المغني البريطاني إلتون جون يعلن إصابته بفقدان البصر

كشف السير إلتون جون أنه لم يتمكن من مشاهدة مسرحيته الموسيقية الجديدة "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada) بسبب إصابة في عينه تعرض لها خلال الصيف، ما أثر بشدة على بصره.

المغني البريطاني البالغ من العمر 77 عاما، قال للجمهور في عرض خيري بلندن مساء الأحد: "لم أتمكن من حضور العديد من العروض التمهيدية، كما تعلمون، لأنني فقدت بصري".

وأضاف: "لذلك من الصعب عليّ رؤيته، ولكنني أحب سماعه، يا له من أداء رائع الليلة".

وكان صاحب أغنية "روكيت مان" (Rocket Man) نشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الإصابة تركته "برؤية محدودة في عين واحدة… أنا في مرحلة التعافي، ولكنها عملية بطيئة للغاية وستستغرق بعض الوقت قبل أن يعود النظر للعين المصابة".

كما كشف لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية الشهر الماضي أن الإصابة أفقدته البصر في عينه اليمنى، وأن "عيني اليسرى ليست في أفضل حالاتها".

وأنهى جون مسيرته الحافلة بالعروض المباشرة بجولة وداع عالمية عامي 2022 و2023، حيث قدم عرضه الأخير في المملكة المتحدة في مهرجان غلاستونبري، وكان آخر عروضه على الإطلاق في السويد.

وفي "الشيطان يرتدي برادا"، تؤدي المغنية الأميركية فانيسا وليامز دور محررة المجلة الشهيرة ميراندا بريستلي في النسخة المسرحية للفيلم الذي صدر عام 2006.

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وقالت للصحافة الخميس: "قلت إنني أردت أن أكون جزءا من ذلك لأنني أستطيع تشكيل الدور، وهذا يعني أنك تؤثر في النص والموسيقى وتصميم الرقصات وكل التفاصيل".

وكان من بين النجوم الحاضرين يوم الأحد أسماء بارزة في عالم الموضة مثل آنا وينتور ودوناتيلا فيرساتشي.