إجمالي عائداته العالمية 405 ملايين دولار عام 2022. ويجمع الفيلم بين شخصيات رسوم متحركة وشخصيات بشرية، حيث يؤدي جيم كاري دور العالم المجنون إيفو روبوتنيك، بينما يجسد بن شوارتز وكيانو ريفز بصوتيهما شخصيتي القنفذ سونيك وخصمه شادو.

أما المركز الثاني، فحلّ فيه فيلم الرسوم المتحركة الجديد من شركة ديزني "موفاسا: ذا لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) بإيرادات بلغت 35 مليون دولار بين الجمعة والأحد. ورغم الانطلاقة الأقل من المتوقع، فإن الفيلم يأمل تحقيق أداء أقوى خلال فترة العطل المدرسية. ويروي الفيلم القصة السابقة للأحداث الشهيرة لفيلم "ذا لاين كينغ"، ويضم أصواتا مميزة لنجوم مثل بيونسيه وآرون بيير وسيث روغن.

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واحتفظ فيلم "ويكد" (Wicked) بالمركز الثالث بعد تحقيقه 13.5 مليون دولار إضافية، ليرتفع إجمالي إيراداته العالمية إلى 570 مليون دولار منذ بدء عرضه. والفيلم المقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة مرشح بقوة لجوائز الأوسكار.

أما فيلم "موانا 2" (Moana 2)، فتراجع بدوره إلى المركز الرابع، حيث حقق 13.1 مليون دولار هذا الأسبوع، وبلغ إجمالي عائداته العالمية ما يقارب 800 مليون دولار.

وفي المرتبة الخامسة، جاء فيلم الإثارة الجديد "هومستيد" (Homestead)، الذي تدور أحداثه بعد كارثة نووية، محققا 6.1 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة تحاول العثور على ملجأ آمن بعد نهاية العالم.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: