لماذا يعد "رامايانا" أكثر أفلام بوليود انتظارا؟

تنتظر دور العرض السينمائي العالمية عرض 8 أفلام جديدة من بطولة الممثل الهندي رانبير كابور خلال السنوات المقبلة، أبرزها فيلم "الحب والحرب" (Love & War) الذي يشاركه بطولته زوجته عليا بهات، بالإضافة إلى أفلام "حديقة الحيوان" (Animal Park) و"انفجار 4″ (Dhoom 4). ومع ذلك، فإن الحماس الأكبر لعشاق بوليود يتجه نحو فيلم "رامايانا" (Ramayana) المنتظر بشدة، الذي سيعرض في جزئين: الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2027.

فيما يلي نستعرض الأسباب التي تجعل فيلم "رامايانا" من أكثر الأعمال المنتظرة:

قصة ملحمية مثيرة

يستند فيلم "رامايانا" إلى واحدة من أشهر القصص الأسطورية في الأدب الكلاسيكي الهندي والعالمي. وتحكي القصة عن الأمير راما الذي كانت حياته هادئة مع زوجته، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد تنصيبه وليا للعهد في مملكة أيوذيا. ويتآمر عليه الأشرار، مما يدفعه إلى النفي في الغابة لمدة 14 عاما. وأثناء هذه الفترة، تُختطف زوجته، فيخوض رحلة مليئة بالمخاطر مع شقيقه وكائنات خارقة لاستعادتها واسترداد عرش عائلته.

فالقصة الأسطورية ألهمت العديد من الأعمال الفنية، من بينها المسلسل التلفزيوني "رامايان" (1987) الذي أصبح جزءا من الثقافة الهندية، بالإضافة إلى أفلام مثل "رامايان" (1992) و"راما: المنقذ" (2010)، إلى جانب عدة أفلام رسوم متحركة موجهة للأطفال لنقل قيم الشجاعة والتعاون للأجيال الجديدة.

إعلان

وما يميز النسخة الجديدة هو وعد صُنّاع الفيلم بتقديم القصة بطريقة مختلفة، مستفيدين من التقدم التقني الكبير في صناعة السينما، خاصة في المؤثرات البصرية والصوتية. كما يُعزز الترقب الميزانية الضخمة للفيلم التي بلغت 60 مليون دولار، وهو رقم كبير بالنسبة لصناعة بوليود، مما يجعل الجمهور يتوقع ملحمة سينمائية فريدة.

فريق سينمائي مميز

يضم الفيلم فريقا تمثيليا متميزا، يتصدره رانبير كابور، إلى جانب صاني ديول، ياس، والممثلة الشابة ساي بالافي، وغيرهم.

أما خلف الكاميرا، فيقود العمل المخرج نيتيش تيواري، المعروف بأفلامه الناجحة مثل "دانجال" (Dangal) و"تشيتشور" (Chhichhore). كما تولى كتابة الفيلم ناميت مالهوترا وشريدهار راغافان، اللذان عملا على أبرز أفلام بوليود مثل "تايجر 3″ (Tiger 3) و"باثان" (Pathaan).

عودة كابور إلى السينما الملحمية

يعتبر الفيلم فرصة لعودة رانبير كابور إلى السينما الملحمية التي تألق فيها خلال مسيرته. حيث كانت آخر أفلامه في هذا النوع "شامشير" (Shamshera) و"براهماسترا" (Brahmastra) قبل نحو 4 سنوات. وقد عبّر كابور عن حماسه الكبير لهذه التجربة في ندوة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، مؤكدا أن تجسيد شخصية الأمير راما كان حلما لطالما راوده.

آخر نشاطات كابور السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال رانبير كابور كان فيلم "حيوان" (Animal) الذي صدر في عام 2023، وحقق إيرادات بلغت حوالي 110 ملايين دولار، ليصبح واحدا من أعلى أفلام بوليود تحقيقا للأرباح، إذ احتل المرتبة العاشرة في القائمة.