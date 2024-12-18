القائمة القصيرة لترشيحات جوائز الأوسكار 79

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة القصيرة لترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ97، التي تشمل فئات: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم وثائقي قصير، أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل فيلم قصير، أفضل موسيقى تصويرية أصلية، أفضل أغنية أصلية، أفضل مكياج وتصفيف شعر، أفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية.

فئة أفضل فيلم دولي

ضمن فئة أفضل فيلم دولي، تم اختيار 15 فيلما من بين 85 دولة. ويمثل فلسطين فيلم "من المسافة صفر" (Palestine, From Ground Zero)، وهو عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة التي صُوّرت في غزة عقب حرب "طوفان الأقصى" التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023. الفيلم أُنجز بإشراف وإنتاج المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وشارك في تصويره عدد من المخرجين الفلسطينيين.

تشمل القائمة أيضا عددا من الأعمال المميزة الأخرى مثل:

"بذرة التين المقدس" (The Seed of the Sacred Fig) للمخرج الإيراني محمد رسولوف، ويمثل ألمانيا.

"لازلت هنا" (I’m Still Here) من البرازيل.

"لغة عالمية" (Universal Language) من كندا.

"موجات" (Waves) من التشيك.

"الفتاة ذات الإبرة" (The Girl With the Needle) من الدانمارك.

"إميليا بيريز" (Emilia Pérez) من فرنسا.

"فيرمليو" (Vermiglio) من إيطاليا.

"سانتوش" (Santosh) من المملكة المتحدة.

"لمسة" (Touch) من آيسلندا.

"الرضفة" (Kneecap) من أيرلندا.

"تدفق" (Flow) من لاتفيا.

"أرماند" (Armand) من النرويج.

"كيف تكسب الملايين قبل أن تموت الجدة" (How to Make Millions Before Grandma Dies) من تايلند.

إعلان

فئة أفضل فيلم روائي قصير

"أنوجا" (Anuja).

"كلوداغ" (Clodagh).

"المواطن" (The Compatriot).

"القشرة" (Crust).

"برج الحمام" (Dovecote).

"حافة الفضاء" (Edge of Space).

"بائع الآيس كريم" (The Ice Cream Man).

"لست روبوتًا" (I’m Not a Robot).

"آخر الحراس" (The Last Ranger).

"رهن" (A Lien).

"الرجل الذي لم يستطع البقاء صامتًا" (The Man Who Could Not Remain Silent).

"التحفة الفنية" (The Masterpiece).

"برتقالة من يافا" (An Orange from Jaffa).

"باريس 70" (Paris 70).

"الغرفة مشغولة" (Room Taken).

فئة الأفلام الوثائقية الطويلة

وفي فئة الأفلام الوثائقية الطويلة تم اختيار 15 فيلما من بين 169 فيلما، تنوعت موضوعاتها بين القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية، من بينهم التالي:

"لا أرض أخرى" (No Other Land)

إخراج الرباعي باسل عدرا، حمدان بلال، يووال إبراهيم، وراحيل تسور.الفيلم عُرض لأول مرة في الدورة الـ74 لمهرجان برلين السينمائي 2024، ويستغرق 95 دقيقة في توثيق ممارسات التهجير التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويرصد الاعتداءات التي تعرض لها مسافر منذ عام 2019 وحتى الآن.

"ملفات بيبي" (The Bibi Files)

إخراج إلكسيس بلوم. يوثق الفيلم تهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستعرضا مقاطع فيديو مسربة من استجوابات الشرطة.

"حرب الخزف" (Porcelain War)

إخراج سلافا ليونتييف وبريندان بيلومو.الفيلم يتناول تجربة الفنانين الأوكرانيين سلافا، أنيا، وأندري، في الحفاظ على شغفهم بالفن رغم الحرب والقصف والدمار.

"يوميات الصندوق الأسود" (Black Box Diaries)

إخراج المخرجة والصحفية اليابانية شيوري إيتو. يوثق الفيلم تجربة إيتو مع الاعتداء الجنسي ومحاكمة الجاني، كاشفًا الأنظمة القضائية والمجتمعية التي عفا عليها الزمن في اليابان.

"داهومي" (Dahomey)

إخراج ماتي ديوب. يتناول الفيلم رحلة البحث عن كنوز منهوبة من مملكة داهومي والموجودة في باريس، ويشارك الفيلم أيضًا في فئة أفضل فيلم دولي ممثلًا عن السنغال.

إعلان

"بنات" (Daughters)

إخراج مشترك لناتالي راي وأنجيلا باتون. يوثق الفيلم تجربة برنامج الأبوة في أحد سجون واشنطن، من خلال استعداد 4 فتيات صغيرات للرقص مع آبائهن المسجونين.

