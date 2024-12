"موانا 2" يحقق 221 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة "موانا 2" (Moana 2) شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع المطولة لمناسبة عيد الشكر، محققًا إيرادات ضخمة بلغت 221 مليون دولار منذ الأربعاء، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم، الذي يروي مغامرات الأميرة البولينيزية "فايانا" عبر المحيط الهادي، يُعد تكملة للعمل الأول الصادر عام 2016، وحقق نجاحًا مذهلًا، ليكسر الرقم القياسي للأفلام التي أُطلقت خلال هذه العطلة الأميركية الشهيرة.

ووصف المحلل ديفيد غروس الأداء بـ"المذهل" الذي "يحطم الأرقام القياسية". ويضم الفيلم أصوات مشاهير مثل أولي كرافاليو ودواين "ذا روك" جونسون.

حلّ في المركز الثاني فيلم "ويكد" (Wicked)، المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة، محققًا إيرادات بلغت 118 مليون دولار. وبعد بداية قوية الأسبوع الماضي، يواصل الفيلم نجاحه الباهر في دور العرض.

في المرتبة الثالثة، جاء فيلم "غلادييتر 2" (Gladiator II)، الذي يُعد تكملة لفيلم ريدلي سكوت الشهير الصادر قبل ربع قرن. جمع الفيلم هذا الأسبوع 44 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

أما فيلم "ريد وان" (Red One) من إستوديوهات "إم جي إم"، فقد حلّ في المركز الرابع بإيرادات بلغت 19 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول عملية اختطاف سانتا كلوز، ويشارك في بطولته كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين جونسون.

وفي المركز الخامس، جاء الفيلم الكوميدي الميلادي "ذي بست كريسماس باجنت إيفر" (The Best Christmas Pageant Ever) بإيرادات قاربت 5 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: