الأرباح الذهبية.. نجوم هوليود الأعلى دخلا في 2024

مع نهاية كل عام، يتزايد الاهتمام بالكشف عن النجوم الأعلى دخلا في هوليود، إذ تعكس أرباحهم نجاحهم الفني وقدرتهم على تحقيق مكاسب من مصادر متنوعة. وشهد عام 2024 تنوعا لافتا في مصادر الأرباح، من الأدوار السينمائية إلى الإنتاج والعقود الإعلانية، وصولا إلى الاستثمارات الشخصية.

وهذا العام كان مليئا بالمفاجآت، إذ جمعت قائمة الأعلى دخلا بين أسماء اعتدنا تصدرها وأخرى جديدة أظهرت حضورا قويا. وفي هذا التقرير، نلقي الضوء على تفاصيل إنجازات 10 من أبرز ممثلي هوليود الذين حققوا أكبر الإيرادات لعام 2024.

10. دينزل واشنطن

الأرباح: 24 مليون دولار أميركي

شارك دينزل واشنطن في الجزء الثاني من فيلم "المصارع" (Gladiator)، أحد أكثر الأفلام تكلفة هذا العام، وأنتج فيلم "درس البيانو" (The Piano Lesson) بالتعاون مع نتفلكس.

9. بن أفليك

الأرباح: 38 مليون دولار أميركي

حقق بن أفليك أرباحا من إنتاج 3 أفلام: "أشياء صغيرة مثل هذه" (Small Things Like These)، و"المحرضون" (The Instigators)، و"لا يمكن إيقافه" (Unstoppable). كما استمر بجني أرباح من إنتاجاته السابقة.

8. جيسون ستاثام

الأرباح: 40 مليون دولار أميركي

تألّق جيسون ستاثام في فيلم "النحال" (The Beekeeper) الذي حقق نجاحا كبيرا، مما أدى إلى زيادة أجره بنسبة تزيد على 40% في المستقبل.

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7. ليوناردو دي كابريو

الأرباح: 41 مليون دولار أميركي

رغم غياب ليوناردو دي كابريو عن الشاشة، حقق أرباحا من فيلمه "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon)، بجانب استثماراته في نادي إنتر ميامي ومشاريعه في الزراعة المستدامة.

6. جينيفر أنستون

الأرباح: 42 مليون دولار أميركي

اعتمدت جينيفر أنستون في أرباحها على حقوق أعمالها الأيقونية مثل "الأصدقاء" (Friends) و"برنامج الصباح" (The Morning Show)، بالإضافة إلى علامتها التجارية للعناية بالشعر.

5. مات ديمون

الأرباح: 42.5 مليون دولار أميركي

شارك مات ديمون في 3 أفلام: "المحرضون" (The Instigators)، و"هروب الدمى" (Drive-Away Dolls)، وأدّى صوت شخصية في فيلم الرسوم المتحركة "لو" (If).

4. رايان غوسلينغ

الأرباح: 43 مليون دولار أميركي

حقق أرباحا من فيلم "كبش الفداء" (The Fall Guy) وأفلامه السابقة مثل "لا لا لاند" (La La Land).

3. توم كروز

الأرباح: 45 مليون دولار أميركي

واصل توم كروز جني الأرباح من سلاسل "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible) و"توب غان" (Top Gun)، حيث ساهم في إنتاجهما بجانب بطولتهما.

2. مارغو روبي

الأرباح: 59 مليون دولار أميركي

حصلت مارغو روبي على أجور ضخمة من مشاريع قيد التصوير مثل "رحلة طويلة جريئة جميلة" (A Big Bold Beautiful Journey)، بالإضافة إلى حملات إعلانية لشانيل.

1. آدم ساندلر

الأرباح: 73 مليون دولار أميركي

تصدر آدم ساندلر القائمة للعام الثاني بفضل صفقته مع نتفلكس، حيث أنتج فيلم "رجل الفضاء" (Spaceman) هذا العام، واستمر في جني أرباح من مسلسل "لغز الجريمة" (Murder Mystery).