"إينو" (Eno)

إخراج غاري هوستويت. يوثق الفيلم مسيرة الفنان الموسيقي الشهير براين إينو، مستعرضا تأثيره على الفن والموسيقى.

"فريدا" (Frida)

إخراج كارلا غوتيريز. يقدم الفيلم رؤية جديدة لحياة الفنانة فريدا كاهلو، من خلال يومياتها، رسائلها، المقابلات، والرسوم المتحركة، مسلطًا الضوء على أعمالها وحياتها الشخصية.

"الحياة الرائعة لإبيلين بنيامين ري" (The Remarkable Life of Ibelin)

يوثق الفيلم حياة اللاعب النرويجي ماتس ستين، الذي توفي عن عمر 25 عاما بسبب مرض تنكسي عضلي.

"بوابة هوليود" (Hollywoodgate)

إخراج إبراهيم نشأت، المخرج ذي الأصول المصرية. يوثق الفيلم انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان واستيلاء طالبان على مجمع "بوابة هوليود"، الذي يُعتقد أنه كان قاعدة سابقة لوكالة المخابرات المركزية في كابول.

في " كويندوم " (Queendom)

يقدم أغنيا جالدانوفا تجربة فنانة غريبة الأطوار تؤدي عروض أزياء سريالية في موسكو.

"الموسيقى التصويرية للانقلاب" (Soundtrack to a Coup d’Etat)

من خلال موسيقى الجاز يوثق المخرج يوهان جريمونبريز، تشابك موسيقى الجاز مع إنهاء الاستعمار الغربي في أفريقيا ومقتل الزعيم الأفريقي باتريس لومومبا.

"قصب السكر" (Sugarcane

إخراج داريل بوستلي جونيور بات بيكر، يوثق الفيلم للإساءة في معاملة الأطفال واختفائهم في مدرسة داخلية في الهند في محمية قصب السكر.

"الاتحاد" ( Union)

إخراج ستيفين ماينغ وبريت ستوري يوثق لتحدي مجموعة من عمال أمازون الحاليين والسابقين في جزيرة ستاتن بمدينة نيويورك إحدى أكبر الشركات في العالم في معركة نقابية.

ويل وهاربر (Will & Harper)

من إخراج غوش جرينبوم يوثق رحلة ويل فيريل وصديقه المقرب منذ 30 عاما.

فئة الوثائقي القصير

وفي فئة الفيلم الوثائقي القصير، تأهل 15 فيلما للقائمة القصيرة تم اختيارها من بين 104 أفلام، وهي:

"مطاردة رو" (Chasing Roo).

"الموت بالأرقام" (Death by Numbers).

"الأب الأبدي" (Eternal Father).

"حارس" (Keeper).

"أنا جاهز أيها المأمور" (I Am Ready, Warden).

"حادثة" (Incident).

"أدوات القلب النابض" (Instruments of a Beating Heart).

"ذات مرة في أوكرانيا" (Once upon a time in Ukraine).

"الفتاة الوحيدة في الأوركسترا" (The Only Girl in the Orchestra).

"حتى يعود" (Until He’s Back).

"درس العوم " (A Swim Lesson).

"اللحاف" (The Quilters).

"المقعد 31: زوي زفير" (Seat 31: Zooey Zephyr).

"بلانتولكر" (Plantolker).

"صوت ماكيلا: رسالة إلى العالم" (Makayla’s Voice: A Letter to the World).

إعلان

فئة المكياج وتصفيف الشعر

يتنافس 10 أفلام على الجوائز:

"ماريا" (Maria).

"المادة" (The Substance).

"بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice).

"المتدرب" (The Apprentice).

"رجل مختلف" (A Different Man).

"إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

"الكثبان الرملية: الجزء الثاني" (Dune: Part Two).

"رقصة الفالس مع براندو" (Waltzing With Brando).

"شرير" (Wicked).

"نوسفيراتو" (Nosferatu).

فئة الموسيقى

يتنافس 20 فيلما، وفق كالتالي:

"الأجنبي: رومولوس" (Alien: Romulus).

"بيبي جيرل" (Babygirl).

"الغارة" (Blitz).

"وميض مرتين" (Blink Twice).

"الوحش" (The Brutalist).

"النار في الداخل" (The Fire Inside).

"الغرفة المجاورة" (The Room Next Door).

"المتحدون" (Challengers".

"اجتماع سري" (Conclave).

"المصارع الثاني" (Gladiator II).

"الداخل إلى الخارج 2" (Inside Out 2).

"الأفق: ملحمة أميركية، الفصل الأول" (Horizon: An American Saga Chapter 1).

"المرأة الشابة والبحر" (Young Woman and the Sea).

و"الروبوت البري" (The Wild Robot).

"الستة الثلاثية الثمانية" (The Six Triple Eight).

ينافس الفيلم أيضا في فئة الأغنية الأصلية، و"الغناء الغناء" (Sing Sing).

