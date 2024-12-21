هيئة البث السلوفينية تطالب باستبعاد إسرائيل من "يوروفيجن" 2025

خلال جلسته رقم 12 التي عُقدت بالمراسلة الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، اقترح مجلس هيئة البث السلوفينية قرارا تناول مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) وكيفية استجابة الهيئة لهذا الأمر.

وقدم المجلس قرارًا يدعو مجلس إدارة الهيئة إلى تقديم طلب فوري للجهة المنظمة للمسابقة، وهي اتحاد الإذاعات الأوروبية، لعدم السماح بمشاركة إسرائيل في المسابقة المزمع إقامتها في مدينة بازل السويسرية، وتمت الموافقة على القرار في الاجتماع.

وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده، فإن الهيئة غير ملزمة بالانسحاب من المسابقة حتى في حال مشاركة إسرائيل، لكنها مطالبة بالضغط على الجهة المنظمة للنظر في السماح بمشاركتها.

الجدل حول مشاركة إسرائيل

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت مشاركة إسرائيل في المسابقة أمرا مثيرا للجدل، حيث طالب العديد من الفنانين والجماهير في أوروبا باستبعادها بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

تاريخ سلوفينيا بالمسابقة

في نسخة هذا العام، مثلت المغنية السلوفينية رايفن بلادها بأغنية "فيرونيكا" التي وصلت إلى النهائي الكبير محتلة المركز 23 برصيد 17 نقطة.

وقد انضمت سلوفينيا لمسابقة الأغنية الأوروبية عام 1993 بعد تأهلها من خلال جولة اختيار خاصة نظمت داخليا. شاركت في 22 دورة من المسابقة، وكان أفضل إنجازاتها المركز السابع الذي حققته داريا شفايجر عام 1995 برصيد 84 نقطة، ونوشا ديريندا عام 2001 برصيد 70 نقطة.

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ولا يزال مستقبل مشاركة سلوفينيا في المسابقة المقبلة مرهونا بتطورات هذا الموقف.