فئة أفضل موسيقى تصويرية أصلية

"الأجنبي: رومولوس" (Alien: Romulus)

"بيبي جيرل" (Babygirl)

"بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice)

"وميض مرتين" (Blink Twice).

"الغارة" (Blitz).

"الوحش" (The Brutalist).

"المتحدون" (Challengers).

"مجلس سري" (Conclave).

"إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

"النار في الداخل" (The Fire Inside).

"المصارع الثاني" (Gladiator II).

"الأفق: ملحمة أمريكية، الفصل الأول" (Horizon: An American Saga Chapter 1).

"الداخل إلى الخارج 2" (Inside Out 2).

"نوسفيراتو" (Nosferatu).

"الغرفة المجاورة" (The Room Next Door).

"الغناء الغناء" (Sing Sing).

"الستة الثلاثية الثمانية" (The Six Triple Eight).

"شرير" (Wicked).

"الروبوت البري" (The Wild Robot).

"المرأة الشابة والبحر" (Young Woman and the Sea).

إعلان

فئة أفضل أغنية أصلية

"الطريق المحظور" (Forbidden Road) من فيلم "رجل أفضل" (Better Man).

"المعطف الشتوي" (Winter Coat) من فيلم "الغارة" (Blitz).

"ضغط/كبت" (Compress/Repress) من فيلم "المتحدون" (Challengers).

"ليس متأخرا أبدًا" ( Never Too Late) من فيلم "إلتون جون: ليس متأخرا أبدًا" (Elton John: Never Too Late).

"أخبرني أنه أنت" (Tell Me It’s You) من فيلم "موفاسا: ملك الأسد" (Mufasa: The Lion King).

"قطعة قطعة" (Piece By Piece) من فيلم "قطعة قطعة" (Piece by Piece).

"خارج أوكلاهوما" (Out Of Oklahoma) من فيلم "الأعاصير" (Twisters).

"قبّل السماء" (Kiss The Sky) من فيلم "الروبوت البري" (The Wild Robot).

"الشر" (El Mal) من فيلم "إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

"طريقي" (Mi Camino) من فيلم "إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

"مريض في الرأس" (Sick In The Head) من فيلم "الرضفة" (Kneecap).

"ما وراء" (Beyond) من فيلم "موانا 2" (Moana 2).

"مثل الطائر" (Like A Bird) من فيلم "الغناء الغناء" (Sing Sing).

"الرحلة" (The Journey) من فيلم "الستة الثلاثية الثمانية" (The Six Triple Eight).

"هاربر وويل يذهبان غربًا" (Harper And Will Go West) من فيلم "ويل وهاربر" (Will & Harper).

فئة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة

"وداعًا لعالمي" (Au Revoir Mon Monde).

"دب يدعى فويتك" (A Bear Named Wojtek).

"رجال جميلون" (Beautiful Men).

"زجاجة جورج" (Bottle George).

"سلطعون في المسبح" (A Crab in the Pool).

"في ظل شجرة السرو" (In the Shadow of the Cypress).

"حلوى سحرية" (Magic Candies).

"ربما أفيال" (Maybe Elephants).

"أنا" (Me).

"الأوريغامي" (Origami).

"بلح البحر" (Percebes).

"الـ21" (The 21).

"التجوال للتعجب" (Wander to Wonder).

"كلافير ذو الطبع البري" (The Wild-Tempered Clavier).

"يا للقرف!" (Yuck!).

فئة أفضل فيلم قصير

"أنوجا" (Anuja).

"كلوداغ" (Clodagh).

"المواطن" (The Compatriot).

"القشرة" (Crust).

"برج الحمام" (Dovecote).

"حافة الفضاء" (Edge of Space).

"بائع الآيس كريم" (The Ice Cream Man).

"لست روبوتًا" (I’m Not a Robot).

"آخر الحراس" (The Last Ranger).

"رهن" (A Lien).

"الرجل الذي لم يستطع البقاء صامتًا" (The Man Who Could Not Remain Silent).

"التحفة الفنية" (The Masterpiece).

"باريس 70" (Paris 70).

"الغرفة مشغولة" (Room Taken).

فئة أفضل المؤثرات البصرية

"الأجنبي: رومولوس" (Alien: Romulus).

"رجل أفضل" (Better Man).

"حرب أهلية" (Civil War).

"ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine).

"مملكة كوكب القردة" (Kingdom of the Planet of the Apes).

"موفاسا: ملك الأسد" (Mufasa: The Lion King).

"الأعاصير" (Twisters).

فئة أفضل صوت

"الأجنبي: رومولوس" (Alien: Romulus).

"مجهول بالكامل" (A Complete Unknown).

"ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine).

"جوكر: جنون اثنين" (Joker: Folie à Deux).

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 2 مارس/آذار المقبل.